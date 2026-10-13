Ortuño defendió ante vecinos la represa en Casupá: "Lo fundamental es que Uruguay tenga esta obra clave"

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, mantuvo un encuentro con la organización Vecinos de Casupá para intercambiar propuestas e información sobre cómo avanza el plan de obras de la represa.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Al finalizar la reunión, el ministro señaló que los vecinos trasladaron tanto dudas generales sobre "la conveniencia del proyecto" como preocupaciones particulares vinculadas a las posibles afectaciones en sus vidas cotidianas. Por su parte, Ortuño destacó que "lo fundamental es que Uruguay tenga esta obra clave".

Las preocupaciones de los vecinos van en línea con el reciente informe sobre percepción e impacto social que OSE le entregó al Ministerio de Ambiente. El documento deja de manifiesto ciertas tensiones: si bien el proyecto se propone como una solución para mejorar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana, la construcción obligará, entre otras acciones, a expropiar terrenos de varias familias y talar monte nativo.

Consultado por los vecinos sobre los informes técnicos que evalúan la construcción de la represa, Ortuño aseguró que el proyecto "viene recomendado por estudios de ingeniería y profesionales que se hicieron más recientemente en 2025". Además, el ministro agregó: "Todos [los estudios] son convergentes en la necesidad que tiene el país de guardar agua, de embalsar agua. Justamente, para disponer de ella en tiempos de sequía y para asegurar la demanda en contextos de crecimiento de la población".