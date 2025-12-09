Dólar
URUGUAYOS

El "profesor" uruguayo Martín Varini crece en fútbol de México: es el nuevo DT de Necaxa en lugar de Fernando Gago y fue presentado con música de Metallica

El DT de 34 años fue elegido para dirigir a los 'Rayos' debido a su destacado trabajo al frente de Juárez FC, uno de los equipos con plantel y presupuesto más modesto de México

9 de diciembre 2025 - 7:31hs
Necaxa del fútbol mexicano anunció este lunes que el uruguayo Martín Varini será su nuevo entrenador a partir del torneo de Clausura 2026.

"Hola 'Rayos' ya estoy aquí en casa para de inmediato iniciar un nuevo torneo. Vamos con todo", afirmó el técnico a través de un vídeo que publicó el equipo en el que Varini viste una chaqueta del Necaxa mientras se le ve firmar su contrato y suena la música de "Enter Sandman" de Metallica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubNecaxa/status/1998091022128345299&partner=&hide_thread=false

Varini, de 34 años, sustituye al argentino Fernando Gago, despedido el pasado 26 de noviembre luego de que en el Apertura dejó al equipo en el decimotercer lugar de la tabla, sin opciones de clasificar al repechaje y por ende a la fase final.

Martín Varini, técnico de Juárez FC 
El logro histórico del entrenador uruguayo Martín Varini con Juárez en el fútbol de México: "Es una alegría inmensa"

Martín Varini, técnico de Juárez FC 
El uruguayo Martín Varini terminó contrato con Juárez tras una histórica actuación, no renovó y suena para un equipo histórico de México

Martín Varini tuvo su primera experiencia como estratega en el fútbol de su país en 2021, donde dirigió a Rentistas y a Defensor Sporting, con éste último conquistó un título de Copa en la temporada 2023.

En el 2024 salió de su nación para tener un corto paso por el Athletico Paranaense, al que entrenó 19 partidos con marca de 8 triunfos, 5 empates y 6 derrotas.

En Juárez estuvo el Clausura y Apertura de este año. En 42 partidos sumó 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas.

Varini intentará clasificar al Necaxa a una fase final de manera directa, algo que el equipo no consigue desde el Apertura 2019.

Necaxa, que en su historia ha sufrido dos descensos, es uno de los equipos más tradicionales del fútbol mexicano.

Fue fundado en 1923, aunque ha sufrido cambios de nombre y de sede. Modificó su hogar de la Ciudad de México a Aguascalientes, al centro-norte de México, en el 2003.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubNecaxa/status/1998094540646088847&partner=&hide_thread=false

EFE

