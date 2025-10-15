Cuándo se juega la final de la Copa AUF Uruguay: Peñarol espera por el ganador de Racing vs Plaza para conocer rival

Peñarol venció este miércoles 2-0 a Defensor Sporting y clasificó a la final de la Copa AUF Uruguay que jugará ante el ganador de la otra semifinal, Racing vs Plaza , que disputarán este jueves desde la hora 21 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Los aurinegros ganaron en partido que se disputó con el Parque Viera colmado, con goles de Mathías Arezo y Maximiliano Silvera , ambos en el segundo tiempo, y eliminaron al equipo que había ganado las tres primeras ediciones de este torneo organizado por AUF y en el que participan clubes del fútbol profesional y de la Organización de Fútbol del Interior (OFI).

Durante el segundo período el partido se jugó bajo una intensa lluvia y desde el minuto 55 Defensor Sporting quedó en cancha con 10 futbolistas por la expulsión de Diego Abreu .

La mesa ejecutiva de la AUF fijó la final de la Copa AUF Uruguay para el miércoles 29 de octubre .

Los detalles del partido se confirmarán en los próximos días, después que se conozca si el otro finalista es Plaza o Racing.

Existe la posibilidad de si es Plaza Colonia, que el partido se juegue en el interior.

Si es Racing, todo apunta a que se jugará en el Estadio Centenario.

La hora no fue fijada, pero se disputará entre la hora 20.30 y 21.