Las 35 notas de 2024 que hicimos con más orgullo: los periodistas te contamos por qué

Está de moda esto del wrapped. Y como no queríamos quedar afuera de la palabra del momento, hicimos una recorrida por la redacción para mirar un momento para atrás y pensar qué fue aquello de nuestro trabajo que más nos enorgulleció. Porque, quizá no lo sepas, pero los periodistas nos tomamos muy en serio esto de contarte la realidad. Tanto, que a veces no dormimos, a veces nos desvelamos, y hasta nos despertamos pensando en los temas sobre los que te vamos a contar. Si te pasa que te sorprendés, o te emocionás, o te indignás leyendo notas periodísticas, a nosotros también nos pasa cuando las escribimos.

No sé si llamarle "las mejores notas del año", porque ese ranking depende más de vos que de nosotros. Pero sí te podemos decir que estas son las notas que nos sacudieron, las que más disfrutamos de hacer, las que nos dejaron pensando, nos cansaron, nos desafiaron, nos abrumaron o nos sintieron sentir que definitivamente estábamos aportando algo. No pasa todos los días. Te mentiría si te dijera que todos los días trabajamos con el mismo nivel de pasión. Pero estas —te dije 35 pero, como toda lista, viene con dos bonus tracks— son las que nos hacen elegir lo que hacemos, una y muchas veces más.

Agrego que el desafío estuvo en todas las facetas del trabajo: pocas veces en periodismo se puede contar una historia completa. Es un trabajo que llevó varias semanas, se golpearon muchísimas puertas, se recorrió el territorio. La mayoría de las veces que los periodistas publicamos notas lo hacemos sabiendo que siempre se podía hacer un llamado más, ajustar algún detalle, siempre alguna pregunta queda sin hacer, principalmente por falta de tiempo. Este no fue el caso y por eso creo que es la nota con la que estoy más contenta con su resultado.

La casa abandonada en Carrasco que disparó investigación penal a abogados de la IM y particulares que se quedaron con el bien

casa-alberdi-inmobiliariawebp.webp

Esta es una de las notas que eligió Natalia Roba como una de sus favoritas de este año. ¿Por qué? "Por el trabajo que tiene atrás. Investigué mucho, analicé todo el expediente judicial, los videos de las audiencias", cuenta. Se trata de una casa en Carrasco disputada por varios, y un un recorrido legal dudoso que derivó en la Justicia.

La violación de una alumna en UTU de Colón, un alumno inocente y un antecedente nunca contado: ¿cómo pudo pasar?

p04jpg.webp

Esta nota intenta explicar cómo pudo suceder que una adolescente fuera violada en el centro de enseñanza al que asistía, en medio de su turno. El desafío en este tipo de notas siempre es conseguir testimonios y verificar la información. Cuando la denuncia de la adolescente se hizo pública, me di cuenta de que el lugar coincidía con un testimonio que tenía guardado hacía más de un año, y que nunca lo había publicado. Otra violación había pasado hace varios años. Por la sensibilidad del tema y el valor de los testimonios, y porque evidencia las dificultades que presentan estos casos incluso para las instituciones, es una nota con la que quedé satisfecha.

fuga-votos.webp

Diego Cayota, el autor, dice: "Fue una aproximación a entender un poco más los motivos del resultado del balotaje". Además, agrega, funciona como representación del trabajo de datos que hicimos de las elecciones en cada una de sus instancias.

Valeria Ripoll, la candidata a vice blanca que votó contra el "corazón del gobierno" y deberá pelear contra su archivo

1706377736111webp.webp

Diego Cayota también escribió esta nota y dice que la elige porque "llegó en el momento exacto, uno o dos días de haber sido elegida como compañera de fórmula. Esta nota mostraba uno de los riesgos que asumía Delgado al llevarla como su candidata a vice".

0100571762.gif

Este trabajo es de Federica Bordaberry. Otro de datos de la campaña electoral, para mirar con lupa todo eso que a simple vista no se podía saber.

El terreno uruguayo en Arabia Saudita que Estados Unidos usa como parking desde hace al menos 15 años; Uruguay intenta cobrarle alquiler

El parking uruguayo que usa USA.jpg El terreno uruguayo está localizado en Google Maps como Parking de la Embajada de Estados Unidos.

Disfruté mucho de escribir esta nota por varios motivos: porque, primero, me parecía insólito que esto estuviera sucediendo desde hace tantos años, por su rareza, y porque me permitió investigar un tema que me era totalmente ajeno. Tuve que recorrer el archivo diplomático —siempre es un placer y aparecen joyas magníficas—, leer documentos oficiales antiguos, y creo que quedó bastante completa.

Cortar la violencia y evitar la muerte: así trabajan dos ONG en los barrios más peligrosos de Montevideo para bajar los homicidios

20240920-programa-barrios-violencia-del-min-del-interior.webp

El autor de esta nota fue Diego Cayota, y la eligió porque le permitió "contar de primera mano cómo está funcionando una política pública distinta" a lo que estamos acostumbrados en temas de seguridad pública. "El tema es ultracomplejo. Y además me gustó como me quedó escrita. Le puse más pienso a la forma de escribirla que en otras notas", admite. Además, dice, le permitió salir de la política más dura con la que suele lidiar en el día a día.

Condena por lavado: el vínculo de Balcedo con la banda Los Monos de Rosario y "la cuenta trampolín" para lavar millones

-ine8455-1-jpgwebp.webp

Esta fue una de las notas que eligió Nati Roba para destacar en este año periodístico. Ella explica: "Es un caso paradigmático del primer abogado que fue condenado por lavado de activos, por mezclarse en los asuntos delictivos de los clientes a los que defendía"

Demoras en Ambiente provocaron que diez proyectos, algunos millonarios, fueran aprobados automáticamente pese a observaciones técnicas

1657734339659webp.webp

Santi Soravilla eligió esta nota para destacar porque es uno de los trabajos periodísticos para los que más investigación tuvo que hacer este año. Por la complejidad del tema y también por la cantidad de revisión de documentos.

Localidad por localidad: dónde se desplomó Cabildo, la recuperación colorada y las victorias históricas del FA

ine_5994webp.webp

Esta nota fue elegida por Santi Soravilla, y la escribió en conjunto con Diego Cayota. Otra nota que intentó arrojar luz sobre los resultados electorales.

Un 19 de junio en Sauce: silbidos, abucheos y 387 selfies con Luis Lacalle Pou

gqddgvzwwaawq09jfif.webp

Santi también escribió esta nota. Es la nota recordada como la crónica en la que le contó las selfies al presidente, que son mucho más que simples fotos y dicen bastante sobre su vínculo con la ciudadanía. No hace falta explicar más

"Allá si no pagás, no salís": la historia de Silvia, la uruguaya que estuvo detenida más de 100 días en Bolivia junto a su hija

0028205364webp.webp

Nuestro referente para esta historia: Joaquín Pisa. "Esta entrevista es como la conclusión de un caso que seguí durante varios meses muy de cerca, pese a la distancia. Fue un desafío porque tuve que aprender sobre la marcha temas legales vinculados a otro país", dice.

El periplo de Marcela, la mujer trans a la que el Estado le "vulneró el derecho" de tener una vagina

20240920-entrevista-marcela-pini-psicologa-docente-investigadora-y-activista-transfeminista-uruguaya.webp

Es una historia que contó Tomer. "El mérito fue conseguir una voz que estaba en el anonimato. A través de una historia humana, poder llegar a muchas otras. Se confirma que en Uruguay tenés leyes de avanzada e instituciones que trabajan en la temática, pero en la práctica se siguen notando las falencias", explica.

El escape de película del jefe de comunicación antichavista que se refugió en Uruguay

carlos-bracho-inmigrante-venezolano.webp

Otra nota de Tomer (es que tiene muchas buenas): "Uruguay está a veces lejos de las historias de migrantes. Sirven para dejar la aldea y ver qué pasa más allá de nuestras fronteras. En este caso, la historia de Bracho ponía en primera línea la crisis desatada en Venezuela tras las fraudulentas últimas elecciones".

José Mujica: "El plebiscito crea una circunstancia dramática, pero lo más dramático es no tener la manija" del gobierno

20241008 Entrevista a José "Pepe" Mujica en su chacra. Foto: Inés Guimaraens Foto: Inés Guimaraens

Esta entrevista, realizada por Ramiro Pisabarro y Tomer Urwicz, es la primera que dio José Mujica después de su internación y adelantó parte de lo que fue su estrategia electoral. Una intimidad: en el living de la pareja Mujica-Topolansky todavía estaba la cama hospitalaria con los elementos de la sonda con la que se alimenta y los periodistas estuvieron más de dos horas de entrevista charlando sentados ahí.

El palacio "a oscuras" en dictadura y los diputados armados: los recuerdos del funcionario más longevo del Parlamento

-lcm2655-jpgwebp.webp

"Elijo esta porque me gustó mucho escribirla", dice Ramiro Pisabarro al elegirla como una de sus notas preferidas del año. Para los periodistas que cubren política, escribir historias o crónicas que se alejan de la agenda más dura es un respiro renovador.

Economía, Negocios y Agro

Efecto Milei en Uruguay: los meses que ya pasaron y los posibles escenarios para 2025

000-34482ax-jpgwebp.webp

El gran Maxi Montautti. Integrante del tridente de nuestro equipo económico. Una de las voces autorizadas y más respetadas para hablar de los temas más duros de la economía uruguaya. "Esta nota fue a unas semanas de la primera vuelta de las elecciones. La intención fue tratar de explicar cómo había sido la relación con el gobierno de Javier Milei desde que asumió y cuáles podrían ser los cambios para 2025, tanto con Yamandú Orsi como con Álvaro Delgado", cuenta él.

La polémica sobre gravar más a la riqueza y el odio a los ricos

1700154091737webp.webp

Otra de Maxi. "En esta nota tomé un tema del que se está hablando bastante últimamente. Es una propuesta del economista francés Gabriel Zucman sobre aplicar un impuesto extra a los multimillonarios. La idea tuvo el respaldo del G20 en la última reunión que se hizo en Brasil". Como siempre, cortito y al pie.

-lcm1751-jpgwebp.webp

Miguel Noguez habla poco, pero cuando habla solo dice verdades. Así que, además de ser parte del tridente económico, es una de nuestros periodistas más respetados. Esta nota la trabajó junto con Pía Mesa, la editora de este equipo del bien. Por qué eligió esta nota: "Porque fue informativa y didáctica a la vez en temas que comúnmente parecen lejanos o aburridos". Para hacerla, tuvo una charla de más de dos horas.

Incertidumbre por plebiscito genera salida de capitales e impulsa al dólar en Uruguay

1704212117494webp.webp

Otra nota de Migue —no sé si avala que lo llamemos así pero esto es diciembre— es sobre la salida de capitales, cuando se venía el plebiscito de seguridad social. Marcó agenda y, según se supo, apuró a Orsi para que diera el nombre de su futuro ministro de Economía.

Cultura y espectáculos, Tecnología

Paul McCartney pasó por tercera vez por Montevideo y así fue el show: el estreno de un tema histórico, homenajes a los Beatles y un estallido de felicidad

paul-mccartney-el-estadio-centenario.webp

Una de las elegidas de Nico Tabárez fue la del show de Paul McCartney, sobre todo porque fue uno de los grandes eventos del año. Son ese tipo de eventos que los periodistas, pasado cierto tiempo, nos vanagloriamos de decir: yo estuve ahí.

Fueron una de las bandas más exitosas del rock uruguayo y vuelven después de 36 años: así se gestó el regreso de Los Tontos

whatsapp-image-2024-10-10-at-143502jpeg.webp

Nico también eligió esta nota entre sus preferidas. Bueno, en realidad no la eligió él. Fue por presión de sus compañeros. Carlita Colman y Ema Bremermann, que parece que también ellos quedaron muy contentos con el resultado de esta nota.

Joaquín Torres García: 150 años del gran maestro uruguayo y el legado de un pensador universal

1577650457192webp.webp

Esta nota la eligió Carlita Colman y la escribió junto con Nico Tabárez. Es una de las tres que hicieron en la sección para conmemorar los 150 años de Torres García.

Hackers pusieron a la venta un sistema que permite saber de quiénes son 7 millones de cédulas uruguayas: ¿cuál es el riesgo?

1559169692106webp.webp

Esta nota la escribió Juan Pablo de Marco. Lo conocés porque es nuestro experto en tecnología. Y esta fue la nota con la que quedó más conforme. No explicó más, pero en este caso no lo cuestionamos.

20 años de Whisky: un recorrido junto a Pablo Stoll por la creación de una película que hizo historia en el cine uruguayo

whisky-magela-ferrerojpg.webp

Las efemérides redondas de distintas hechos suelen generar muchas notas. Y este año se cumplió fecha de un hito del cine nacional. "Este año se cumplieron 20 de Whisky y la entrevista con Stoll es de las que más disfruté", dijo Ema Bremermann.

30 años sin Juan Carlos Onetti: los primeros encuentros, las noches largas, las lecturas imborrables

juan-carlos-onetti.webp

"Los 30 años sin Onetti, fecha clave", dice Ema Bremermann para destacar esta como una de las notas que más conforme lo dejó en el año.

Los parques de Montevideo no quieren envejecer: ¿cómo es la relación entre la ciudad y sus espacios verdes?

parque-camilo-dos-santosjpg.webp

Esta también es de Emanuel, y la elige porque es una nota que, dicho por él, lo sacó de la "zona de confort". Lo dijo con mayúsculas y la interpretación —no lo sé, pero lo sé— es que se está burlando de la expresión.

1708639525481webp.webp

Dice Emanuel: "Mi entrevista favorita del año a un autor muy TRENDY". También se está burlando de la palabra trendy con eso de las mayúsculas.

Humberto Megget: el poeta que murió antes de los 25 años, que fue rescatado por Idea Vilariño y que Benedetti incluía en "lo mejor de nuestra poesía"

mario-benedetti-humberto-megget-e-idea-vilarino.webp

"Amo esta nota", dice Mateo Piaggio para explicar por qué es su preferida del año. Contaré además una intimidad: tuvo que sortear los reparos de un exeditor cuando planteó la idea. Qué suerte.

Ser o no ser, woke: cómo la conciencia social se transformó en el campo de una batalla simbólica

0001461022webp.webp

Otra de Carlita Colman. Ser o no ser Woke, uno de los términos que se popularizó en esta campaña electoral y que ella intentó plasmar, dimensionar, y explicar, en esta nota.

Bella por sobre todas las cosas: lo que el caso de Lucía Rodríguez expone sobre la violencia estética en las redes

1714867899954webp.webp

Este fue uno de los temas que generó fuerte debate público en su momento, y Carla Colman lo llevó a la escritura como ella sabe hacerlo.

Deportes

Jugó con Cruyff en el Barcelona, Kubala lo citó a la selección española, fue campeón del mundo con Nacional y hoy corta el pasto en San Luis; la vida de Alfredo Amarillo

amarillojpg.webp

Esta historia la contó Juan José Díaz. Las historias de exjugadores de fútbol, un clásico de Referí desde hace años. ¿Por qué eligió esta nota? "Porque es un tipo que jugó en la élite del fútbol mundial, en un club que ya era inmenso en ese momento y que está olvidado en un balneario, cortando el pasto para sobrevivir, viviendo en una casa prestada por un amigo. Me impresionó un poco su historia. También porque no fue fácil encontrarlo para hacerle la nota".

20241111-entrevista-juan-pedro-damiani-ig.webp

La entrevista se la hizo Marcelo Decaux, uno de los periodistas más experientes de la redacción. "La elegí porque pese a ser una persona polémica e identificada con Peñarol, hablamos un poco del club, pero se abrió para hablar de varios temas de la vida", cuenta Decaux.

Marcelo Bielsa en llamas: todo lo que pasó en la conferencia en la que disparó contra todos y que se viralizó

marcelo-bielsa.webp

Seba Amaya escribió esta nota. Cuenta lo siguiente: "Las conferencias de prensa de Marcelo Bielsa suelen ser didácticas e interesantes, siempre con cierta tensión en la sala ante sus posibles reacciones. Ese día, en la previa del partido por un amargo tercer puesto de la Copa América, el DT de la selección de Uruguay estalló como pocas veces se lo vio. Muchos la catalogan como una conferencia histórica y El Observador fue uno de los pocos medios que estuvo en la sala del estadio de Charlotte. En esta nota intenté contar lo que no se vio, los gestos del rosarino y la atmósfera del lugar".

La historia menos conocida del Peñarol campeón: las decisiones de Diego Aguirre al armar el plantel y cómo manejó la interna del club

20241201-diego-aguirre-penarol-fenix-torneo-clausura-penarol-campeon-uruguayo-2024-foto-ines-guimaraens-37jpg.webp

Pablo Benítez fue el responsable de este artículo. "Después de seguir la cobertura de Peñarol durante todo el año busqué sintetizar en una sola nota la histórica campaña del club a través del estilo de conducción de Diego Aguirre y el impacto que generó en todas sus estructuras institucionales", dice Pablo.

Las dos medallas conquistadas por Uruguay en los Juegos Olímpicos que la historia olvidó

0009993708webp.webp

La verdad es que Luis Inzaurralde me pasó dos notas y me pidió que lo ayudara a elegir. Esta es la seleccionada. Se trata de las dos medallas que Uruguay ganó en los Juegos Olímpicos, que se desconocían. "Tiene datos olvidados y que generaron sorpresa, porque la mayoría no sabía que existía", dice Luis para defender que esta fue de las mejores que escribió este año.