El intendente de Montevideo, Mario Bergara , reconoció este lunes que la Intendencia "puso sí un poco más de atención" en algunos sectores de la ciudad para "mostrar a un Montevideo lindo" durante la visita del papa León XIV .

"Se puso sí un poco más de atención en los tramos importantes. Porque también mostrar a un Montevideo lindo era parte de lo que nos permitía la visita del papa", respondió en rueda de prensa, consignada por el periodista Leonardo Sarro. Cuando le preguntaron si se "apretó el acelerador" en las tareas de limpieza, Bergara contestó: "Bueno, se hace todo el tiempo, lo que pasa es que no siempre viene el papa ".

En la misma instancia, el jerarca se refirió a los problemas recientes de recolección de residuos y admitió que la limpieza de la ciudad atravesó días complejos, aunque aseguró que la situación comienza a normalizarse: "Efectivamente, hubo días en que el mapa lucía mediocre . Si usted ve en los últimos días, el verde y el amarillo ya vuelven a dominar el panorama, o sea que se está camino a una recomposición de la normalidad en la recolección", afirmó.

De cara a las medidas que prepara la comuna para las fiestas de fin de año, Bergara sostuvo que la Intendencia podría contratar servicios privados para reforzar la recolección si las circunstancias lo requieren. "Nuestra prioridad es que la basura se recoja por el bien de los vecinos y las vecinas", señaló.

"Tenemos el plan A, el plan B, el plan C, con trabajadores municipales. Pero llegado el caso, obviamente nuestra prioridad es que la basura se recoja", expresó. Y agregó: "Seguramente pueda suceder que se utilicen sí servicios privados".

Bergara aclaró también que la contratación de empresas privadas sería "puntual" y no implicaría "sustituir" el sistema municipal. "Es algo que ya estamos haciendo —y que seguramente pueda suceder— que se utilicen sí servicios privados. No para sustituir todo el sistema, no para privatizar el sistema; eso está totalmente fuera de nuestro menú. Pero sí en la utilización puntual de servicios privados cuando las circunstancias lo ameriten, porque el foco tiene que estar en que la gente vea que se le recogen los residuos", afirmó.

La Intendencia ya realizó la licitación para adquirir nuevos camiones, luego de la aprobación de un financiamiento extrapresupuestal destinado a limpieza. Estos 20 vehículos, que llegarán "a la brevedad", funcionarán para los contenedores intradomiciliarios e intraprediales. La administración, dijo el intendente, proyecta adquirir "más de 70 camiones de distinto tipo en todo el período".

Bergara sobre Adeom: "No hay un conflicto declarado"

El intendente atribuyó los problemas recientes de limpieza a una combinación de factores, entre ellos, "decisiones" de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) como "no realizar horas extras".

"Hubo temas sobre todo vinculados al vínculo con Adeom: que se tomaron medidas de un conjunto importante de asambleas en las áreas de limpieza; la decisión, también de Adeom, de no realizar horas extras; la discusión que hubo sobre el tema de los camiones, que generaron circunstancias en donde hubo días en donde la recolección no fue de carácter normal. Y lo mismo vinculado a lo que fue el impacto de algo que realmente nos lo comimos, que fue el impacto de la actuación de muchos trabajadores de la intendencia en las elecciones de concejales vecinales y presupuesto participativo, que implicaron una reducción importante del personal tanto el domingo que se votó como al día siguiente que es el asueto", sostuvo.

Consultado sobre si el conflicto con Adeom estaba solucionado, respondió: "No hay un conflicto declarado". Reconoció que en algunas áreas se plantearon medidas y situaciones de preconflicto, pero cuestionó la denuncia que el sindicato presentó ante la Inspección General del Trabajo por presunta persecución sindical.

"Es algo que es totalmente inadmisible. Porque [en] nuestra administración no admitimos ningún tipo de persecución sindical", afirmó. Además, dijo que la Intendencia se sorprendió al conocer la denuncia y que, más de dos semanas después, todavía no había recibido información sobre los casos denunciados.