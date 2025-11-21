Violencia en escuelas: niña de 12 años internada en Paysandú tras brutal ataque perpetrado por jóvenes de otros liceos

El Telégrafo

Este miércoles una niña de 12 años fue brutalmente atacada por un grupo de estudiantes en la Escuela N°98, ubicada en el centro de la ciudad de Paysandú. Según denuncian los familiares de la menor, el hecho no fue aislado, y se sumó a otros episodios de violencia que vienen afectando a los alumnos del centro.

El ataque, divulgado en primera instancia por El Telégrafo, ocurrió durante el recreo, cuando cuatro menores de otros centros educativos ingresaron a la escuela sin autorización y comenzaron a golpear a la niña, quien había intentado defender a otra niña días antes de la golpiza.

La menor fue golpeada con tal violencia que sufrió un traumatismo en el bazo, lo que requirió su internación inmediata. "Está con quietud absoluta e inmovilizada debido a la contusión en el bazo, que presentó un leve sangrado", informó su madre, Dahiana Maristán.

Según la madre, el ataque no fue un hecho aislado, ya que dos días antes, otra estudiante había sido atacada en el baño por alumnas de la misma escuela. En ese momento, la víctima intentó intervenir y defender a la niña agredida, lo que derivó en una amenaza directa hacia ella: "Le dijeron que le iban a mandar a sus primas para que la agredieran, y así fue", relató Maristán.

La comunidad escolar manifestó preocupación a este episodio de violencia. Los familiares de los alumnos de 6° año emitieron un comunicado en el que expresaron su malestar por la situación, asegurando que no enviarán a sus hijos a clases hasta que se garanticen medidas de seguridad adecuadas. "Como medida de protesta, exigimos acciones concretas para proteger a nuestros hijos de estos hechos de violencia", señala el comunicado. image La inspectora encargada de Despacho, Mónica Acuña, informó que las autoridades están al tanto de la situación y que se tomaron las acciones correspondientes de inmediato. "Se realizó la denuncia policial, se convocó a la emergencia y se atendió a la niña. La directora y la inspectora están en comunicación permanente con la familia", declaró Acuña.