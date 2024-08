Salud de Juan Izquierdo: "Las declaraciones de Bauzá fueron desafortunadas y afectó a la familia", dijo Alejandro Balbi

Este lunes, el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauza, dijo durante una entrevista en Carve Deportiva que hace 10 años se le detectó una arritmia a Izquierdo durante un examen del programa Gol al Futuro: "Hace 10 años se hicieron exámenes al plantel de Cerro, donde jugaba Juan Izquierdo en ese momento. Se le hizo un electrocardiograma. Tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pudiera jugar. Hay que controlarlo, y estamos seguros de que los médicos de los diferentes clubes por los que pasó, lo controlaron”, expresó Bauzá.

"Las declaraciones del secretario de Deporte fueron totalmente desafortunadas, fuera de lugar, me parece que fuera de contexto, afectó a la familia, no sumaban, restaba mucho, y no entiendo", señaló el dirigente en DirecTV.