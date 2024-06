Alejandra Forlán: "Tengo un montón de cosas que no puedo hacer, pero a la mañana cuando me levanto agradezco estar viva"

Sí. Lo más difícil no tanto la carrera, sino cómo llegar hasta ahí. Porque fue después del siniestro de tránsito. Cuando tuve el accidente estaba terminando sexto de liceo. Después estuve mucho tiempo internada y eso me llevó a después de un tiempo volver a dar los exámenes libres y todo lo que conlleva a estudiar.

AF: Lo que seguiste fue Licenciatura en Psicología y después hiciste una maestría.

Si, en Mallorca.

AF: ¿Y te gusta la psicología?

Me encanta. Lo que pasa que para mí es mucha responsabilidad la mente del otro.

AF: ¿Qué entendés por mente vos?

Los pensamientos.

AF: ¿Se entrena eso?

Sí.

AF: La famosa mentalidad. Yo lo entiendo más por aparatos psíquico, me gusta la definición, pero es la mente, vos lo entendés como mente.

Cuando estudiaste y seguiste la carrera, ¿qué te gustaba dentro de lo tuyo?, ¿qué rama de la psicología? Mucho cognitivo. Es más, empecé un master en cognitivo y lo paré, pero es algo que me atrae mucho.

AF: ¿No hiciste clínica?

Llegué a hacer práctica y también a tener pacientes, pero pocos.

AF: Esta es una pregunta que siempre tengo ganas de hacerle a los psicólogos, ¿dejaste hacerlo por que? ¿cómo trabaja eso en psicoanalista recibiendo los problemas del otro?

Yo no no pienso tanto los problemas que te traen sino lo importante que es la mente para un ser humano, y depender de un psicólogo resulta mucha responsabilidad. La mente es muy importante, es lo que me rige el estar viva.

AF: ¿La mente?

3 Entrevista Forlan - Fantino.jpg Captura de video

Claro. El poder ver lo que tengo y no lo que me falta.

AF: Es muy bueno lo que planteas. Te traigo un autor que seguramente habrás leído y mucho más que yo que es Lacan. Lacan habla permanentemente sobre la falta y el deseo y nosotros somos seres deseantes. Vos decís que hay conectarse con lo que uno tiene, no con lo que uno le falta. En realidad me va a faltar siempre algo. Si yo me conecto sobre lo que me falta me vuelvo loco, soy un ser deseante y soy un ser en falta. Entonces está bueno este mensaje que decís vos, pero ¿cómo hacemos si es nuestra parte humana la que desea permanentemente lo que ya tenemos.

A mí la vida me llevo a tener que elegir. Yo elegí vivir y también elegí no ver algunas cosas. O mejor dicho, ver lo que tenía. Como dice Nietzche cuando tenés un por qué no ves el cómo. Mi motor es el amor a mi familia y a la vida, ese es mi horizonte. Tengo un montón de cosas que no puedo hacer, pero a la mañana cuando me levanto agradezco estar viva. Que pueda respirar y poder disfrutar del sol, de la naturaleza. Es es lo que más extrañaba cuando está internada con el respirador. Estuve mucho tiempo que me podía morir. mucho tiempo que me estuve por morir.

AF: ¿Tenías conciencia en ese momento?

Sí y siempre opté por volver. Estuve muy cerca la muerte varias veces y la última vez hace cinco años y volví a mi cuerpo y opté vivir de nuevo en esta situación. Después de treinta y pico años de estar en silla de ruedas, sigo optando. Y no es fácil.

AF: Pensaba cuando decías "yo opto" y pregunto ¿tu mente, tu aparato psíquico lo entrenás o ya nació fuerte?

Creo que nació fuerte, el entorno me ayuda un montón. Mi familia. Yo tuve muchos momentos que me quedaron marcados. Cuando tuve el accidente se murió Gonzalo, yo lo veo muerto pero uno quiere pensar que está vivo y me hacen creer que está vivo. Cuando después de unos días me dicen que está muerto, yo me pongo a llorar y mi madre me dice "bueno, o te vas con él, o seguís". Esa fue una, y después a los meses en febrero, con el verano, yo había planeado con 17 años, estar en Punta del Este con mis amigos y de golpe estaba en otra situación. Solo miraba el techo, tenía un cuerpo nuevo, tenía que reconocerme nuevamente y estaba como media ida. Ahí me dijo mamá "la vida está afuera la vida está afuera" y me dijo "si vos no seguís luchando, yo no vuelvo más".

AF: Qué grosa tu vieja y tu fuerza que impresionantemente motivadora. Ahora, te lo puedo preguntar a vos porque sos psicóloga, es una terminología que puedo pelotearla la con vos. Viste que en términos freudianos hay cosas que uno reprime, pero que si bien están reprimidas con un buen trabajo psicoanalítico, las puede sacar y las puede trabajar. Ahora Lacan dice que hay un momento de trauma que le llama "el real" que no hay forma de ponerle nombre y él le dice este forcluido. No le puedo poner palabra ni símbolo a lo que me va a quedar de por vida. Es un trauma tan grande, que está forcluido, no lo puedo simbolizar por ende, no lo puedo trabajar, no lo puedo traer al psicoanálisis. ¿Le pusiste nombre a lo que pasó?

No. Seguí adelante. Creo que uno resignifica los sueños, resignifica la vida y resignifica un montón. Yo disfruto la cosas de otra manera, Hay gente que no valora cosas que hace todos los días y yo hay cosas que como que son más pequeñas y la valoro mucho más.

AF: Yo te escuché en una entrevista que diste porque quería saber cómo pensabas en profundidad y como que me imprimiste una frase dijiste en una entrevista como que había cosas que tomabas como problemas y que hoy disfrutarías si eso pasara.

Aprendés un montón. Eso fue así tal cual. Pero aprendés que el problema del otro es el peor problema y que todavía no aprendió o no sabe o no quiere minimizarlo.

AF: ¿Cómo es eso?

Que el problema va a ser peor para la persona. Yo siempre estoy para escuchar, me gusta estar con mis amigos y acompañarlos y entender y empatizar con ellos. Cada uno vive lo suyo y aunque vos quieras vivir lo que yo estoy viviendo, es imposible.

Y sí aprendí, que problemas que me tenía cuando era más chica y los sufría, aprendí después a minimizarlos. Pero era la única opción que tuve, aunque me podía haber entregado también.

AF: Si, era una elección entregarse.

Siempre elegí vivir, siempre uno tiene la libertad de elegir.

AF: Kierkegaard, que era el filósofo del pesimismo decía que los seres humanos somos seres de angustia porque tenemos la libertad de poder elegir. Un animal no tiene la libertad de poder elegir: tiene hambre va, mata, caza y come y si no come, se muere. Nosotros tenemos la libertad de elegir a quien amamos, la libertad de elegir incluso a nuestra familia por más que genéticamente seamos de alguien, pero está bueno como lo planteas vos que tomás como algo positivo a la elección.

Es obvio que hay que vivir dignamente y para mí eso como la clave. Yo amo la vida, demasiado incluso, porque a veces es como que no me voy. Lo hablo así porque realmente estuve muy del otro lado.

AF: Me tocó charlar con Álvaro Delgado, que es candidato presidencial y tuvo un accidente y en un momento empieza a contar que entendió en ese ratito que daba tumbos en el auto, lo que era la muerte.

Se te pasa toda la vida.

AF: Me dijo que vio pasar los pinos. vio pasar un cartel publicitario hasta que el auto se frenó. Dijo algo como que sintió que la muerte pasó frente a sus ojos y no lo abrazó. Entonces te pregunto, ¿se puede graficar?, ¿hay presencia de muerte? Ese término "muerte" que es un real Lacaniano pero lo estamos tocando tan naturalmente y lo tocas con un licenciado en Filosofía y es un concepto que yo analizo y tengo claro que existe y está. Entonces, se palpa, es la muerte.

Yo cuando realmente venía de bailar un día lluvioso y tuve el accidente y realmente cuando estábamos dando vueltas con el auto, yo le pedí a Dios, le pedía a una energía o como quieran llamar, que me quería quedar, que quería volver a ver mi familia y pedí realmente por por quedarme, no me quería ir.

Son segundos eternos y hasta que no paró el auto, que se dio contra una palmera, no terminó. Y ahí me di cuenta que me había ido y no me pude mover.

AF: Después el otro episodio cuando sentiste que te ibas y te quedaste en este plano, ¿cómo fue esa sensación?

Fue varias veces.

AF: ¿Es una sensación de salida?

Lo mío fue muy extraño, pero yo opté volver.

AF: ¿Me lo podés describir. hay palabras para describir esa sensación?

Hay que vivirla, es como extraño.

AF; ¿Es una es una salida? Viste que algunos hablan de una sensación de paz, de caminar hacia algo o hacía una luz ¿se vive eso?

Yo tan así no la viví. Pero sí, fue impresionante el optar volver. Siempre digo lo que más me trajo de vuelta fueron mis sobrinos, la foto de ellos. Yo no veía bien, y le a mamá que podía quedar ciega o me iba a morir. Y estoy acá.

Mi sueño siempre fue tener hijos y ese amor se lo transmito a ellos. Como que tuve que resignificar todo y resignar un montón de cosas.

5 Entrevista Forlan - Fantino.jpg Captura de video

AF: Resignar unas y también descubrir otras. Ojo con esto, porque siempre se puede llegar a tomar una mirada solamente pesimista o negativa. Pero no sé también te si hay algo que quieras decirme. Hay un despertar en vos. Siempre hay una conexión con otra cosa, por supuesto hubiese sido ideal que no tu hubiese pasado lo que te pasó, pero hay una mirada social de decir bueno "qué macana lo que pasó", pero ¿hay algo que se puede rescatar de bueno?

Creo que sí. Para mí es un aprendizaje. Crecer es biológico crecer es biológico y evolucionar es optativo.

AF: Eso me encanta: crecer es biológico y evolucionar es una opción.

A mí me enfrentaron con esta situación y yo decidí evolucionar. Yo siento eso. Cada uno decide lo que quiere aprender, si quiere pasar de la escuela al liceo y de liceo a facultad. Yo hago un paralelismo con eso.

La vida para mí es así. Vos decís hasta dónde querés evolucionar, hasta dónde querés llegar. Viste que hay gente que huye uno mismo, se asusta, no se quiere escuchar. A mí me encanta escucharme, me gusta estar sola, me quiero y me acepto. Creo que pasa por ahí también: aceptarse y quererse.

AF: Sí, también es un compromiso transformar a otros, vos estás por terminar el libro.

Si, lo quiero terminar.

AF: ¿Estás segura?

Si, pero soy un autoexigente y lo quiero hacer perfecto. Ese es un gran defecto. Quiero que salga bien y que trasmita lo que yo quiera.

AF: Esa es la pregunta ¿te carga con un poquito de peso? He visto que te han hecho entrevistas y todo el tiempo, "bajanos un mensaje", "contanos un mensaje", "danos tu mirada". Y hay que ver si tenés ganas de bajar un mensaje o lo transitás para los tuyos para tu familia y para los y para tus amigos. ¿Terrmina siendo un peso que te pidan que des un mensaje?

No. Desde chica me gusta ayudar. Me gusta estar y acompañar, si me lo piden lo hago con todo el amor del mundo. Por eso también tuve la Fundación que ahora está inactiva por razones de salud, por algo sigo trabajando con el tema de discapacidad y porque creo que tenemos derechos a ser iguales. Yo me siento igual al otro. Capaz que ese es mi problema.

AF: Es muy interesante eso. Yo trabajo en el post estructuralismo francés, básicamente en Deleze y Focault. Y Foculat plantea que hay un momento en la sociedad, en la historia humana, en donde se empezaron a dar categorías de algunas cuestiones que hasta ese entonces no se tomaban como tales. Te pongo un ejemplo: la locura se empezó a encerrar a finales del 1700. Hasta el 1700, "el loco" andaba suelto en la calle y era visto incluso como un iluminado. Luego la locura se empieza a cerrar entonces y se empieza a clasificar también. Me pasa a mí, cada vez que veo un control obstétrico, me ponen un percentil de crecimiento. A partir de 40 "es normal". Como vengo de la filosofía, digo "basta de normalizar lo que la cantidad dice que es lo normal". Es monstruoso también eso, el intento permanentemente de que mayor cantidad de gente de una manera es lo normal. Dame una mirada al respecto. Es un temón. Porque lo primero que te enseñan en psicología que la normalidad no existe.

Quizás haya que romper paradigmas.

AF: ¿Eso lo comunicás? En este caso, el significante que va es "segregación" o "discriminación". ¿Vos sentís que de pronto hay una mirada diferente cuando cuando ocurre una cosa así?

Yo de verdad nunca la sentí, ni la siento. Cuando estuve en San Pablo haciendo rehabilitación, me preguntaban qué me había pasado y yo lo veía como resano. O la gente que me quedaba mirando. En realidad estaba acostumbrada a que la gente me miraba cuando caminaba, de chiquita me ofrecían para ser modelo.

Pero más allá de eso, para mí fue un desafío también enfrentarme a la sociedad. Salir a la calle después de haber caminado por Arocena y salir en la silla. fue un desafío. Enfrentarme a todos aquellos que me veían caminando, que me invitaban a salir y me iban a ver así en silla de ruedas y me gustó desafiarme. Por eso el libro lo voy a hacer y lo voy a sacar.

AF: Eso es lindo, porque viste que el inconsciente está estructurado como lenguaje del otro y nosotros somos por la construcción del otro. Yo me construyo por vos y vos te construís por mí, pero es un desafío también que ese "nos hace ser", no termine siendo autodestructivo para nosotros que la mirada del otro nos nos haga mal. Viste cómo está la sociedad hoy, la apertura redes sociales, las aperturas estándares de belleza y todo hay momentos que enloquece a mucha gente.

Es enfermo y es peligroso.

Es peligroso es peligroso para determinadas mentes, no también. Porque hay mentes que no están prontas y fuertes para enfrentarse.

AF: El tema del libro, ¿cómo lo estás pensando?

Lo estoy viendo con la editorial y tengo escrito bastante y está después tengo que ver como lo tienen ellos pensando también.

AF: ¿Ya tenés algo esbozado?

Algo sí.

AF: ¿Lo hacés sola o lo hacés en colaboración?

Estamos viendo. A mí me gusta mucho escribir y me hace bien.

AF: ¿Qué leés?, ¿qué tiene tu biblioteca?

Ahora la verdad no sé. Estoy mucho con los audiolibros ahora.

AF: ¿Te gusta el ensayo, la novela?

La novela no me gusta. Me gusta adquirir conocimiento, nutrirme de eso.

AF: Recién hablábamos de Young y yo te escuché en una entrevista que vos habías percibido y le habías dicho a un amigo tuyo que les iba a pasar algo. Viste que Young tiene una idea y me lo vas a poder explicar vos mejor, tiene una idea de que el aparto síquico, la mente no tiene aquí y ahora, si no que puede ir hacia adelante y hacia atrás.

Creo que había soñado Young que un amigo de él iba a morir en un alud de nieve y le dijo "no esquíes porque te soñé muriendo". El amigo no le dio bolilla, fue esquiar y murió. Ahí esboza una especie de teoría de que el aparato psíquico no tiene aquí / ahora y que el sueño podría ser un avance en la cuestión del tiempo.

Como tres días antes me había venido como un presentimiento. Pero no solo a mi, si no a varios de mi familia. Justo a la amiga que estaba el día del accidente vino para mi cumpleaños y ella también lo intuyó. Yo tres días antes me puse a llorar porque no ibas que no iba a ver más a Gonzalo y no entendía por qué. Después tuve la respuesta. Yo tenía la intuición.

AF: ¿Intuís la gente?, ¿la percibís como son por dentro?

Si, algo. Me da vibra o no.

AF: Y cuando te da eso, ¿lo bloqueás? Porque ver el interior o tener una capacidad de poder penetrar una mente o más o menos tener una idea de cómo es una persona te puede hacer cerrar a una persona y no darle una oportunidad.

No, yo siempre doy oportunidad.

AF: ¿Qué consideras por amor?

Lo importante es el amor a uno mismo. Si no te amás, no podés amar a nadie.

Primero es el amor a uno mismo.

Para mí es muy importante. Creo que te nutrís de eso. Por ejemplo en mi cumpleaños, que cumplí 50, estaba toda mi familia, fue el momento más inolvidable en mi vida. Todos abrieron su corazón todos, todos me escribieron una carta. Hubo puro amor y ese momento fue inexplicable y lo llevaré por siempre conmigo donde esté. Es lo que te hace vivir.

AF: ¿Sos católica o sos religiosa?

Sí.

AF: ¿Practicante?

Creo en una energía, llamale Dios, llamale como quieras. Creo en una energía superior.

AF: ¿Creés en una energía ordenadora?, ¿creés el universo lo tirás te vuelve? Yo tomo un concepto confuciano que es el concepto del ki y el tao. El ki, como energía y el tao como camino de esa energía. Entonces si vos tirás algo al mundo, si das odio al mundo el ki odio vuelve por el tao, por el camino del odio. Es muy confuciano y es muy volado y yo trato de moverme en el mundo pensándolo así. ¿Cómo pensás vos al concepto de energía?

Somos energía. Por eso es tan importante la naturaleza, estar en contacto. Me acuerdo que cuando estaba internada una amiga que vino a visitarme estuvo todo el día mirando la tele. Yo estaba con respirador y no podía respirar por mi misma. Le pregunté que había hecho y me contó que estuvo mirando la tele y yo pensé "lo que daría por estar con la naturaleza".

Cumplí 18 años estando en el sanatorio pero salí y para cumplirlos y luego volver y eso esa energía fue la que me dio el motor para poder estar hoy viva. Era como que me estaba quedando sin energía.

AF: De verdad sos transformadora y está bueno y hay que hacerse cargo de eso. Te digo que yo hace 30 años que entrevisto y me siento muy bien charlando con vos, me siento transformado. Te quiero transitar un concepto que yo transito habitualmente que creo que mucha gente transita sobre todo en Argentina que es el concepto del enojo. ¿Hay enojo en algún momento?

Si a veces estoy enojada, cuando tuve el accidente no, por ejemplo. Me enojo a veces pero como ser humano entre comillas "normal", pero no me enojo mucho.

AF: ¿No te enojaste con lo que viviste?

No. Para mí hay un para qué. No me quedó en el por qué me pasó, me quedo en el para qué y qué hago con esto. Y ahí elijo.

AF: Está muy bueno eso cambiar el por qué por el para qué, es mucho más transformador que el por qué. El por qué me hunde y el para qué me hace volar. El por qué es tanático y el para qué es erótico. ¿El concepto del día a día cómo lo vivís? ¿Cómo cómo vas viviendo en el día a día?

Como vos, creo que no me cambia eso a una persona que es entre comillas normal.

AF: Como licenciado en filosofía me hace mucho ruido la palabra normal,

A mí me pasa igual, por eso digo entre comillas.

AF: ¿Cómo es con tu familia?

Mi madre me conoce de memoria yo a ella, es una relación divina. Soy muy de alimentar los afectos, porque también me alimento de ellos, es mi motor, Así como yo puse la energía de no ser madre. En el momento que tuve accidente tuve un montón de duelos, después al tiempo como se juntaban con mucho duelos en una chica de 17 años tuvo muchos cambios. Al tiempo a transitar otro duelo entre ellos el querer ser madre y no poder o no optar por eso

AF: Pero hay mil formas de la maternidad.

Estamos hablando de la biológica. Y en esta biológica lo transité y todo y me parecía muy egoísta tener un hijo, pero tuve que resignar y ese amor uno lo vive en otro objeto.

3 Entrevista Forlan - Fantino.jpg Captura de video

AF: ¿Cómo sublimás ese amor, dónde lo ponés?

Lo sublimo y no. Con mi familia a veces capaz que soy intensa.

AF: No lo sé, porque yo te conocí hoy y noté u ambiente muy erótico acá, giraba el amor. ¿Cómo hiciste para que ningún duelo se transforme en melancolía? Porque si vos lo trabajás el duelo y lo superás al duelo sana y se transforma en algo bueno o se entierra. Ahora cuando el duelo no sana, se transforma en una melancolía, en una tristeza permanente y no puede salir de eso, Lo que noto es que vos has logrado cicatrizar los duelos.

Es que uno duerme muchas cosas. Por ejemplo uno tiene que ver lo que tiene y no lo que no tiene. Es que si me quedó con lo que perdí, capaz que en entraría en un enojo, entraría en el por qué... ¿por qué a mi? Y eso nunca lo hice, ni creo que lo vaya a hacer. Si hay enojos pero son más banales, no son por la situación en que yo vivo, en ese enojo no entro.

AF: Vos lo vas superando.

Por ejemplo ya me olvidé de lo que es caminar, va a hacer 33 años que estoy acá. Y realmente, me olvidé de lo que es caminar y me olvidé de otro montón de cosas y eso es una defensa.

AF: Es una defensa, pero sabés bien que en las épocas de avance que se tiene tal vez en dos años estemos hablando de otra cosa.

Igual yo vivo el ahora. Elegí estar acá y seguir la vida desde acá. Es mi elección, la libertad de elección no la perdí y no la voy a perder nunca.

Mientras que tengamos una cabeza sana... la cabeza es libre.

AF: Eso es superestoico, esos pensaban los estoicos "no podrás nunca encarcelarme porque mi cabeza seguirá siendo libre".

Tal cual. Al cuerpo nos lo prestaron un ratito y después seguimos.

AF: Esa frase es muy buena. El para qué sobre el por qué, me llevo eso. Es aplicable a cualquier cosa. Tu mensaje muy erótico, muy de amor, libidinalmente es muy potente. El que vea esta charla, el que te escuche tiene que repensar las cosas.

Es que el llorar, el que se te caiga una lágrima, es sentirse vivo. Hasta el sufrimiento te da eso.

AF: ¿Qué les querés decir a aquellos que se quedaron media hora escuchándote?

Me siento identificado un montón con la frase de Nietzsche: "El que tiene un por qué para vivir soporta cualquier cómo" y yo tengo varios por qués.

AF; Es lindo Nietzsche te metiste en un filósofo hermoso, pero muy contundente. Cuando Nietzsche "Dios ha muerto" es justamente "no esperen ayuda de ningún lugar metafísico, la vida es aquí y ahora", basta de esperar una vida, después de la muerte. Ahora hay que vivir, Dios, ha muerto, vivan felices y hagan lo que tengan ganas de hacer. Vos sos nietzchiana, vos vivís ahora, no te quedaste con lo que te pasó ni estás mirando a futuro, vivís día a a día. Gracias Ale por recibirme.