El Loco Abreu le ganó a Martín Varini el duelo de uruguayos en México; Tijuana avanzó a cuartos y Juárez tendrá una última oportunidad

El Loco Abreu, DT de Tijuana, en el partido ante Juárez

Tijuana, dirigido por el entrenador uruguayo Sebastián 'el Loco' Abreu , derrotó este jueves de remontada por 3-1 a Juárez, del también uruguayo Martín Varini , y se clasificó a los cuartos de final del torneo Apertura mexicano con el séptimo puesto.

El marroquí Mourad El Ghezouni , el mexicano Gilberto Mora y el argentino Ezequiel Bullaude sellaron el triunfo de Tijuana, luego de que el Juárez comenzó en ventaja con gol del colombiano Óscar Estupiñán.

Dirigido por Martín Varini, Juárez se plantó bien en la cancha de su rival y en el minuto 12 sorprendió al cuadro de casa con un gol de cabeza de Estupiñán a pase de Alejandro Mayorga.

Tijuana fue paciente, de a poco ganó terreno en la mitad del campo y en el minuto 31 empató con un cabezazo de Ghezouani a pase de Alan Vega.

MEX4572. GUADALAJARA (MÉXICO), 05/10/2025.- El técnico de Juárez FC, Martin Varini, reacciona durante un partido entre Atlas vs Juárez FC este viernes, en el estadio Jalisco, en Guadalajara (México). Varini, entrenador del Juárez FC del balompié mexicano, Martín Varini, técnico de Juárez FC Foto: EFE

Ambos equipos salieron por goles en la segunda mitad. Tijuana recuperó la pelota en un error de la defensa rival, lo cual le permitió a Ramiro Árciga escaparse con todo a favor hacia la portería contraria; Mayorga lo derribó y recibió tarjeta roja.

Instantes después, en un tiro libre, el colombiano Homer Martínez cometió una mano en el área y provocó el penalti, que Mora cambió por gol en el minuto 59.

Con un hombre más en la cancha, Tijuana mantuvo el control del encuentro y en el 90+1 amplió la diferencia con un gol de derecha de Bullaude, en otro pase de Vega.

Tras ganar esta repesca en el estadio Caliente, el Tijuana del "Loco" Abreu accedió a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Tigres.

Otra oportunidad para Varini

Por su lado, Juárez, tendrá una última oportunidad de avanzar a cuartos el domingo, cuando juegue la tercera serie (AB) del play in ante el Pachuca, que este mismo jueves venció 3-1 a los Pumas en la serie B.

"Pachuca es un equipo con muchas cualidades individuales y una capacidad de resolución muy grande, es un equipo de mucha jerarquía dentro de la liga, y a nosotros nos ilusiona mucho enfrentarlo, queremos jugar la liguilla, ese es nuestro campeonato", dijo Varini.

Un par de horas antes, el brasileño Kenedy convirtió dos goles para encabezar el triunfo de los Tuzos de Pachuca, 3-1 sobre los Pumas UNAM.

Kenedy, en dos ocasiones, y el ecuatoriano Enner Valencia, en una, le dieron forma a la superioridad de los Tuzos que, en el debut del entrenador argentino Esteban Solari, se mantuvieron vivos en el campeonato. El ecuatoriano Pedro Vite descontó por los Pumas, eliminados.

En el torneo de liga de México se clasifican directos a cuartos de finales los mejores seis de la fase regular que fueron Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara. Los otros dos boletos lo disputan los ocupantes de los escaños del séptimo al décimo: Tijuana, Juárez FC, Pachuca y Pumas UNAM.

AFP y EFE