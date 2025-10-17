Dólar
El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

El mensaje de Diego Abreu tras su expulsión ante Peñarol y la eliminación de Defensor Sporting en la Copa AUF Uruguay

El hijo del Loco Abreu vio la tarjeta roja a los 55 minutos, cuando el partido estaba 1-0 para los mirasoles

17 de octubre 2025 - 9:01hs
Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Diego Abreu expulsadooo

El hijo del Loco Abreu vio la tarjeta roja a los 55 minutos, cuando el partido estaba 1-0 para los mirasoles.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Maxi Olivera y Diego Abreu

El atacante había recibido la tarjeta amarilla en el primer tiempo por una dura patada a Diego García y quedó al filo de la roja a los 44 minutos al ir a disputar la pelota y embestir con la pierna en alto a Maxi Olivera, jugada por la que los carboneros reclamaron roja.

La expulsión llegó a los 10 minutos del segundo tiempo, por una falta de atrás a Emanuel Gularte.

Río Negro de San José
FÚTBOL URUGUAYO

Copa AUF Uruguay: la decisión de OFI tras la denuncia de Río Negro de San José a la AUF y la amenaza con no participar en las próximas ediciones

Ezequías Redín
COPA AUF URUGUAY

Plaza Colonia 1 (4)-1 (3) Racing por Copa AUF Uruguay: el patablanca está en la final con un toque de fortuna y será rival de Peñarol

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Diego Abreu expulsadoo

El atacante de 22 años dejó a su equipo con 10 futbolistas y se lo vio llorando en la platea. Su roja también generó críticas al entrenador Ignacio Ithurralde por no haberlo sustituido cuando estaba muy cerca de ver la roja.

Este jueves, Diego Abreu se manifestó en sus redes con una foto suya en blanco y negro y el mensaje: “Aprender de los errores y seguir”, con un emoji de corazón violeta.

El mensaje de Diego Abreu
El mensaje de Diego Abreu

El mensaje de Diego Abreu

Peñarol selló su boleto a la final de la Copa Uruguay

Peñarol selló este miércoles su boleto a la final de la Copa AUF Uruguay tras vencer por 0-2 a Defensor Sporting en una de las semifinales.

Un tanto de Matías Arezo a los 48 minutos y uno de Maximiliano Silvera a los 65 le dieron el triunfo al Aurinegro en un encuentro en el que su rival jugó gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos tras la expulsión de Diego Abreu.

Campeón del Torneo Intermedio y líder del Torneo Clausura cuando restan solo cuatro fechas para el final, Peñarol mantiene intactas sus posibilidades de quedarse con todos los títulos que pondrá en juego hasta el final de la temporada.

Mientras tanto, la Copa Uruguay tendrá por primera vez a un campeón que no será Defensor Sporting. Disputado por primera vez en el año 2022, el mencionado certamen fue conquistado por el Violeta en las tres ediciones jugadas hasta ahora.

Este jueves, Plaza Colonia se confirmó como el otro finalista al superar a Racing por penales tras empate 1-1 y definirá el título con Peñarol, que llegó a la final habiendo eliminado anteriormente a Río Negro, Liverpool y Tacuarembó.

La Copa AUF Uruguay es disputada por clubes de las diferentes categorías -profesionales y amateurs- de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así como también por equipos de la Organización de Fútbol del Interior.

Diego Abreu Defensor Sporting Copa AUF Uruguay Loco Abreu

