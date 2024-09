Madre de Juan Izquierdo dijo que nunca le comunicaron que su hijo había tenido una arritmia a los 17 años

Em entrevista ao Fantástico, mãe de Izquierdo revela que jamais foi comunicada de que foi constatada uma arritmia cardíaca no filho quando ele tinha 17 anos: "Ele era menor de idade, e nunca vieram nos falar" pic.twitter.com/F9veBMCAUd

“No significa que por tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pueden jugar, lo que sí hay que controlarlo y estar muy seguro que los médicos de los diferentes clubes que ha pasado después del informe que va dando Gol al futuro, se controlan y se mantienen”, señaló.

Consultado específicamente sobre el resultado de Izquierdo en aquel entonces, Bauzá señaló: “Tenía una pequeña arritmia que se le informó al plantel”.

El titular de la Secretaría de Deporte señaló que en ese programa se hicieron 5.233 exámenes cardiológicos y que en 134 se detectaron problemas cardiológicos que fueron pasados a especialistas.

Las declaraciones de Bauzá fueron consideradas "desafortunadas", según dijo el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, el día en el que el director de Deporte las pronunció.

"Las declaraciones del secretario de Deporte fueron totalmente desafortunadas, fuera de lugar, me parece que fuera de contexto, afectó a la familia, no sumaban, restaba mucho, y no entiendo", señaló el dirigente en DirecTV.

Balbi agregó: "Preferi no llamarlo a Sebastián, se que algunos compañeros lo llamaron manfiestando nuestro pesar y acá fue unanimidad, a todos nos cayó pésimo. Arrojó un manto de duda sobre lo que pasó, eso fue hace 10 años, Juan siguió siendo futbolista profesional y pasó por varios equipos, incluso por equipos del exterior donde se hacen chequeos médicos permanentes".

De manera que, según Balbi, "la verdad que fueron manifestaciones infelices que desde acá no le encuentro explicación. Y me quiero quedar por acá porque la poca o mucha energía que tengo prefiero disponesarsela a esta gente que está pasando por un muy mal momento".

En el grupo empresarial que representaba a Izquierdo tampoco cayeron bien las declaraciones de Bauzá.