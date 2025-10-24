La emoción del Loco Abreu al hablar de su hijo Diego y el recuerdo de Miguel Ángel Russo: "Quisiera morir como él, en un campo de juego"

Sebastián Abreu , técnico de los Xolos de Tijuana de la Liga MX, se emocionó al hablar de su hijo Diego Abreu , delantero de Defensor Sporting , y mencionó al exentrenador de Boca Miguel Ángel Russo al decir que "quisiera morir como él, en un campo de juego".

Este jueves el director técnico fue consultado en una conferencia de prensa sobre el presente futbolístico de su hijo, que nació en México e incluso representó a las selecciones juveniles de ese país . "Como padre, feliz que haga goles" , contestó en primer lugar el "Loco", que se alegra de que Diego "empiece a llamar la atención" y se le comiencen a presentar "posibilidades de crecimiento, de emigrar".

Sin embargo, explicó que verlo a la distancia le despierta "esas sensaciones que tenemos los entrenadores que tenemos hijos , y sobre todo los que están dentro de la profesión" que le hacen "cuestionar si ese tiempo perdido después no lo vas a recuperar".

"Lo expulsaron en Copa Uruguay contra Peñarol, perdió en la semifinal y lo vi llorando, y digo ‘ves, papá está acá’ . Y bueno, por un lado, miro a Miguel Ángel Russo y si me dan a elegir, quisiera morir como él, en un campo de juego . Pero por otro lado, digo: en el crecimiento de mis hijos no estoy", lamentó el entrenador, visiblemente emocionado.

"Son los desafíos que tiene esta profesión y son las elecciones, nadie te obliga, por la pasión que uno tiene en el fútbol", continuó Abreu, que fue dirigido por Russo en Rosario Central en 2013.

El técnico recordó un libro llamado "La soledad del entrenador" que le mostró que en su profesión "a veces es solo un debate en un espejo, cuestionándote de las cosas que hacés, hasta que llega un momento que no sabés que es lo que está bueno de lo que estás haciendo". Eso le hace cuestionarse "si dejar a la familia de lado por el objetivo profesional de una pasión, o si estar al lado de la familia y perder ese fuego sagrado de la pasión".

"Pero bueno, hoy disfruto de esta manera, hoy con las tecnologías, la videollamada lo podés ver, no lo puedo abrazar, no le puedo dar un beso, pero puedo tener ese contacto", expresó luego.

Por último, el "Loco" teorizó con la posibilidad de que su hijo llegue a México "con esa posibilidad de no ocupar plaza de extranjero", y que luego "los gemelos (Franco y Facundo, que juegan en las juveniles de Albion) puedan venir a jugar también". "Ahí ya armamos todo el búnker y nos instalamos por acá", declaró.