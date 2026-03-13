Desarticularon a una banda que estafó a una mujer por más de $ 1.3 millones con el "cuento del tío": hay seis condenados

La Policía de Canelones desarticuló una banda criminal que estafó a una mujer de 68 años por más de $1.3 millones mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”. Seis hombres fueron condenados por asociación para delinquir y estafa tras una investigación que permitió identificar a los integrantes de la organización.
Según informó la Jefatura de Policía del departamento canario, la víctima recibió una llamada telefónica en la que un hombre se hizo pasar por policía y le aseguró que su hijo había atropellado a una mujer embarazada y se encontraba detenido.
Bajo esa presión, y mientras los delincuentes mantuvieron la comunicación activa durante más de cinco horas, la mujer fue inducida a recorrer distintas entidades bancarias y locales de cobranza para obtener dinero.
La víctima solicitó préstamos en el Banco República (BROU), el Banco de Previsión Social (BPS), OCA, Creditel y otras casas de crédito. Luego entregó el dinero en efectivo a distintos integrantes de la organización que actuaban como “cadetes” en puntos públicos de Las Piedras, entre ellos la plaza principal y la zona frente a una escuela.
El monto total de la estafa ascendió a $1.340.800, 41 dólares y varias joyas de oro.
Investigación e identificación de la banda
La investigación estuvo a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, que realizó diversas actuaciones para esclarecer el caso.
Los efectivos analizaron cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y registros de cámaras particulares, lo que permitió identificar los vehículos utilizados y a los integrantes de la organización.
A partir de esa información se realizaron varios operativos que culminaron con la detención de los involucrados.
El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de 1º Turno de Las Piedras, a cargo de la jueza Sandra Mouzo, dictó condenas para los seis hombres implicados.
Las condenas
Un hombre de 23 años fue condenado como coautor de cuatro delitos de estafa y asociación para delinquir a 20 meses de prisión, con cumplimiento mixto: ocho meses de cárcel efectiva y 12 meses en régimen de libertad a prueba.
Otro hombre de 22 años fue condenado como coautor de dos delitos de estafa y asociación para delinquir, además de tráfico interno de municiones, a 16 meses de prisión, con seis meses de prisión efectiva y 10 meses de libertad a prueba.
Un hombre de 20 años recibió 16 meses de prisión como coautor de tres delitos de estafa y asociación para delinquir, con seis meses de cárcel efectiva y 10 meses de libertad a prueba.
Otro joven de 20 años fue condenado también a 16 meses de prisión por tres delitos de estafa y asociación para delinquir, con cinco meses de prisión efectiva y 11 meses de libertad a prueba.
Un hombre de 22 años fue condenado por tres delitos de estafa a 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, con cuatro meses de arresto domiciliario total y ocho meses de libertad a prueba.
Por último, un hombre de 32 años fue condenado como coautor de un delito de estafa a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba.