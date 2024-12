Las notas de El Observador que elegiste en 2024: las más leídas del año

1. Trabajó para el gobierno chavista, escapó, llegó caminando a Uruguay y ahora es parte de un plan piloto del Mides

-ine3305-copia-jpg..webp En la habitación de la pensión viven los seis integrantes de su familia. Inés Guimaraens

A Noirali Mendoza un muerto le habló. Era comienzos de 2019. A la trabajadora social se le habían juntado dos o tres días sin comer. Por eso había llegado a su puesto laboral, en la morgue de Trujillo, en los Andes venezolanos, con la angustia a cuestas. Revisó las bolsas de cadáveres. Observó cómo se habían acumulado un par de fallecidos que no habían accedido a los remedios en tiempo y forma. Confirmó, como en cada mañana, el deceso de indigentes a los que ningún familiar reclamaba. Hasta que se encontró con el cuerpo putrefacto de un abuelito, uruguayo de nacimiento, y sintió que le hablaba.

¿Uruguay? ¿Por qué los venezolanos que escapan de su país van casi siempre a Colombia, Perú o Ecuador, pero pocos lo hacen a Uruguay? ¿Cuáles son las condiciones de vida en ese sur del sur? ¿Cómo se llega hasta allí? Las preguntas empezaron a revolotear y a mezclarse en ese aire asfixiante con dejo de restos de de desinfectante.

Así empieza la historia que escribió Tomer Urwicz.

2. Aduana no revisó el contenedor con dos toneladas de cocaína pese a que era sospechoso

1704984913732.webp Paquetes incautados en Amberes Aduana Bélgica

El 14 de noviembre entró por el acceso norte del Puerto de Montevideo un contenedor con 22.320 unidades de budines y alfajores de la marca Portezuelo y 1.122 botellas de vermouth que compró una empresa de Holanda en Uruguay. Al atravesar el ingreso la carga obtuvo "canal verde", pasó por el escáner, continuó hacia la Terminal Cuenca del Plata y no se realizó un control manual.

La carga, con un valor total de US$48.256 –US$ 34.110 de budines y alfajores y US$ 14.146 de vermouth– partió hacia el puerto de Amberes, en Bélgica, donde la Aduana de ese país detectó el 28 de diciembre que entre los alimentos había 2.16 toneladas de cocaína.

Según documentos oficiales a los que accedió y revisó El Observador el trayecto que hizo la carga fue desde la compra de los alimentos hacia Zonamerica y luego al Puerto de Montevideo, donde partió hacia Amberes en barco.

El trabajo fue de María Eugenia Scognamiglio.

3. Juan Izquierdo: madre del futbolista reveló que se le alojó un virus en el corazón que desencadenó en la arritmia

El dibujo de Juan Izquierdo y el Morro García que hizo un hincha de Nacional para recordarlos El dibujo de Juan Izquierdo y el Morro García que hizo un hincha de Nacional para recordarlos

Sandra Viana, la madre de Juan Izquierdo, contó del problema cardíaco que sufrió su hijo, el futbolista de Nacional que falleció el pasado martes tras desplomarse en el partido ante Sao Paulo del jueves 22 de agosto por la Copa Libertadores en el Estadio Morumbí.

La madre del jugador reveló que los médicos del hospital Albert Einstein, donde el zaguero fue derivado tras su percance en el partido y donde estuvo internado hasta su deceso, le indicaron que al defensa de 27 años se le alojó un virus en el corazón que desencadenó en una arritmia.

La muerte del futbolista Juan Izquierdo fue uno de los temas que más conmocionó este 2024.

4. Olga Acosta, la historia detrás de la mujer que recibió una casa en este gobierno, votó al FA y la hicieron meme

Olga Acosta.jpeg Olga filmando la demolición de su vieja casa.

De un día para otro, Olga Acosta, ella que siempre fue pobre y anónima, estaba en todos los celulares del país y hasta en la radio hablaban de ella

“Me dijeron que era una malagradecida, un camaleón, una rata”, cuenta, con indignación, mientras camina por las calles de su barrio Maracaná Sur, por el que ha trabajado tanto.

El video que se hizo viral tiene dos mitades bien distintas y en ambas la protagonista es Olga. Ambos segmentos están grabados con tres días de diferencia. En un fragmento y el otro, Olga está feliz y justamente eso fue lo que indignó a muchos.

La historia te la contó Leonardo Haberkorn.

5. María Fernanda Rodríguez perdió juicio laboral con trabajadora a la que le hizo realizar más tareas de las acordadas

Nani Rodríguez.jpg Captura Algo Contigo

María Fernanda “Nani” Rodríguez, conocida por su trabajo en la Fundación Gonchi Rodríguez, deberá indemnizar a una trabajadora de su proyecto inmobiliario Naan Desarrollos que le ganó un juicio laboral en primera instancia. La sentencia de la jueza laboral Ana Aberastegui condenó a Naan Desarrollos, cuya titular es Rodríguez, y a Mollitiam SAS (By Europe) a pagarle a la trabajadora $ 738.689 luego de que fuera despedida mientras hacía uso de licencia médica por estrés.

En la sentencia a la que accedió El Observador, la jueza señaló que hizo lugar a la demanda porque los demandados no se presentaron en el juicio a responder la demanda y hacer su descarga por lo que se da por verdadero lo planteado por la trabajadora. La jueza hizo lugar a varios rubros en la indemnización como "despido especial e incidencias, salarios impagos por diferencia de laudo, licencia no gozada, salario vacacional, incluido el 10 % de multa, incluido el 30% de daños y perjuicios, más los reajustes e intereses que se actualizarán al momento del pago y desde la fecha de exigibilidad de cada rubro, sin especial condenación".

La noticia fue trabajada por Natalia Roba.

6. Policías le pegaron, lo trataron de "extranjero invasor" y ahora Interior deberá pagarle a delivery unos de US$ 16.000 por daños

cocina-pedidosya-db_09webp.webp

La justicia condenó al Ministerio del Interior a indemnizar con cerca de US$ 16.000 a un repartidor extranjero de Pedidos Ya tras ser golpeado e insultado por unos policías de Ciudad de la Costa que estaban trabajando en un accidente de tránsito en el que fue herido otro delivery.

Según indica la sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, a la que accedió El Observador, los hechos denunciados por el repartidor ocurrieron el 27 de junio de 2021 en Lagomar, pero el repartidor denunció la situación en noviembre de 2022 ante la División de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, luego de que una seccional de Montevideo no le tomara su denuncia poco después de lo ocurrido.

7. La esquina de Canelones en la que la camioneta de Lacalle Pou recibió al menos cinco multas

lacalle-pou-db-05-jpgwebp.webp

Mientras descansaba en el este, durante el comienzo de esta temporada estival, el presidente Luis Lacalle Pou fue multado en dos ocasiones por exceder el límite de velocidad en su moto Harley Davidson.

El vehículo, en el que se lo vio en varias oportunidades al mandatario en Maldonado, fue detectado el pasado 8 de enero por el radar del puente de La Barra circulando a una velocidad superior a la permitida. Antes de esa fecha, el 16 de diciembre, un radar en el kilómetro 174 de la Ruta 1, a la altura de Colonia, también registró un exceso de velocidad. El costo total de las dos multas asciende a $ 27.851,95.

Pero otro vehículo en el que suele circular el presidente de la República figura con varias multas de tránsito. Se trata de la camioneta Toyota en la que transita el presidente, que no suele conducir, ya que esa tarea la cumple su chofer. El vehículo es utilizado por el mandatario para las actividades oficiales pero también para las particulares, ya que es de su propiedad.

8. Caso Aguiar: fiscalía pidió el video del casamiento en Uruguay y denunciantes señalan más involucrados

1708986992159.webp Aguiar y Camejo durante el casamiento Instagram Romina Camejo

Mientras la causa por lavado de activos apenas comienza a moverse, la investigación penal por la presunta estafa que llevó adelante Gonzalo Aguiar en colaboración con otras personas busca redirigirse para tratar de identificar a otros posibles autores.

En los últimos días los abogados del principal accionista canadiense del emprendimiento de cannabis medicinal de Salto, Bruno Gaiero y Rodolfo Perdomo, se reunieron con el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez para evaluar cómo seguir la investigación tras la muerte de Aguiar.

En ese encuentro, según dijeron a El Observador fuentes al tanto de la investigación, el fiscal le solicitó a los abogados que consiguieran el video del presunto casamiento entre Aguiar y Romina Camejo, la expareja y homicida del empresario. ¿Por qué esa es una prueba para la investigación? Porque los denunciantes aseguran que se trató de un casamiento falso y que quien se hizo pasar por juez de paz para casarlos fue uno de los colaboradores de Aguiar para montar toda la estafa.

Uno de los temas que más interés generó en el año, en este caso escrito por Diego Cayota.

9. Empresa de Punta Carretas que ofrecía invertir en ganado fue denunciada por estafa; sus responsables desaparecieron

grupo-larrarte.webp

La empresa PGA, más conocida como Grupo Larrarte, se presenta en las redes sociales como "Líderes en Inversiones Ganaderas" y ofrece una ganancia fija anual ("ofrecemos a nuestros clientes métodos de diversificación de sus capitales", dice el anuncio). Al día de hoy el aviso sigue apareciendo en lnstagram aunque desde hace meses sus responsables no pueden ser ubicados por los inversores que dejaron de recibir la rentabilidad anual y tampoco pudieron cobrar lo que estipulaba el contrato al vencerse los plazos acordados.

Desde fines de julio nadie atiende en la oficina del Grupo Larrarte SAS en Punta Carretas, en la calle Francisco García Cortinas 2412. Tampoco atienden el teléfono ni responden los mails y eso motivó que un grupo de inversores averiguara ante el Ministerio de Ganadería por la ubicación del ganado que figuraba en los contratos.

La autora es Natalia Roba.

10. El ómnibus de Cutcsa que se accidentó en la rambla de Pocitos tenía los controles al día y el conductor también

Ómnibus de Cutcsa accidentado en Pocitos.jpg EFE/ Federico Gutierrez

El intendente interino de Montevideo, Federico Graña, aseguró que el ómnibus de Cutcsa de la línea 121 que terminó en la playa de Pocitos luego de circular contramano y cruzar el muro de la Rambla tenía los controles al día y la última inspección había sido en abril de este año.

Graña también aseguró en rueda de prensa que el conductor, un hombre de 65 años que resultó con múltiples fracturas y salió de CTI en las últimas horas, también tenía sus controles al día: el carné de conducir y el de salud.

El ómnibus de Cutcsa accidentado en la rambla de Pocitos, un caso de los más impactantes del año y en el que todavía quedan preguntas por responder.

11. Nueva hipótesis en la búsqueda de Loan: un accidente fatal que habría sido ocultado por dos de los acusados

loan.jfif Loan Peña, el niño de cinco años buscado en Argentina

Ados semanas de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, una nueva hipótesis es evaluada por los investigadores: se trata de la posibilidad de que el pequeño de 5 años haya sido atropellado por los imputados Carlos Pérez y María Victoria Caillava cuando se retiraban del campo donde vive la abuela de Loan, y al darse cuenta del hecho la pareja habría intentado ocultar el cuerpo de menor.

En rigor, la hipótesis no es nueva: El Observador supo que esta era una línea investigativa este martes, cuando pudo acceder a fuentes de la investigación luego de que la causa fuera derivada al fuero federal. Al momento de recibir las actuaciones, los investigadores de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, se sorprendieron al no hallar pruebas concluyentes que sostuvieran la afirmación de los fiscales respecto de que el niño había sido captado con fines de explotación.

Pasaron más de seis meses de la desaparición de Loan en Argentina, y el caso conmovió de los dos lados del Río de la Plata. Todavía no se sabe qué pasó con él niño.

12. Otra condena por horas extras irregulares: hijo de Joselo López cometió fraude al falsificar planillas por cuatro años

WhatsApp Image 2024-12-18 at 20.16.06.jpeg Joselo López, desde este año comentarista en el programa Carnaval del Futuro.

La Justicia condenó a José Ignacio López, hijo del sindicalista José Lorenzo López, por el cobro indebido de horas extras durante casi cuatro años mientras trabajaba en el centro de breve estadía Tribal.

López llegó a un acuerdo con el fiscal Leonardo Rosas, de la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Alejandro Machado, y aceptó la condena por el delito de fraude especialmente agravado, que es estafa al Estado. Cumplirá una pena de 20 meses de prisión que serán sustituidos por libertad a prueba, con lo que cerró el caso por juicio abreviado tras aceptar la culpabilidad.

Otro caso judicial contado por Natalia Roba.

13. El pueblo uruguayo que está nominado como el mejor del mundo y su secreto mejor guardado

1669983085633.webp Campo próximo a Aiguá.

Un año más el pueblo de Aiguá fue nominado en el Best Tourism Villages by UN Tourism (el mejor pueblo del mundo) iniciativa respaldada por la ONU con la idea de impulsar el turismo como catalizador de la prosperidad y el bienestar en zonas rurales.

El enfoque principal de esta iniciativa es valorar y preservar los pueblos rurales, sus paisajes, la diversidad cultural, y promover la promoción y estrategias innovadoras que estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por Gustavo Descalzi.

14. Interpol sabía que familia Marset estaba en Dubai pero asegura que Emiratos no colaboró

1690744851054.webp Cartel con Sebastián Marset y su esposa Gianina García Troche como prófugos Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC)

Las autoridades uruguayas habían tenido noticias de Sebastián Marset en mayo, cuando los abogados del narcotraficante prófugo uruguayo pidieron a Cancillería la legalización de las partidas de nacimiento de los tres hijos que tienen con Gianina García Troche para poder inscribirlos en la escuela en Emiratos Árabes.

Desde ese momento quedó instalada la certeza de que Marset estaba en ese país y así se lo comunicó Interpol a sus colegas emiratíes. Según dijeron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior, las autoridades informaron a través de Interpol a las autoridades emiratíes sobre la presunción de que Marset y su esposa estaban en Dubai. Sin embargo, nunca llegó una respuesta de ese país respondiendo a la notificación de Uruguay.

Un capítulo más en la historia del narcotraficante que tiene en vilo a las autoridades uruguayas y de la región y que desató varios dolores de cabeza en este gobierno. La escribió Natalia Roba.

15. Cabildo Abierto se desmarca de la coalición y le abre la puerta a negociar con el FA: "Tuvimos muchos puntos de acuerdo con el MPP"

guido-manini-rios.webp

Ahora que quedó definido el mapa político de Uruguay para el próximo período, los partidos políticos empiezan a mirar el futuro con las cartas vistas y a trazar estrategias para posicionarse.

El próximo período será de mayor diálogo interbloques que el que está terminando porque el Poder Ejecutivo no tiene mayoría propia en el Poder Legislativo. Y eso abre un signo de interrogación sobre el desempeño de la coalición como bloque desde la oposición que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ya empezó a responder en la noche de este domingo.

Diego Cayota fue el autor de esta nota.

Embed - Entrevista a Alejandra Forlán | Diálogos en Montevideo

Alejandra Forlán es psicóloga, es la hermana del Diego Forlán y, además, es la protagonista de una historia de vida particularmente azarosa. Cuando comenzaba su juventud, sufrió un accidente de tránsito que la dejó postrada en una silla de ruedas. Tuvo que cambiar su cabeza y sus rutinas. Y a pesar de la desgracia, dice que cada mañana cuando se levanta agradece estar viva. Sobre las peripecias que le tocó transitar y sobre un libro que tiene en preparación, Alejandra Forlán charló largamente con Alejandro Fantino durante el ciclo Diálogos en Montevdeo.

17. La "emblemática" obra inaugurada por el gobierno que dará mayor utilidad al denunciado como "puente fantasma" construido hace 30 años

Luis Lacalle Pou en Consejo de Ministros para iniciar la transición con Yamandú Orsi.jpeg Leonardo Carreño

El sábado 24, mientras miles de uruguayos se preparaban para disfrutar la nostalgia, la plana mayor del gobierno inauguraba en la cabecera del puente sobre el Río Negro la rehabilitación de dos tramos de la ruta 6.

Era un “día muy importante” –como lo definió el presidente Luis Lacalle Pou– porque suponía cumplir con un compromiso que había asumido en el 2010 cuando aún no era precandidato, pero –además– por la historia del puente sobre el que estaban.

“Por razones obvias me crié escuchando hablar de este puente”, dijo antes de contar una anécdota que involucraba a su padre, el expresidente Luis Lacalle Herrera que también estaba en la reinauguración.

Este artículo lo escribió Santi Soravilla.

18. Nuevo cierre de colegio privado en Montevideo: una institución anunció que cerrará su Secundaria

19ac05liceo-2col-cds_20170619172240_784.webp Salón de clases vacío. (Archivo) Camilo dos Santos

Un nuevo colegio privado de Montevideo anunció a los padres de sus alumnos que cerrará las puertas de su Secundaria por las bajas inscripciones obtenidas para el año lectivo 2025.

Se trata de la institución St. George's School, según supo El Observador en base a fuentes educativas. Inicial y Primaria seguirá funcionando con normalidad.

La comunicación a los padres se produjo este miércoles en una reunión.

19. La casa abandonada en Carrasco que disparó investigación penal a abogados de la IM y particulares que se quedaron con el bien

casa-alberdi-inmobiliariawebp.webp

La ley permite que si una persona se hace cargo de una propiedad abandonada durante 20 años, paga sus deudas y la mantiene puede llegar a inscribirla como propietario. Con esa intención fue que Andrés Seveso en el año 2003 decidió averiguar sobre una casa en absoluto abandono a tres cuadras de la suya, en Alberdi entre Córcega y Dublin.

Como tiene mucha experiencia en trámites no le costó averiguar que ese inmueble era propiedad del Club Sportivo de Tiro que hacía más de 20 años no tenía actividad. Habló con los vecinos, confirmó que no había propietario o ninguna persona que estuviera a cargo del inmueble y decidió empezar a mantenerla.

Durante dos años se dedicó a hacerle mejoras a la casa, le colocó una cerca, reparó portones, selló puertas y ventanas para evitar intrusos, mejoró el jardín, pidió conexión de luz y agua. En el año 2005 decidió refaccionar la casa para mudarse allí junto a su familia.

Esta nota, de Natalia Roba, fue una de las que más trabajo le dio en este 2024, pero dio sus frutos porque los lectores también la eligieron.

20. Blanca Rodríguez dijo a ex alumnos del Seminario que no quiere "hacer vida de palacio" y reivindicó "la búsqueda de la justicia social"

Blanca Rodríguez Foto: Leonardo Carreño

—Qué revuelo que armaron! —se rio la socialista Mónica Xavier antes de empezar el intercambio con exalumnos del Colegio Seminario.

A su lado tenía a la senadora electa Blanca Rodríguez, ambas al frente de una convocatoria en la Huella de Seregni que desató la polémica en la previa y que incluso llevó a que el Frente Amplio resolviera bloquear el acceso a medios y periodistas.

“El desespero mata el discernimiento ignaciano (...). Quieren dividir todo”, había acusado el senador blanco Sebastián Da Silva. “Fui al liceo Seminario y jamás se hizo una convocatoria con fines electorales”, arremetió en tanto el colorado Jorge Barrera. “Rechazo su utilización para cualquier fórmula presidencial (...) Sería bueno que nos diga Blanca sus posturas sobre la eutanasia, el aborto y la justicia social que nos enseñaron en esa casa de estudios”.

El autor de este artículo fue Ramiro Pisabarro.

21. Alejandro Astesiano inauguró su almacén mayorista en Florida: incluyó productos hechos por presos y contó cuáles son sus planes

"Fibra Tim", el nuevo almacén mayorista de Alejandro Astesiano Cedida a El Observador

Este lunes se inauguró en Sarandí Grande, Florida, el almacén mayorista "Fibra Tim", propiedad del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, a quien la justicia le otorgó la libertad anticipada la semana pasada.

A la espera de que se concrete su liberación –por la que debe esperar hasta que se defina si la Fiscalía apelará–, Astesiano habló con El Observador sobre su nuevo emprendimiento, que planteó y construyó desde la cárcel en Florida, ciudad donde prevé radicarse.

Desde allí se contactó a distancia con contadores, escribanos, proveedores y autoridades del BPS y la DGI a distancia para lograr que el almacén funcione.

Te lo contó Joaquín Pisa.

22. Orsi afianza su diplomacia en la región apalancado por Mujica y el gesto de Lacalle Pou, mientras Milei se mantiene distante

cumbre mercosur, Yamandu Orsi, Luis Lacalle Pou Foto: Leonardo Carreño

Afalta de 85 días para calzarse la banda presidencial y en paralelo al armado del gobierno entrante, Yamandú Orsi da sus primeros pasos en el camino de la “diplomacia presidencial” que él mismo pretende encarnar. El presidente electo pudo concretar esta semana los contactos con los principales socios de la región, entre la invitación de Luis Lacalle Pou para acompañarlo en la cumbre del Mercosur de este viernes y apalancado por la excepcional proyección internacional de José Mujica.

La jornada de este viernes le permitió verse las caras por primera vez con el mandatario argentino Javier Milei, a quien Lacalle Pou pasó la presidencia pro témpore del bloque para el próximo semestre. El diálogo directo con el economista libertario, quien el día de la victoria de Orsi se remitió a un escueto comunicado oficial de su Cancillería para saludar al futuro gobierno, permanece sin embargo como la única cuenta pendiente del frenteamplista.

Los primeros pasos de Yamandú Orsi como presidente electo, contado por Ramiro Pisabarro.

23. Se quedaba a ver a O’Neill, llevaba a Suárez a entrenar a Nacional, lo golpeó la pobreza de Nigeria y se salvó en un terremoto: la vida de Martín Ligüera

-ine6347-1-jpg..webp Ligüera con su hija Juana, la menor de los tres Inés Guimaraens

El país político estaba enfervorizado. En plena dictadura, se venía un plebiscito para crear un régimen constitucional que le diera el apoyo y, a su vez, que reemplazara a la Constitución de 1967. Uruguay llevaba siete años y medio de silencio obligado y esos días de noviembre, parecía otro país. Cuando faltaban exactamente tres semanas para aquel que sería un domingo histórico en el que triunfó el “No”, el 9, también domingo, nació un niño que la iba a romper. Fue en Montevideo, no en Florida como muchos creen.

Mientras tanto, el Estadio Centenario, lugar en el que gritó muchos goles, se estaba poniendo las últimas pilchas nuevas, porque se preparaba para la Copa de Oro. Uno de los jugadores de aquel inolvidable equipo de Uruguay, Hugo De León, luego dirigiría –en dos etapas distintas en Nacional–, al protagonista de esta nota.

De las historias de exfutbolistas de los fines de semana, esta fue la más elegida por los lectores.

La escribió Marcelo Decaux.

24. Voluntarios, funcionarios y vecinos unieron esfuerzos para rescatar cachorro de margay

1705095765092.webp El cachorro de gato margay está ahora en la reserva del cerro Pan de Azúcar

El Ministerio de Ambiente debió intervenir para que un cachorro de gato margay, un felino nativo, que había sido recogido por particulares pudiera ser remitido a la reserva del cerro Pan de Azúcar.

El cachorro tenía apenas unos días de vida y había sido recogido por unas personas que lo encontraron a orillas del río Negro. Luego había sido llevado a una vivienda de campaña, en el norte del país, a varias decenas de kilómetros de su hábitat.

La voz de alarma la dio un particular que avisó a Agustino Alonzo, uno de los impulsores de Uruguay Fototrampeo, una página de Instagram que divulga imágenes de la fauna nativa tomadas por cámaras disimuladas en la naturaleza.

Este artículo es de Leonardo Haberkorn.