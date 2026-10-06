Los ensayos de Diego Forlán en el arco de la selección uruguaya con Santiago Mele, Cristopher Fiermarín y Thiago Cardozo

En los tres primeros partidos que Diego Forlán dirigió como entrenador de la selección uruguaya en la gira por Asia que cerró este martes utilizó a los tres goleros que llevó a la doble fecha FIFA de setiembre-octubre.

A Santiago Mele (29 años) le dio la titularidad en su debut, en la derrota 3-1 frente a Japón ; a Cristopher Fiermarín (28 años) en la segunda presentación, en la victoria 4-1 ante Corea del Sur , y a Thiago Cardozo (30años) lo incluyó en la oncena frente a India este martes.

En una etapa de transición para la selección y de ensayos para el entrenador y para los futbolistas, el arco tuvo en estos tres partidos amistosos una amplia muestra para Forlán ante la ausencia de quien es habitual titular, Sergio Rochet , y el final de su etapa en el combinado tras el Mundial 2026, de Fernando Muslera .

Las fotos de la selección uruguaya con las medias rosadas que por primera vez en su historia lucirá ante India en una campaña de concientización sobre el cáncer de mama

En el análisis individual de los futbolistas de la selección en el partido ante los japoneses, Referí estableció este concepto sobre el debut del arquero de Independiente de Argentina: "Fue el golero elegido por Diego Forlán al no estar Fernando Muslera ni Sergio Rochet. A los 11 minutos, en la primera llegada de Japón, no pudo detener un esquinado remate cruzado para el gol del 1-0 que pasó entre varios defensores. Estuvo rápido con el pie, aunque falló pases, y demostró seguridad en las salidas con las manos por arriba y al achicar espacios. En la jugada del segundo gol japonés, en un mano a mano, la pelota le pasó por entre las piernas. En el tercer tanto, en otro gran fallo defensivo celeste, salió a cortar, fue abajo, pero no pudo tapar el remate. Cerró el partido con tres goles recibidos".

Mele, quien debutó en la selección en marzo 2023 en el partido ante Corea del Sur que dirigió Marcelo Broli, llegó a su décimo partido en el arco de la celeste.

Cristopher Fiermarín: una revancha y una buena devolución

Cristopher Fiermarín en la selección uruguaya ante Corea del Sur

El golero de Bucaramanga tuvo su revancha de la amarga noche que sufrió en el arco celeste en noviembre 2025, en la goleada 1-5 ante Estados Unidos, en un amistoso tras el cual el comité ejecutivo de la AUF se replanteó la continuidad de Marcelo Bielsa al frente del combinado.

Su buen momento en el fútbol colombiano le valió una nueva oportunidad ahora bajo la gestión de Forlán y una destacada actuación en el encuentro ante Corea del Sur, que Uruguay ganó 4-1, dejó un saldo positivo para el arquero.

Así analizó Referí la actuación del golero en el partido del pasado lunes: "Mostró seguridad con los pies en los primeros minutos, inclusive con alguna asistencia. También tuvo algún pase largo malo. Tuvo su primera atajada en el segundo tiempo con un remate cruzado que sacó al córner y luego respondió bien en la mayoría de las situaciones en las que fue exigido. La única mala fue el gol de Corea del Sur, en la que falló la defensa y la pelota se le metió al segundo palo en un centro que se cerró. Pese a eso, tuvo una gran actuación y demostró que puede ser titular en el arco celeste".

Thiago Cardozo: el debut en la selección a sus 30 años

El golero de Belgrano, que en julio cumplió 30 años, fue el elegido por Forlán para cerrar la gira por Asia en el amistoso ante India en Calcuta y tuvo su estreno con la selección absoluta.

En el gol que recibió a los 22 minutos no estuvo seguro, en una fallida acción defensiva de la selección que permitió que Ryan Williams avanzara sin ningún tipo de resistencia y al llegar a la media luna ejecutó un remate potente que el golero no pudo atajar, dio rebote largo y ante una lenta reacción de los defensas, Thapa aprovechó para empujar la pelota la fondo de la red.

En el segundo tiempo salvó, tras gran atajada, un remate desde afuera del área.

Este fue el análisis de Referí sobre la actuación del golero en el partido ante India: "Salió firme y largo con el pie en el primer pase atrás, bajo presión. Rebote largo en el gol de India. La quiso embolsar y el rebote le quedó lejos. En el segundo remate, rasante y más suave, atajó sin problemas. Cerró el primer tiempo con otro pelotazo largo y potente dejando claras señales de que ejecuta órdenes de priorizar la seguridad que el armado de salida con pases cortos".