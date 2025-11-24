El logro histórico del entrenador uruguayo Martín Varini con Juárez en el fútbol de México: "Es una alegría inmensa"

Los Bravos de Juárez, del uruguayo Martín Varini , vencieron 2-1 al Pachuca este domingo en el tercer play in (repechaje) del torneo Apertura 2025 y se clasificaron por primera vez en su historia a los cuartos de final del fútbol mexicano.

El triunfo de los locales en el estadio Olímpico Benito Juárez completó el cuadro de cuartos, que disputará los siguientes emparejamientos desde el miércoles: Toluca-Juárez, Tigres-Tijuana, Cruz Azul-Guadalajara y América-Monterrey.

"Es una alegría inmensa la que sentimos todos los que formamos este proyecto de Bravos . Si bien no estábamos obligados a dar este paso porque ya se habían hecho cosas buenas, sí era una siguiente etapa a la que queríamos avanzar para seguir haciendo historia", dijo Varini.

"Gran parte de lo que hemos intentado transmitir aquí es el gen competitivo, y eso marca que vamos a enfrentar al Toluca con las mismas ganas y la misma energía que hoy , sabiendo que es el campeón defensor y de los mejores exponentes de este torneo", agregó.

MEX4572. GUADALAJARA (MÉXICO), 05/10/2025.- El técnico de Juárez FC, Martin Varini, reacciona durante un partido entre Atlas vs Juárez FC este viernes, en el estadio Jalisco, en Guadalajara (México). Varini, entrenador del Juárez FC del balompié mexicano, Martín Varini, técnico de Juárez FC Foto: EFE

Con una asistencia y un gol, el mediocampista panameño José Luis "El Puma" Rodríguez fue el hombre clave para este triunfo de los Bravos, fundados en 2015 y en primera división desde 2019.

Los dueños de casa encontraron el 1-0 después de un desborde del Puma por izquierda. El volante canalero llegó a línea de fondo y mandó un servicio al área, donde el volante brasileño Madson de Souza definió con un remate de tijera (15').

"Mucho para mejorar"

Rodríguez firmó el 2-0 para los Bravos al conectar un zurdazo potente y frontal dentro del área en el minuto 38.

Antes del descanso, al 45+3, los Tuzos del Pachuca se acercaron 2-1 con un disparo cruzado desde fuera del área del venezolano Jhonder Cádiz. El balón pegó en la base del poste izquierdo y terminó en las redes.

Pachuca se quedó con 10 jugadores al 67 cuando, tras la revisión del VAR, el defensa Brian García fue expulsado por golpear con el balón en el rostro a Óscar Estupiñán.

El delantero colombiano provocó esa agresión por manotear a García cuando iba a realizar un saque de banda y fue amonestado.

Víctor Guzmán, de Pachuca, y Jairo Torres, de Juárez, fueron expulsados en tiempo de descuento por participar en un conato de bronca.

Las fricciones se repitieron en cuanto el árbitro silbó el final del partido.

"No logramos la fluidez de juego que me gustaría, el equipo tiene mucho para mejorar, cometimos errores que pagamos caro, fallamos dos oportunidades claras que fueron cruciales", dijo el argentino Esteban Solari, entrenador del Pachuca.

"Mientras fuimos once contra once fuimos superiores a ellos, en el segundo tiempo nos molestó que no se pudo jugar al fútbol", remató.

Juárez llegó a esta repesca tras perder su primer play in 3-1 ante el Tijuana, mientras que Pachuca arribó a esta instancia luego de ganar su repesca anterior sobre los Pumas por el mismo marcador.

Con base en AFP