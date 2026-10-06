El uno por uno del amistoso de Uruguay contra India: Rodrigo Zalazar fue el mejor y Maximiliano Araújo implacable

La selección uruguaya goleó 6-1 a India en Calcuta en un nuevo amistoso de fecha FIFA y con Diego Forlán como entrenador.

El partido fue suspendido temporalmente a los 26' por tormenta eléctrica y se jugó en tres tramos.

Rodrigo Zalazar y Maximiliano Araújo fueron los jugadores más destacados de Uruguay ante un rival muy débil, que sin embargo se las ingenió para complicarlo en el primer tiempo.

Thiago Cardozo 6: Salió firme y largo con el pie en el primer pase atrás, bajo presión. Rebote largo en el gol de India. La quiso embolsar y el rebote le quedó lejos. En el segundo remate, rasante y más suave, atajó sin problemas. Cerró el primer tiempo con otro pelotazo largo y potente dejando claras señales de que ejecuta órdenes de priorizar la seguridad que el armado de salida con pases cortos. Notable atajada a los 69' en un remate de afuera del área. A los 89' restó muy bien con el puño un peligroso remate cruzado. Aprobado.

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Nahitan Nández 6: Combativo, fiel a su estilo. Subió y buscó combinarse. Puso el pase a Federico Viñas en la jugada del penal. Dudó -luego del 1-1- en una jugada en el área y no logró restarla, dejando flotando el peligro. Asistencia perfecta para el segundo gol donde quedó fuera de juego, volvió detrás de la línea y marcó el paso con su proyección. Tomá y hacelo le dijo a Araújo con su pase. Amonestado a los 39' por una acción donde un delantero rival lo estaba tomando a él. Tuvo alguna leve complicación en defensa, pero lo suplió con actitud y buenas subidas. Luchador incansable.

Santiago Mouriño 7: Enorme cierre defensivo a los 9' tras un error de Maximiliano Araújo en salida. Exquisito pase en la reanudación para diagramar en forma perfecta el segundo gol. Lució muy firme en faz defensiva. Gran destaque, el mejor de la defensa. Versátil.

José María Giménez 6: Muy buena cobertura por el sector de Joaquín Piquerez en el arranque. Despejó de cabeza y en retroceso un peligroso centro desde la izquierda. Lució firme y no tuvo trabajo en el segundo tiempo hasta ser sustituido. Vigente.

Joaquín Piquerez 4: No pasó al ataque y le generó algún contratiempo la velocidad de la selección asiática. Fue el más flojo de la defensa. En el segundo tiempo subió e intentó un remate al arco, muy desviado. En las ejecuciones de las pelotas quietas no logró ser influyente. Flojo.

Rodrigo Zalazar 7: Buen timing al recibir al borde del área y pasara a Maxi Araújo que remató al palo. Se mostró activo, participativo y con ganas de involucrarse siempre en el juego ofensivo. Dejó solo a Darwin a los 37' con un pase largo muy bueno. En el comienzo del segundo tiempo sacó a relucir su gran pegada y anotó el tercer gol. Pide más protagonismo, más allá de los nombres por lo que compite por el puesto. El mejor de la cancha.

Emiliano Martínez 4: Falló en el gol. Lo superaron fácilmente y en vez de correr al volante rival retornó a ritmo cansino sin encimar al jugador. Cuando salió a presionar tampoco fue consistente. Sustituido al cabo del primer tiempo. En el debe.

Rodrigo Bentancur 5: Amo y señor de la estructura del equipo, de los tiempos y de la forma de tratar la pelota. Manejó el ritmo del partido. Gran presión a los 61' para generar una clara chance en transición ofensiva. Correcta labor, pero sin ser influyente para "llenar la cancha de fútbol", como hace habitualmente. Líder.

Maximiliano Araújo 7: Muy mal pase de apoyo a los 9' que generó la primera situación de gol del partido, para India. A los 15' estrelló un derechazo en el palo. Gran entrada en diagonal para marcar el 2-1. Fue de menos a más y terminó siendo importante. Cambió de banda con Zalazar y se mostró muy inquietante cada vez que atacó por banda o tiró diagonales. A los 58' marcó otro gol tras gran pase en profundidad de Viñas. Punzante.

Federico Viñas 6: Generó el penal con un buen enganche. Buena colaboración en defensa bajando a marcar. Después tuvo escasa incidencia en lo suyo, el ataque. Notable asistencia para Araújo en el cuarto gol. Cuando se tira atrás y logra girar, tiene muy buena capacidad para filtrar pases. Tanque.

Darwin Núñez 6: Anotó el penal y luego atacó el espacio abierto generando la segunda ocasión de gol del equipo. Participó de la mejor acción colectiva de Uruguay, por derecha, y la culminó con remate cruzado que fue bloqueado y terminó en el córner. Desperdició a los 37' un gol increíble por sobrar la situación en la definición. Le bajó muy bien, de cabeza, la pelota del tercer gol a Zalazar. Mejora.

Guillermo Varela 6: Entró muy bien dándole buen destino a la pelota, pasó al ataque con criterio y mostró actitud defensiva volviendo con velocidad en los repliegues. Armó una notable jugada por banda y la misma terminó en el sexto gol. Atraviesa el mejor momento de su carrera. Destellos.

Lucas Torreira 6: Le quedó cómodo el trámite del segundo tiempo en el que India atacó poco. Pasó bien en corto, arriesgó con un pase de tres dedos cerca del área y lo hizo muy bien, recibió una falta y se dio el lujo de portar la cinta de capitán con las salidas de Josema y Bentancur. También vigente.

Facundo Bernal 5: Activo ingreso para mover la pelota y darle dinámica distribución. Promete.

Juan Rodríguez 5: Entró como zaguero pasando la pelota adecuadamente. No lo atacaron, salvo una jugada donde quedaba mal parado habilitando, pero el rival no lo aprovechó. La tuvo fácil.

Rodrigo Aguirre 6: Inició la jugada del quinto gol con pase profundo a Pellistri. Espectacular golazo a los 85', de zurda y de afuera del área. Golazo.

Facundo Pellistri 6: Asistencia para el quinto gol en su primera intervención. El centro no fue bueno, rebotó en un defensa, pero terminó siendo efectivo. Luego sí pasó muy bien al borde del área a Aguirre, para el sexto tanto. Asistidor.

Juan Manuel Sanabria 5: Marcó el quinto gol con precisa definición de aire. Sin problemas en defensa. Cumplió.