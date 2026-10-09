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El golazo de Rodrigo Zalazar y su salida por lesión en su regreso a Sporting tras el buen momento que expresó en la selección uruguaya de Diego Forlán

El volante uruguayo jugó 26 minutos y se retiró lesionado luego de anotar el gol del triunfo

9 de octubre de 2026 21:50 hs

Rodrigo Zalazar, volante de Sporting de Portugal, tuvo un gran retorno a su club tras la destacada actuación en la gira por Asia con la selección uruguaya que dirige Diego Forlán y volvió con un golazo para el triunfo de su equipo ante Braga por 3-1.

En el partido de la octava fecha de la Liga de Portugal estuvo en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo.

Zalazar saltó al campo a los 58 minutos y a los 84, 26 minutos después, se retiró lesionado.

La prensa lusitana expresa que su salida se debió a una fatiga muscular.

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El uruguayo estableció el 3-1 final de esta forma:

Zalazar también participó en el segundo gol, que marcó Fontes.

El futbolista retornó el miércoles a Portugal después de entrenar durante 16 días con Forlán en la selección.

Durante ese período jugó en los tres partidos amistosos que disputó Uruguay: frente a Japón ingresó a los 68 minutos por Brian Rodríguez, en el encuentro ante Corea del Sur saltó a la cancha a los 77 minutos tras la lesión de Giorgian de Arrascaeta y frente a India fue titular y anotó uno de los seis goles de la selección en los 64 minutos que estuvo en cancha.

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