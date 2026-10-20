Montevideo participó en el Encuentro de Ciudades Iberoamericanas en Madrid

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , participó este lunes 19 de octubre en la segunda edición del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, celebrado en Madrid, España. La actividad fue organizada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) —red internacional que integra la capital uruguaya— y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) bajo la consigna “Ciudad a ciudad construimos Iberoamérica”.

El evento reunió a representantes de 30 ciudades de la región, entre ellos 18 alcaldesas y alcaldes, además de integrantes de organismos internacionales, delegaciones diplomáticas, bancos de desarrollo, empresas y el ámbito académico. El objetivo central de la jornada fue visibilizar el rol de los gobiernos locales en el desarrollo regional y reforzar su participación en los espacios internacionales de decisión, en un contexto donde más del 80% de la población de América Latina y el Caribe reside en zonas urbanas.

Durante la jornada se desarrollaron cinco paneles temáticos. Bergara integró la mesa denominada “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, donde abordó la tradición de Montevideo en planificación, descentralización y participación ciudadana.

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Al exponer sobre la situación de Uruguay, el jefe comunal señaló que el país cuenta con altos estándares de gobierno electrónico y un despliegue universalizado de fibra óptica al hogar, lo que genera un contexto adecuado para implementar mejoras tecnológicas.

Respecto a la gestión presupuestal, Bergara afirmó que Montevideo cuenta con una parte de sus recursos que se decide sobre la base de las propuestas votadas por la ciudadanía. Según indicó, este mecanismo "nos permite escuchar y anticipar necesidades", a través de la recepción de iniciativas "que realizan los propios beneficiarios de las políticas públicas".

Seguridad pública y cohesión social

El intendente de Montevideo también formó parte del panel “Seguridad y cohesión social”. En esa instancia, sostuvo que las políticas de seguridad son relevantes para garantizar que la sociedad disponga de un espacio seguro, lo que "no solo implica control, sino espacios públicos donde la gente se conoce", aspecto que redunda en entornos más seguros.

Dado que la seguridad pública es competencia del gobierno nacional en Uruguay, Bergara enfatizó la construcción de comunidad y destacó el diseño y ejecución de nuevos espacios públicos en la periferia de Montevideo. Al respecto, sostuvo que no se trata únicamente de un abordaje urbanístico, sino de un tema ético de "cohesión social y convivencia", que abarca actividades culturales para contribuir a la seguridad.

Agenda institucional y declaración final

En el marco de la actividad, Bergara mantuvo una reunión bilateral con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, orientada a temas de desarrollo para el departamento de Montevideo. Asimismo, compartió instancias de trabajo con autoridades de Madrid, Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Quito, San Juan, Lima, San Salvador, Sucre y Tegucigalpa, además del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y la secretaria de Estado española para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo.

Tras los debates se emitió la Declaración Iberoamericana, documento que fija la postura común de las ciudades participantes ante la agenda global. El texto fue entregado por los alcaldes al rey Felipe VI de España, con el fin de ser elevado a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.