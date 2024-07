Policías le pegaron, lo trataron de "extranjero invasor" y ahora Interior deberá pagarle a delivery unos de US$ 16.000 por daños

"El agente sin mediar palabras reaccionó en forma violenta y me empujo expresando 'andate de aquí'", relató el repartidor, a quien luego le pidieron que dejara su moto frente a una estación de servicio cercana entre dos conos. Al retornar a la zona, y volver a consultarle a los oficiales por la identidad del delivery, estos le respondieron con una "actitud agraviante" por su "condición de extranjero y delivery de Pedidos Ya". Después, le pidieron que apagara su celular y el "bluetooth del casco de la moto".

"Luego de insultos me expresaron que los repartidores nos metemos en todo y me golpeo en la cabeza", continuó detallando el trabajador, que advirtió que debió cubrirse la cabeza porque había sufrido un traumatismo en el cráneo en un accidente ocurrido en el 2018, por el que "cualquier lesión o golpe en la zona" le puede causar la muerte.

Al preguntarle a los policías por qué lo golpeaban, uno le dijo que lo estaban filmando con una cámara en el pecho, y acto seguido le pidieron los documentos, pero el repartidor se negó ya que entendía que "no había realizado ninguna conducta que lo ameritara".

"Al sacar mi celular del bolsillo un funcionario me lo tiro contra la moto llamando a otros oficiales, y entre cuatro agentes policiales me propinaron golpes en todo mi cuerpo sin razón", retrató el trabajador de Pedidos Ya.

Los policías lo golpearon en las piernas y la cabeza y luego lo esposaron para llevarlo detenido. Ya con las esposas, uno de los funcionarios involucrados siguió golpeándolo y discriminándolo por su nacionalidad y trabajo.

Los policías primero lo llevaron a un centro de salud de Lagomar, y según el denunciante también fue agredido física y verbalmente durante ese trayecto: "Me decían que los extranjeros eramos unos invasores, que quitábamos trabajo a los uruguayos".

La doctora que lo revisó constató las lesiones que sufrió, pero le dijo que no podía ayudarlo más porque estaba detenido. Tras salir de allí los policías y el herido fueron a la Seccional 18va de Ciudad de la Costa, viaje en el que volvió a sufrir agresiones.

"Me dejaron dentro del móvil con la calefacción prendida al máximo mientras caminaban al lado del vehículo con agua y me preguntaban irónicamente si quería", lamentó el delivery.

Ya en la oficina policial, unos 10 funcionarios lo llevaron al lugar donde tienen las motos y autos incautados y lo hicieron "apoyar la frente contra la pared" con las piernas separadas a un metro mientras lo golpeaban en el cuello y los tobillos, y lo amenazaban con que le iban a "dar un tiro en la columna para que no pudiera volver a manejar".

"Luego de relatar varias humillaciones le expresan que para poder irse debía firmar un documento en el cual expresaba que había sido arrestado por hurto de moto, desacato a la autoridad y falsificación de documento, acta que me obligaron a firmar aun cuando lo expresado no había sucedido y me amenazaron que si me volvían a ver por ahí me harían algo peor", denunció el repartidor extranjero, que denunció toda esta situación ante la División de Asuntos Internos del Ministerio del Interior en noviembre de 2022.

Los oficiales sin ninguna cámara encendida y la violación a la ley de procedimiento policial

Policías, armas, pistolas, policía. Foto: Leonardo Carreño.

La justicia indicó que, por las pruebas presentadas por la defensa del repartidor, se constató que el trabajador se acercó para preguntar por la identidad del repartidor, y que los policías actuantes utilizaron la fuerza física en el procedimiento.

"Por el reconocimiento medico se acredita la existencia de agresiones físicas y que las lesiones fueron realizadas en el rostro ya que refieren a la inflamación del pómulo y dolor hasta las articulaciones que conectan la mandíbula al cráneo", se lee en la sentencia.

La repartidora que sufrió el accidente en aquella ocasión declaró como testigo presencial a favor de su par de trabajo. Además de escuchar desde la ambulancia en la que era atendida que alguien decía "yo no hice nada, yo no hice nada", uno de los médicos le dijo que a "un compañero" repartidor "lo estaban golpeando", y en un momento vio a policías "golpeando" a alguien en el suelo.

Otros dos testigos lo vieron luego de salir de la seccional y declararon que "estaba dolorido por los golpes recibidos" en ese lugar.

Una psicóloga certificó que el hombre estaba siendo tratado por un cuadro de "ansiedad, alteración del sueño y depresión" luego de lo ocurrido. Este cuadro lo llevó a no poder "transitar por el lugar de lo sucedido", y a renunciar o cambiar de turnos en el trabajo. Además, sufrió "brotes de ansiedad y pánico al presenciar funcionarios policiales".

Al juez del caso, Pablo Gandini, le llamó la atención que "ninguno de los policías intervinientes en el procedimiento policial con el actor haya tenido la cámara GO-PRO prendida" en el pecho. Los cuatro policías que participaron del operativo declararon que tenían la cámara apagada, lo que para la justicia demuestra que existe "un indicio de que no se quiso grabar lo sucedido", o que el servicio "funcionó mal".

"Es claro que si el Estado invierte en tecnología que filma los procedimientos para acreditar que los mismos se desarrollaron en legal forma, está en mejores condiciones de acreditarlo y es quien debe desarrollar dicha actividad probatoria en autos. No solo no lo hizo sino que se acredita que estaban todas apagadas, lo cual muestra que incumplió su protocolo de actuación", puntualizó el juez.

También se determinó que los funcionarios no cumplieron con la ley de procedimiento policial, ya que si estaban preservando una escena de un accidente y debían impedir el acceso del delivery "debieron usar la disuasión" antes de llegar a la fuerza física. Además, sostuvo que aunque fuese necesaria, en este caso la fuerza aplicada "no parece proporcionada": "El actor se encontraba en inferioridad numérica y no agredió físicamente a los oficiales policiales por lo que si se necesitaba esposarlo no fue proporcional golpes en el pómulo y mandíbula del individuo".

Por último, Gandini marcó que "las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad expuestas a la discriminación, por lo cual el Estado debe velar por un trato igualitario", pero en este caso "es el propio Estado quien incumple las medidas de protección de las personas migrantes exponiéndolo a una situación de vulneración y discriminación por su condición".

La condena al Ministerio del Interior: daño moral y un mes y medio de trabajo

policía, policías, Ministerio del interior. Foto: Leonardo Carreño.

Por toda esta situación, el juez ordenó que el Ministerio del Interior deberá pagar cerca de 16.000 dólares al trabajador. De ese total, US$ 14.000 corresponden a la indemnización por el daño moral, y $ 82.721 (alrededor de US$ 2.000) al lucro cesante por el mes y medio que no trabajó debido a las lesiones sufridas.

"Del dolor hablamos mas de un mes, recuerdo que no pudo hacer sus labores de trabajo, tenia dolor en las manos y piernas. No pudo trabajar creo que por un mes o mes y medio. Luego de ese mes y medio de a poco se reintegro a sus tareas. No volvió mas a Ciudad de la Costa a trabajar por temor", relató un testigo cercano al repartidor.

Otro testimonio indicó que por este tiempo sin trabajar el repartidor bajó en el "ranking" con el que Pedidos Ya divide los horarios y las zonas de los trabajadores.

En principio, la defensa del repartidor pidió US$ 20.000 por el daño moral, pero el juez Gandini redujo la indemnización y aclaró que no contó en el lucro cesante "el periodo de tiempo que no fue a Ciudad de la Costa por temor", ya que entiende que eso es "un temor psicológico que entra dentro de la indemnización de daño moral".