Thiago Cardozo y su esperado debut en la selección uruguaya a sus 30 años, una tendencia que se repitió con otros goleros veteranos

A sus 30 años, Thiago Cardozo , nacido el 31 de julio de 1996, tiene su esperado debut en la selección uruguaya mayor de la mano de Diego Forlán , quien lo colocó como titular en el partido ante India de este martes, el tercero del DT interino de la celeste.

El exgolero de Peñarol y actual de Belgrano de Córdoba volverá a ser el arquero de un combinado nacional, algo que ya había realizado en juveniles al atajar en el Mundal sub 17 de 2013 y estar convocado en el Sudamericano y Mundial sub 20 de 2015, además de haber comenzado en la sub 15.

Cardozo será el tercer golero que utilizará Forlán en esta Fecha FIFA luego de colocar a Santiago Mele ante Japón y a Cristopher Fiermarín frente a Corea del Sur.

El golero que defendió a Peñarol entre 2015 y 2023, con dos títulos de Campeonato Uruguayo, sigue la tendencia de otros arqueros que en este siglo debutaron en el arco celeste con más de 30 años.

En los últimos años el más veterano en debutar fue Sergio “Loco” Navarro, quien de la mano de Jorge Fossati atajó en un amistoso ante México, su único partido en la celeste, el 27 de octubre de 2005, cuando tenía 37 años y 227 días (37 años y 7 meses).

Basáñez en 1992: arriba, Sergio Navarro, Nelson Quevedo, Osvaldo Streccia, José Enrique De los Santos, Jacinto Cabrera, Luis Romero y Ariel Krasouski; abajo, Luis Cardozo, Juan González, Alejandro Aguerre y Washington Méndez

Otro arquero experimentado a la hora de su estreno en la celeste fue Sebastián Sosa, hoy en Juventud de Las Piedras, quien debutó en la selección en el amistoso ante Panamá del 11 de junio de 2022 cuando tenía 35 años, 9 meses y 23 días.

Sebastián Sosa jugó en la selección en 2022 @uruguay

Ese también fue su único partido en el combinado, cuando era dirigido por Diego Alonso, quien lo convocó al Mundial Qatar 2022.

Esteban Conde L. Carreño

Esteban “Coco” Conde también debutó en el arco celeste luego de un gran recorrido, a sus 34 años y tres meses, cuando el 4 de junio de 2017 jugó ante Irlanda y se convirtió en el jugador más veterano del ciclo de Óscar Tabárez entre los que debutaron en su proceso.

Damián Suárez @Uruguay

Con respecto a futbolistas de otras posiciones, el último caso más reciente fue el de Damián Suárez, que en 2022 debutó a los 33 años en la selección uruguaya, o Andrés Scotti, que lo hizo a los 30, en 2006, también en el ciclo Tabárez.

Andrés Scotti, Juan Castillo y Diego Forlán Inés Guimaraens

De la actual selección, otro veterano a la hora de debutar fue Rodrigo Aguirre, quien lo hizo a sus 30 años el 15 de noviembre de 2024.