Las 10 notas de El Observador que marcaron tu 2025: las más leídas del año

Llega el cierre de diciembre y con él la oportunidad de repasar cuáles fueron las historias que realmente capturaron la atención durante este 2025. Más allá de lo que sucede en la redacción, el termómetro definitivo lo pone la audiencia, y el ranking de este año refleja con claridad los temas que marcaron el pulso del país.

Para armar esta lista se aplicó un filtro editorial: quedaron fuera los servicios, las notas de entretenimiento y las noticias de último momento que suelen ser tendencia por apenas unas horas. También se tomó la decisión de excluir los resultados de las elecciones departamentales; un hito que habría acaparado uno de los primeros puestos de forma indiscutida.

Con esas salvedades hechas, lo que queda es una selección de periodismo puro. Estas son las notas que se destacaron en 2025 por su capacidad de sorprender, por su profundidad o por haber cambiado la perspectiva sobre los temas que más importan.

JUSTICIA Estafa con víctimas del ámbito del fútbol: se hacía pasar por escribana, ofrecía negocios inmobiliarios y se les quedaba con el dinero, junto a su pareja

Era 2013 y un joven teniente decidió que no podía callar más. En su unidad, vio cómo se utilizaba personal militar para instalar piscinas privadas, cómo se fabricaban porteras para oficiales de alto rango y cómo camiones del Ejército cruzaban la frontera cargados de contrabando. Nelson Duarte denunció cada una de esas irregularidades esperando justicia, pero lo que recibió a cambio fue una década de humillaciones, traslados y el estancamiento de su carrera. En 2021, volvió a intentarlo con fotos y filmaciones de nuevos casos de corrupción, solo para terminar sancionado con arresto a rigor y la orden de quedarse en su casa sin funciones. A principios de febrero de 2025, el sistema finalmente pareció ganarle la pulseada: a pesar de que sus denuncias resultaron ser ciertas, el Ministerio de Defensa firmó su pase a retiro obligatorio.

¿Fue un proceso administrativo regular o una persecución encubierta para silenciar a un oficial incómodo? Mientras las autoridades aseguran que se cumplieron todos los pasos, su defensa sostiene que se violaron las garantías del debido proceso en un capítulo que sacudió la interna militar este año.

Así empieza la historia que escribió Leonardo Haberkorn.

2. Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

Flota de helicópteros iraníes Flota de helicópteros iraníes. (Archivo) Foto: Press TV (Radiodifusión de la República de Irán)

Un edificio en el barrio de Carrasco y una casa en Parque Batlle se convirtieron, de pronto, en puntos clave dentro de un mapa de inteligencia global. Lo que parecía ser una actividad comercial rutinaria terminó bajo la lupa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, tras descubrirse una compleja red transnacional dedicada a equipar al Ejército de Irán. En el centro de la polémica, una sociedad anónima basada en Uruguay quedó señalada por facilitar la compra de piezas de helicópteros y tecnología sensible destinada a la producción de misiles y aeronaves militares iraníes.

Entre facturas por decenas de miles de dólares y conexiones con Alemania, Turquía y Hong Kong, la investigación reveló una trama de adquisiciones ilícitas que busca evadir sanciones internacionales y que puso el nombre de Uruguay en los radares de Washington.

3. Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Comando General de la Armada Foto: Leonardo Carreño

Lo que empezó como una sospecha por 26 remitos fraguados terminó destapando un banquete de irregularidades en la Armada Nacional. Entre 2022 y 2024, mientras los registros contables intentaban ocultar la falta de casi 60 toneladas de carne, la realidad detrás de los cuarteles mostraba una trama mucho más burda: asados, chorizos y cortes premium que nunca llegaron a la tropa, sino que terminaron en parrilladas de oficiales y reuniones privadas. La maniobra, que involucró precios inflados y presiones constantes al personal subalterno para que "no hiciera preguntas", puso bajo la lupa a tres capitanes y a un frigorífico que operaba con una libertad asombrosa.

Los testimonios de marineros que "no aguantaban más" y los audios que revelan pedidos de "gauchadas" a espaldas de los mandos dejan al descubierto un sistema de corrupción normalizado. La investigación administrativa, a la que accedió El Observador, expone cómo se utilizó la estructura militar para encubrir un fraude alimentario que le costó millones al Estado y terminó con varios oficiales ante la justicia.

Leonardo Haberkorn reconstruye los detalles de esta trama que sacudió la interna de la fuerza.

4. Llegaron engañados desde Venezuela, los rescató Interpol y un año después siguen sin ser reparados como víctimas de trata

20250122 Venezolanos víctimas de explotación laboral. Foto: Inés Guimaraens

El motor del ómnibus vibraba bajo el calor del verano mientras 28 ciudadanos venezolanos creían estar a minutos de empezar una nueva vida. Tenían contratos firmados y la promesa de un sueldo digno en las canteras de Artigas, pero lo que recibieron fue el grito de "¡Alto, policía!" por parte de Interpol. En ese instante, la esperanza de un futuro mejor se transformó en la confirmación de una pesadilla: eran víctimas de una red de trata de personas que los había captado con engaños y hojas en blanco. Sin embargo, el rescate fue apenas el comienzo de otra odisea.

A casi un año de aquel operativo, el brillo de las piedras semipreciosas se ha convertido en el gris de una habitación sin ventanas en la Ciudad Vieja. Allí, un pequeño grupo de sobrevivientes aguarda por una reparación económica y judicial que parece no llegar nunca, mientras duermen en colchonetas y subsisten con changas informales. Entre la burocracia estatal y un sistema que parece haberlos olvidado, estas personas enfrentan hoy la cara más amarga de la explotación, atrapadas en un limbo donde volver a su país no es una opción y quedarse en Uruguay es una lucha diaria.

Tomer Urwicz relata en esta crónica el desamparo de quienes, tras ser rescatados de la esclavitud moderna, siguen esperando que la justicia uruguaya los reconozca como víctimas.

5. Revolución en el hockey sobre césped: una de las mejores jugadoras del mundo, integrante de Las Leonas, jugará el Campeonato Uruguayo

20240809 Agustina Albertario medalla de bronce en hockey sobre césped Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: @agusalbertario Agustina Albertario Foto: @agusalbertario

El inicio del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino no fue uno más este año. El sábado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, las canchas locales fueron testigos de un debut que sacudió el ambiente deportivo: Agustina Albertario, una de las mejores jugadoras del planeta, se puso la camiseta de Biguá. Con una vitrina cargada de medallas olímpicas y mundiales con Las Leonas, la delantera argentina eligió radicar su talento en Uruguay, transformando la expectativa de un torneo que, de la noche a la mañana, pasó a estar en los ojos de la región.

Su llegada no solo representó un salto de calidad técnica para su equipo, sino una verdadera revolución para las jóvenes jugadoras que ahora comparten cancha con una referente de élite. Entre clínicas deportivas y el proceso de adaptación reglamentaria, la presencia de Albertario aportó a la visibilidad del hockey nacional, demostrando que Uruguay puede ser destino para figuras importantes en el mundo del hockey de césped.

Pablo Benítez cuenta sobre el impacto de este fichaje estrella que cambió el ritmo de la competencia en este 2025.

6. Laura Alonsopérez, una primera dama atípica que baila afuera del escenario político

20102025-G_B_0102 Laura Alonsopérez Laura Alonsopérez Gastón Britos / FocoUy

Mientras los cánticos de victoria resonaban en el Velódromo y los flashes se concentraban en la figura del nuevo presidente, ella estaba en otro lugar, bajo sus propios focos. Esa noche de noviembre, Laura Alonsopérez no acompañó a Yamandú Orsi en el cierre de campaña; estaba en el escenario del Teatro Solís, expresándose a través de la danza contemporánea en un espectáculo que la define mucho más que cualquier protocolo oficial. Tataranieta de una herencia con nombre de avenida en Punta del Este, pero criada en la clase media fernandina entre el piano y el teatro, la mujer que hoy ocupa el rol de primera dama ha dejado claro que su escenario no es el de la política, sino el del arte y la vida privada.

Radical de su intimidad, Alonsopérez ha trazado una frontera invisible pero firme: la política llega, como máximo, hasta la entrada de su casa. Ni ella ni sus hijos se mudarán a la residencia de Suárez y Reyes, una decisión tomada para proteger el arraigo de los mellizos y mantener la normalidad en un hogar donde el baile y el coro pesan más que las encuestas. Consejera en las sombras y "cable a tierra" en los momentos más duros de la campaña, Laura ha demostrado que se puede ser el pilar de un presidente sin necesidad de salir en la foto.

Carolina Delisa traza un perfil de la mujer que, con humor y firmeza, hoy es primera dama.

7. Encontraron los cuerpos de Andrés Morosini y sus dos hijos: estaban sumergidos en el arroyo Don Esteban junto al auto con el que los secuestró

Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano Captura Subrayado

Lo que comenzó como una madrugada de terror en Mercedes terminó de la forma que nadie quería imaginar. Durante tres días, Uruguay contuvo el aliento mientras un BYD rojo era buscado por tierra, mar y aire, siguiendo el rastro de un hombre que había decidido convertir a sus propios hijos en las víctimas de su última y más cruel venganza. El despliegue de drones, buzos y perros rastreadores se concentró finalmente en las aguas correntosas del arroyo Don Esteban, donde el hallazgo del vehículo sumergido puso punto final a una búsqueda desesperada que mantuvo en vilo a toda la comunidad de Soriano y Río Negro.

Detrás de la tragedia de Alfonsina y Francisco, de apenas dos y seis años, quedó el eco de un pedido de ayuda desesperado de una madre y una ruta de escape que, según los investigadores, fue fríamente calculada. El caso reavivó el debate sobre las fallas en la protección a las víctimas de violencia doméstica y la demorada implementación de sistemas de alerta de búsqueda de menores en el país.

Esta es la reconstrucción de los hechos que marcaron el caso policial más estremecedor del año, en un informe de la redacción de El Observador.

8. Uruguay entre los tres países de Sudamérica con mayor porcentaje de personas que no accede a una dieta saludable debido a los precios

_CDS0972.webp Puestos de frutas y verduras en ferias. Camilo dos Santos

Este informe pone sobre la mesa una realidad tan contradictoria como preocupante para nuestro país. Mientras Uruguay se destaca en la región por sus bajos niveles de hambre extrema, las góndolas dictan otra sentencia: el costo de comer sano es un lujo que el 36% de la población no puede costear. Esta brecha económica nos sitúa en el podio sudamericano de las dificultades para acceder a una dieta nutritiva, solo superados por Chile y Colombia, en un escenario donde la obesidad avanza en adultos y niños como la otra cara de la inseguridad alimentaria.

Lejos de ser un problema de escasez, el análisis revela que la raíz del asunto está en los precios y en cómo los fenómenos climáticos, como la histórica sequía de 2023, terminan impactando directamente en el bolsillo de las familias. Entre datos sobre lactancia materna y advertencias sobre el sobrepeso infantil, el estudio presentado por la FAO —con la participación de quien hoy es nuestro canciller, Mario Lubetkin— expone las desigualdades que persisten en un país productor de alimentos, pero con una alimentación de calidad cada vez más esquiva.

9. Grupo extranjero compra a histórico colegio privado de Uruguay: los motivos y la apuesta

St Patricks

En un Uruguay donde las aulas son cada vez más silenciosas debido a la baja natalidad y varios colegios históricos han tenido que bajar la persiana, una noticia rompió la tendencia: la compra del St. Patrick's College por parte de Inspired, un gigante educativo global. La adquisición del emblemático "Sampa" no es solo un movimiento financiero, sino el desembarco de un modelo de enseñanza "premium" que busca conectar a los alumnos uruguayos con una red internacional presente en 28 ciudades. Detrás de esta operación, hay una historia que comenzó en Londres y una apuesta firme por la solidez de los valores educativos de nuestro país.

¿Qué busca un grupo que gestiona más de 120 colegios en el mundo al poner el ojo en Montevideo? A través de una entrevista con la CEO regional de la compañía, se revelan los planes para esta nueva etapa, donde la promesa es mantener la esencia familiar del colegio mientras se abren fronteras hacia una formación holística.

10. Oficiales de la Armada alertan que "la estabilidad del buque" que está construyendo Cardama "se encuentra comprometida" si se inunda el "último compartimento"

1689626410081.webp Prototipo de OPV elaborado por Cardama y aceptado por Luis Lacalle Pou Ministerio de Defensa Nacional

Lo que debía ser la renovación tecnológica de la Armada Nacional se ha transformado en un dolor de cabeza técnico y político a miles de kilómetros de casa. En los astilleros de Vigo, dos capitanes uruguayos enviados para supervisar la construcción de las nuevas patrullas oceánicas (OPV) encendieron las alarmas con un reporte demoledor: de sufrir una inundación en su último compartimento, los buques no solo perderían el gobierno, sino que quedarían con la popa bajo el agua. Entre planos negados, demoras en los motores y una relación cada vez más tensa con la empresa española Cardama, la confianza en la calidad y los plazos del proyecto parece hundirse más rápido que las propias naves.

A este complejo panorama técnico se le suma el ruido político en Montevideo, con el presidente Yamandú Orsi cuestionando la elección del astillero y una interpelación parlamentaria en el horizonte. Mientras los inspectores recomiendan no aceptar materiales de baja calidad y denuncian falta de transparencia, la pregunta que queda flotando es si estos buques llegarán algún día a puerto uruguayo o si los 30 millones de dólares ya invertidos terminarán en un naufragio administrativo.

Ramiro Pisabarro detalla en este informe las advertencias de los oficiales que vigilan, entre recortes de chapa y silencios, el futuro de la flota nacional.