Las polémicas del Peñarol vs Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay: un posible penal, una roja muy reclamada y un posible gol en offside

Peñarol venció por 2-0 a Defensor Sporting este miércoles por la noche en el Parque Viera y se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa AUF Uruguay , en un partido al que no le faltó la polémica.

Tanto los aurinegros como los violetas reclamaron por distintos errores del árbitro Santiago Motta , y por la actuación del VAR, en el que estaban Daniel Fedorczuk y Ernesto Hartwig .

Peñarol reclamó la no expulsión del delantero Diego Abreu en dos ocasiones del primer tiempo. Defensor Sporting, en tanto, pidió por un penal no cobrado y un posible gol en offside , y su capitán Guillermo de los Santos se fue expulsado tras el final del partido después de encarar a Motta en reclamo por su actuación.

Al minuto 15 del primer tiempo, con el partido aún 0-0, Defensor reclamó un penal contra el zaguero Juan Viacava en un córner.

El defensor y algunos jugadores del violeta reclamaron que Emanuel Gularte agarró a Viacava y no lo dejó llegar a la pelota que quedó picando en medio del área.

El árbitro Motta no cobró infracción en cancha, y desde el VAR no lo llamaron para revisar la jugada.

La posible roja adelantada de Diego Abreu

G3WMXJIXcAAHSKn La primera posible roja de Abreu que reclamó Peñarol Foto: captura de @ArbitrajeU (X)

A los 56 minutos de partido Diego Abreu se fue expulsado por doble amarilla, luego de impactar de atrás a Emanuel Gularte, pero desde el carbonero entienden que el delantero de Defensor debió recibir la roja varios minutos antes.

Casi 40 minutos atrás, a los 19 de la primera mitad, el futbolista violeta cometió una falta contra Diego García. En la repetición se puede ver como Abreu se barrió con la pierna derecha hacia adelante e impactó con sus tapones el tobillo de García.

El delantero de Peñarol le reclamó a Abreu por la vehemencia con la que saltó, y a Motta por una posible expulsión. El árbitro amonestó al atacante violeta y la jugada se reanudó rápidamente sin revisión.

Al minuto 44, en un cruce por una pelota aérea, Abreu impactó con su pie la zona de la cadera de Maximiliano Olivera, y varios jugadores carboneros reclamaron por una segunda tarjeta amarilla contra el futbolista, pero Motta cobró la falta y no amonestó.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Maxi Olivera y Diego Abreu Momentos antes de la falta de Abreu a Olivera que Peñarol reclamó como segunda amarilla Foto: FocoUy

El posible offside de Arezo en el segundo gol de Peñarol

G3WMhT5WoAATL6S El offside de Arezo que reclama Defensor Sporting en el segundo gol carbonero Foto: captura de pantalla de ESPN

Una de las jugadas más discutidas del partido fue la del segundo gol de Peñarol. Al minuto 61, Leonardo Fernández envió un tiro libre al centro del área chica. Matías Arezo se impulsó para tocar la pelota cerca de esa zona pero no llegó, y el golero violeta Kevin Dawson dejó un rebote corto que aprovechó Maximiliano Silvera para poner el 2-0.

Los jugadores de Defensor Sporting reclamaron que Matías Arezo estaba adelantado e influyó en la jugada al intentar tocar el balón, algo que entienden interfirió en el accionar de Dawson en la jugada.

En la repetición televisiva de la jugada se vio como el delantero carbonero estaba por delante de toda la defensa violeta.

Tras tres minutos de revisión, Motta validó el gol. En el VAR, según se vio en la transmisión televisiva, Fedorczuk y Hartwig trazaron líneas con la posición de Silvera al momento de partir el tiro libre de Fernández, y comunicaron que el delantero que anotó el segundo tanto carbonero estaba habilitado.