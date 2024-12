La historia detrás del Peñarol campeón: cómo armó el equipo Diego Aguirre y cómo lo maneja en la interna

Convicción. La Joya Hernández quería quedarse en Peñarol. Pero Aguirre pretendía otro perfil de futbolista para 2024: jugadores sanos, menores de 30 años y con rodaje en 2023.

Apuesta. Por eso el primer anuncio del Peñarol 2024 fue Javier "Cangrejo" Cabrera, un hombre que llegó ante la indiferencia del hincha pero que llegaba con tres temporadas seguidas en Argentinos Juniors disputando más de 30 partidos al año.

Carisma. "Tiene un gran convencimiento sobre el jugador, lo convence de que él lo trae a Peñarol y lo que el jugador le puede dar a Peñarol. Eso es medular. Después apostó a rendimientos y no a nombres, como en Cangrejo Cabrera al que pidió por su ida y vuelta, por la dinámica que quería para el cuadro", reveló el consejero Alejandro González, también integrante de la Subcomisión de Pases y Contrataciones.

"Apostó a traer esos jugadores pese a la presión del hincha por perder el campeonato, donde se pedían nombres y renombres. Cuando se cayeron pases, Nacho (Ruglio) que era el que más presión tenía logró mantener la calma para llegar a buen puerto", agregó.

Poder de decisión. "Si tiene una oferta que se vaya", dijo en su círculo íntimo Aguirre sobre Cabecita Rodríguez, quien fue el más regular de Peñarol el año pasado pero que en la definición no llegó en el mismo nivel. El volante ejecutó así una cláusula de salida de su contrato y emigró a Alianza Lima. Además, se decretaron las cesiones a préstamo de Thiago Cardozo a Unión de Santa Fe, Bruno Bentancor a Everton de Chile, Brian Mansilla a Defensor Sporting, Máximo Alonso (que volvía de Deportivo Maldonado y se fue a la filial de Granada) y Valentín Rodríguez a Pachuca.

Cambios en la estructura del club

Drástico. Aguirre tuvo incidencia para que Peñarol adoptara una decisión histórica en materia de sanidad. El 18 de diciembre se cesó en el cargo a Edgardo Rienzi como jefe de la sanidad poniendo fin a una era de 74 años con la familia Rienzi como encargados del área. En su lugar llegó Daniel Zarrillo, con pasado en Fénix y larga trayectoria en básquetbol, en Trouville y Hebraica Macabi, además de su actividad en el Comité Olímpico Uruguayo.

Revolución. La gran transformación que tuvo Peñarol fue que Aguirre pasó a tomar el comando de la dirección deportiva del club.

Tras tres años de una gestión de Pablo Bengoechea donde el club navegó sin rumbo en materia de contrataciones, Aguirre asumió el trabajo de decidir qué jugadores se iban y cuáles llegaban al club.

Al mismo tiempo, Peñarol contrató al argentino Agustín Alayes que con Marcelo Rodríguez asumieron el mismo cargo, pero inicialmente lo hicieron con una mirada institucional mucho más amplia y enfocada primero en las formativas del club. La creación de un departamento de datos, algo que el club desechó tener bajo la dirección de Bengoechea, implicó un cambio con la impronta de Alayes, por ejemplo.

"Diego tiene buen ojo para elegir y logró una muy buena comunicación con Alayes y Marcelo, pudieron tener muy buen vínculo entre ellos, cuando se había instalado el rumor de que Diego no quería director deportivo", afirmó González.

Proyección. "En diciembre tuvimos una reunión Campeón del Siglo, con Alayes, Marcelo Rodríguez y Aguirre, para planificar el inicio del año de formativas. Diego fue con el profe (Fernando Piñatares), vieron el Campeón del Siglo, el espacio del nuevo gimnasio y ya planificaron cómo se iba a trabajar en el año porque se iba a empezar a practicar en la Ciudad Deportiva. En su cabeza ya planificó todo de cómo entrenar ahí, cruzar a las canchas y diagramar cómo hacer los trabajos", contó el dirigente de juveniles Federico Terryn sobre Aguirre.

ADN. "Además de tener un ADN que contagia a propios y extraños, tiene una espalda que en ciertos momentos es capaz de absorber toda la presión y liberar a los jugadores", agregó.

Visión. "Recuperó a jugadores como Lucas Hernández que era discutido y que levantó mucho en lo físico y futbolístico, y además se destacó por la incorporación de jugadores sin renombre pero que insistió pidiéndolos como (Eduardo) Darias, que terminó siendo parte fundamental del campeonato y el esquema del equipo. Es un detalle no menor porque en todos los pasajes trae un jugador así, lo arropa y le termina rindiendo como en su momento hizo con Alejandro Martinuccio", expresó el directivo.

20241201 Peñarol Fénix Torneo Clausura 2024. Foto Inés Guimaraens (33).jpeg

Jugado. Además de Cabrera y Darias, Aguirre se la jugó por un golero surgido en las formativas pero sin experiencia en la Primera de Peñarol: Washington Aguerre. Un arquero de carácter y personalidad, pero que vive los partidos demasiado al límite por su sentimiento por los colores. Fue otro gol de la Fiera.

Rearmado. También llegaron Maximiliano Silvera (al que conocía de Santos), Byron Castillo, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Gastón Ramírez (contratación por la que insistió pese a la oposición pública del vice Eduardo Zaidensztat) y dos jugadores que Aguirre no pidió: Nahuel Acosta y Martín Gianoli. A mitad de año se le dio la inyección definitiva al equipo con Rodrigo Pérez, Facundo Batista y Felipe Avenatti mientras que Nicolás Rossi volvió del préstamo a Danubio, mientras se fueron Franco González, Byron Castillo y Ángel "Speedy" González.

La frutilla. El gran golpe que dio Peñarol en el mercado fue la contratación de Leonardo Fernández, jugador que llegó por gestiones de Edgardo Novick con su representante Jorge Chijane.

Paz. El 16 de febrero, Aguirre dio el golpe de gracia para demostrar su capacidad de liderazgo. Para calmar las aguas que suelen generar los mercados de pases y luego de la tempestad que había dejado la campaña electoral de 2023, donde Ignacio Ruglio fue reelecto presidente, la Fiera organizó un asado en su casa y le hizo firmar a las distintas facciones políticas del club un pacto tácito de no agresión.

Humildad. "El día que volaban a Brasil para jugar con Botafogo, Diego me vio abajo solo en el Campeón del Siglo y bajó a la cancha a hablar conmigo", contó Martín Álvarez, encargado del césped del estadio de Peñarol, de las canchas de la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves y Los Aromos.

"Se quedó hablando media hora de las canchas de Los Aromos y faltaban dos horas para que saliera el vuelo. Y lo que me llama la atención es su humildad de preguntar cómo hacer, de escuchar y de tratar de entender la parte técnica, que es complicada. Me ha tocado trabajar con técnicos que me expliquen cómo hacer mi trabajo y Diego, que tiene la llave de Peñarol, pregunta y confía. En el Campeón del Siglo, en la Ciudad Deportiva donde el plantel entrenó en las canchas 1 y 2 que como están en su primer año están duras todavía. Pero eso no lo critica, entiende por qué están así, me da espacio para que trabaje, sí pide que lo haga rápido, pero a la vez tranquilo", agregó Álvarez.

Detallista. Sobre la reforma de Los Aromos, Aguirre estuvo supervisando cada detalle: "Los árboles que saqué de Los Aromos, dónde va a ir la casa de los cancheros, dónde el quincho para tomar mate, para que nada interfiera en la armonía del entrenamiento y de la convivencia de los jugadores", reveló Álvarez.

Así es Aguirre. Peñarol corre por sus venas. Así rearmó a Peñarol y lo sacó del pozo en que estaba hundido a fines de 2023.

Fiera. Campeón del Apertura, finalista por primera vez del Intermedio, campeón del Clausura, campeón uruguayo sin jugar finales por primera vez en la historia del club desde que hay torneos cortos (1994), récord de puntos en una temporada (93) y tercero en la Copa Libertadores. Con un equipo que jugó al son de su liderazgo y con la fibra que identifica al Peñarol de la historia.

Ambicioso. 1º de diciembre de 2024. Peñarol campeón. El deber está cumplido. La puerta parece cerrarse para relajarse y festejar. Pero ahí está Aguirre con un micrófono en la mano. No es para celebrar. Es para pasar un anuncio con su voz más ronca: "¡Vamos por la Sexta!".

20241201 Peñarol Fénix Torneo Clausura 2024. Foto Inés Guimaraens (28).jpeg

El plantel de Peñarol en 2024 y sus aportes