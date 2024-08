El último parte médico de Nacional sobre Juan Izquierdo advierte por un "cuadro neurológico crítico"

NACIONAL Afectado por la situación de Juan Izquierdo, el plantel de Nacional fue a Los Céspedes pero no entrenó

El sábado 24 de agosto Nacional señaló en un comunicado que Izquierdo había ingresado a las 20:55 en paro cardíaco al hospital Albert Einstein y que el inicio de este episodio era "indeterminado", "secundario a una arritmia".

Desde entonces permanece intubado, con ventilación y en cuidados intensivos neurológicos.

La última información médica, disponible del domingo, hablaba de una "progresión del compromiso cerebral", lo que llevó a que el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, señalara desde Brasil que Izquierdo tuvo un " receso en su estado de salud" y que ello había "agravado" su cuadro.

Por otra parte, este lunes el director nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, reveló que a Izquierdo le habían detectado una "pequeña arritmia" en un control realizado hace 10 años (cuando tenía 17) por el programa Gol al Futuro.

Por ese entonces, Izquierdo jugaba en Cerro.

“No significa que por tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pueden jugar, lo que sí hay que controlarlo y estar muy seguro que los médicos de los diferentes clubes que ha pasado después del informe que va dando Gol al futuro, se controlan y se mantienen”, señaló Bauzá en Minuto 1 de Carve Deportiva.