La Intendencia de Montevideo (IM) anunció un aumento de recursos en la recolección de residuos , en asociación con empresas privadas, para normalizar la “complicada” situación actual, según informó su director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou.

El jerarca comentó en rueda de prensa este jueves que ese incremento de recursos privados — “maquinaria pesada, camiones de distinto tipo, cuadrillas” — se sostendrá hasta pasadas las fiestas. Los equipos de refuerzo ya están trabajando y “están recorriendo intensamente todo Montevideo”.

“Ya lo ven, se va a ir mejorando”, apuntó Herou, que añadió que se seguirá trabajando para que los servicios públicos de la Intendencia de recolección de contenedores en la vía pública se restablezcan por completo, situación que “todavía no se ha normalizado”.

Consultado por la prensa sobre si pese a esta medida de emergencia la posición de la Intendencia es en contraria a la privatización de la limpieza, tras planteos desde la oposición de buscar esa solución, Herou respondió: “No estamos privatizando nada”.

“Nosotros siempre en esas cosas dijimos que no creemos en la magia. Si uno dice que hay una solución mágica, yo creo que no. Acá tiene que haber trabajo, mucho trabajo, entendiendo que este es un tema complejo. Y hay que abordar los distintos desafíos desde la complejidad de este problema. Entonces vamos a seguir asegurando que, donde el servicio se brindaba con funcionarios municipales, lo vamos a seguir haciendo de esa forma”, acotó el jerarca comunal.

No obstante, dijo que “ante situaciones complicadas como las que estamos atravezando, convocamos a actores privados para que aporten en lo que es la limpieza de la ciudad”.

“Queremos que la ciudad esté limpia; queremos que las vecinas y los vecinos no queden en el medio de miradas distintas sobre un tema. Vamos a trabajar y mucho para transformar la gestión de residuos en Montevideo, que ya lo estamos logrando y que queremos consolidar en este período de gobierno. Lo que están haciendo los funcionarios municipales, queremos que los sigan haciendo, pero sin duda, la prioridad, es que la ciudad esté limpia. Cuando hay una situación que escapa a la normalidad, vamos a utilizar todos los recursos disponibles para que vuelva a la normalidad y vecinos y vecinas vuelvan a disfrutar de una ciudad como es Montevideo”, zanjó Herou.

El director había dicho este miércoles que se estaba ante una situación compleja en materia de recolección de contenedores por llegar a tener más de 40% de ausentismo en puestos del área de limpieza.

"En algunos de los cargos que se encargan de esta tarea, en algunos días hemos tenido más de 40% de ausentismos de una sección que se dedica a esta tarea. Y en la mayoría de los días más del 30%", dijo Herou entrevistado por Desayunos Informales de Canal 12.

"En estos últimos meses nos preocupa porque se solapa con otra medida, como por ejemplo no hacer horas extras. En la medida que tenés mucho ausentismo y tampoco tenés horas extras, eso complica bastante", añadió el director departamental.