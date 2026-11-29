Martín Varini , el joven técnico uruguayo, desgranó la final de la Copa Libertadores de América que ganó Palmeiras 1-0 sobre Estudiantes de La Plata este sábado en el Estadio Centenario, en el programa Quedó Picando del streaming de El Observador. Con la mirada analítica que lo caracteriza y el conocimiento profundo de haber dirigido en el fútbol brasileño, el entrenador explicó cómo se destrabó un partido cerrado, elogió el modelo institucional del Verdão y reflexionó sobre el retiro de Fernando Muslera.

Para Varini, la paridad inicial respondió a los planteos especulares de ambos entrenadores. "El favorito era Palmeiras y terminó llevándose una final que fue muy cerrada. Jugador a jugador, Palmeiras tenía mejor calidad, pero Estudiantes intentó competir", comenzó diciendo.

"Creo que ya cuando los dos equipos salen un poco con sistema espejo, que si bien Estudiantes ya había jugado con línea de cinco también lo planteó así, y la verdad el primer tiempo no había espacio, estaban todos los jugadores casi que hombre a hombre. Había poco remate, creo que Estudiantes no pateó al arco, Palmeiras uno o dos remates nada más; era un partido que a Estudiantes yo creo que le cerraba y ellos buscaban eso, que sea un partido largo", señaló.

En ese contexto, destacó el perfil competitivo del campeón: "Palmeiras, de los equipos brasileños, es el equipo más físico o más uruguayo-argentino si querés llamarle, porque históricamente apuestan a esa línea de tres y son jugadores que físicamente se imponen". Por eso, consideró que "tácticamente el partido dejó de ser tan rico y pasó a ser más de imposición individual, de si uno le ganaba el duelo al otro, como terminó siendo el gol: un duelo, una peinada".

Uruguay vs Puerto Rico por Eliminatorias del Mundial de básquetbol: a qué hora juega hoy y por dónde ver el partido que le puede dar la clasificación a los celestes tras 40 años

El técnico también puso la lupa sobre los movimientos ofensivos que buscaron romper el bloque defensivo argentino.

Martín Varini habló en Quedó Picando de El Observador sobre la final de la Copa Libertadores que Palmeiras le ganó a Estudiantes

"El Flaco López era un poco el que buscaba ahí salir a banda para ver si sacaba a Rojo y la espalda la podía atacar con Giay, que es un carrilero imponente que tiene Palmeiras. Se notaba cómo Abel le pedía ese movimiento, que es bastante común en este tiempo que hay mucha marca al hombre: generar movimientos de atracción para atacar los espacios porque en realidad no hay tanta ventaja ni hombres libres en el campo".

Además, justificó la fricción del conjunto pincharrata: "Fueron al límite. Creo que era un recurso necesario de los jugadores, que necesitaban manotear, necesitaban interrumpir carreras, porque en el uno contra uno eran mejores los de Palmeiras. La forma de competir muchas veces era esa".

La identidad de Palmeiras y el "paredón" de Brasil

Con experiencia reciente en Athletico Paranaense y Cruzeiro, Martín Varini subrayó el mérito de Abel Ferreira para sostenerse en un entorno devorador: "Una vez que estás en el fútbol brasileño desde adentro y sabés el ritmo con el cual se vive, la verdad lo de Abel es increíble, cómo el tipo logra sostenerse. Palmeiras lo que tiene es una identidad muy clara; buscan un perfil muy físico, jugador de mucho duelo, de mucho uno contra uno, y eso lo han sostenido durante el tiempo. Contratan en función de eso y creo que esa coherencia es lo que le da la capacidad de ganar tres de seis Libertadores. Las inferiores las domina Palmeiras, invierte muchísimo, es un modelo, un perfil, un biotipo y son muchos años que le terminan sirviendo. Pero debés tener dinero para eso".

Sobre la vorágine del Brasileirao, recordó lo que le transmitieron al llegar a Belo Horizonte: "Hay un nivel de exigencia y de dramatismo que hace que los dirigentes se vuelvan locos y cambien cuatro entrenadores en una temporada. Un directivo en Cruzeiro nos decía cuando llegamos que, para entender al fútbol brasileño, el jugador brasileño entra a un partido como a un paredón a ser fusilado, porque si cometen un error la hinchada les cae arriba y no pueden salir a la calle".

El legado de Fernando Muslera

Finalmente, Martín Varini se refirió al retiro profesional de Fernando Muslera, quien cerró su carrera tras caer en esta definición con Estudiantes: "Un jugador de una carrera imponente. A veces perdemos un poco de dimensión no solo de lo de la selección, sino de lo que hizo en Turquía, la idolatría que generó y tanto tiempo a este nivel. Es parte de una generación que cambió el fútbol uruguayo, de esa camada de Sudáfrica".

Y concluyó dejando una reflexión sobre la resiliencia de los futbolistas de élite ante las derrotas: "El deporte de alto rendimiento es esto también: es perder finales, que te vaya mal, levantarse y seguir. La mentalidad de estos tipos los prepara para eso; el pasar de página lo tienen más adquirido porque con los años se dan cuenta de que son las buenas y las malas".