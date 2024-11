Juan Pedro Damiani: "No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la decadencia o a la decrepitud"

Muy bueno, que empezó con la contratación de Diego Aguirre al final del año pasado y empezó a acomodarse con el famoso asado aquel que me pareció que fue una genialidad que tuvo Diego de tratar de amalgamar a toda la gente de Peñarol. Ahí empezó un cambio importante en el club, con una gran Copa Libertadores, que a mi entender, le mejoró o le devolvió la autoestima al fútbol local, porque continuamente se decía que no se podía. Y se puede, es difícil, pero se puede. Yo siempre digo que las cosas que emprendo, las tenés que soñar, visualizar que vas a hacer tal cosa o tal otra. Pero si vos no amás lo que vas a hacer o soñás en grande, es difícil. Con el paso del tiempo hay que soñar en grande, pensar en grande y pensar a largo plazo. Siempre. Ahí, el club ha dado enseñanzas y yo me siento partícipe porque tuve bastante que ver en que Diego volviera a Peñarol. Yo estaba convencido que Diego era la persona para Peñarol, como hay cargos y lugares para ciertas personas. (Marcelo) Gallardo es River, (Carlos) Bianchi es Boca, Martín Palermo es Boca. Entonces yo creo que hay lugares en los que uno puede enormemente potenciar la capacidad. Con Diego tengo que ver mucho. La vida nos puso a los dos en situaciones. Cuando él llegó a Peñarol, yo un era joven secretario general del club, y después, el gol de 1987, y luego el convencimiento que le dije a mi viejo en 2003 que Diego estaba pronto para ser técnico de Peñarol. Después en 2010, éramos vecinos y él me dijo: ‘¿Querés ser campeón? Llevame’. Y estábamos a no sé cuántos puntos, y salimos campeones. Lo de 2011 con la final de la Copa Libertadores. O sea que yo me siento parte de todo esto, y creo que fue una muy buena decisión de Peñarol, y fundamentalmente de Diego, estar en Peñarol.

¿Qué le da Diego Aguirre al club?

Como tengo relación personal, más allá del fútbol con él desde hace muchísimos años, sé cómo piensa y estaba convencido que había que darle carta libre para manejar toda las áreas que conoce. Él cuida la economía del club, sabe traer jugadores, los compromete y no trae grandes pases, él los hace explotar, a no ser Leo Fernández, que es una muestra que en el fútbol hay que apostar en grande. Yo escucho a los dirigentes de un lado y de otro siempre quejarse del presupuesto y creo que el dinero está afuera. ¿Cuánto recaudó Peñarol en esta Copa Libertadores? Es muy barato, Leo Fernández, Diego Aguirre y todo este plantel. Regalado. Caros son los planteles que no consiguen nada. ¿Cuántos socios nuevos? ¿Cuánto le generó a la marca Peñarol, la ilusión de la gente? Muchísimo.

¿Y qué le estaría faltando a Peñarol?

Primero, que esto no sea un cisne negro, que esta Libertadores no sea un cisne negro. Para eso, lo primero que habría que hacer es renovar el contrato de Diego Aguirre, que fue un contrato muy módico porque él quería venir al club. Y seguir en la misma tesitura de apostar, de pensar en grande y a largo plazo.

¿Qué no volvería a hacer si fuera presidente de Peñalol?

Yo tengo una convicción muy fuerte cuando hago las cosas. Y el convencimiento cuando las hice. Estaba convencido. Después, como todo, con el paso del tiempo te das cuenta que esto no estuvo bien o no estuvo mal. Pero en ese momento no me arrepiento de nada porque siempre estaba convencido de lo que estaba haciendo y hacia donde iba. Porque cuando yo asumí –que vos eras crítico mío–, agarré una institución que tenía 7.000 socios, no tenía juveniles, no tenía estadio, no tenía Centro de Alto Rendimiento, no tenía profesionalismo. No estoy criticando a mi viejo que fue un fenómeno, es un cambio de época. Había que cambiar todo, aggiornarlo para lo que fue después, porque el producto de todo esto son los juveniles que le dieron a Peñarol una espalda económica que no tenía ningún club acá. Pero cambió mucho. En mi última etapa de presidente del club, el presupuesto andaba en los US$ 5 millones anuales y hoy debe andar cerca de los US$ 30 millones. Primero hay una inflación del dólar, una pérdida de valor, pero también se ha hecho el gran espectáculo hoy del siglo XXI en fútbol. Hay cada vez más plata, los jugadores ganan más, los premios son enormes, la televisión paga mucho, entonces son otras cifras y se necesita un profesionalismo en manejarlos.

Muchas veces coqueteó con volver o no volver a ser presidente de Peñarol. ¿Sigue por ese camino?

Me obligaron. Yo me fui convencido de que ya se habían hecho un montón de cosas y que era necesario dar un paso al costado. Después vino el tema, el mismo Diego (Aguirre), que me convenció durante el inicio de la pandemia de que era posible volver y lo que nos faltaba y nos quedaba pendiente era la Copa Libertadores. Ahí sucedió lo de la pandemia que evidentemente fue fundamental en el resultado de la elección y después en la última elección –siempre estoy en el candelero– quise unir a todo el club, no solo a mí mismo, quise unir a todos y no lo pude lograr, entonces preferí no ir. Evidentemente que hay dos corrientes que tienen los votos acá, que son la del oficialismo actual y la mía. Pero yo estoy dispuesto a no ir con tal de que el club logre de una vez por todas, una selección de grandes hombres de todas las fracciones, de gente joven, de gente con experiencia, de hacedores. Como yo dije ya, le gané la batalla a los egos.

Pero no le cierra la puerta a ser candidato a presidente en el futuro…

Nunca la cierro porque siempre estoy en el bolillero por un dato de la realidad. Pero vos me estás viendo, yo estoy en una etapa de mi vida espectacular en la cual estoy con mil proyectos acompañando a mi gente y a mis hijos en un montón de cosas. Y si puedo decir qué es lo que quisiera, quisiera ayudar al club de donde sea. Pero no es que yo tenga ganas de volver. No. Porque estoy bárbaro, porque cambió mucho el fútbol, porque el nivel de exposición es muy grande y porque es muy ingrato el fútbol. Entonces yo veo hoy que Real Madrid que ganó todo, perdió tres partidos y hay un lío bárbaro. Es un negocio claramente pasional y enorme. No es que yo tenga ganas. Estoy bárbaro así, en la mejor etapa de mi vida, lleno de proyectos, con mis hijos trabajando conmigo, y disfrutando muchas cosas. Pero nunca se puede decir que no, porque mientras esté bien, siempre estoy en el bolillero. Yo ando por la calle, en los aviones, y la verdad que el afecto de la gente es brutal.

¿A quién votó en la última elección de Peñarol?

No vale la pena decirlo porque lo que yo diga… Yo estoy en una etapa en la cual quiero surcir.

¿Y piensa que por decirlo podría herir susceptibilidades?

Sí. ¿Para qué? Yo intenté que fueran todos juntos y fue imposible. Es irrelevante.

¿Qué haría si entra su papá ahora por esa puerta?

(Sonríe) Sería una gran satisfacción. ¿Qué le diría? ‘Grande. Hace tiempo que no nos vemos. Estoy muy orgulloso de vos’. Y seguramente él estaría muy orgulloso de mí. Sería fantástico. Ojalá se pueda dar eso algún día.

¿Fue difícil para usted vivir bajo su sombra?

Tiene un doble efecto eso. Ese tema yo lo hablaba mucho con (Mauricio) Macri. Cada uno hizo las cosas que hizo y él fue un excepcional hombre de negocios, un excepcional presidente, un gran padre, un gran abuelo y yo hice mi camino. Claro que es difícil porque te cuesta mucho apropiarte de tus logros hasta que vos demostrás tu camino y para mí fue un disparador eso, diferenciar. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo lo sobrellevé espectacularmente bien, por eso te decía, yo estoy orgulloso de él y seguramente él debe estar orgulloso de mí.

¿Para qué sirve la plata?

La plata es, lamentablemente, una avenida, una gran avenida donde transcurren las vanidades de los hombres. Pero yo conozco mucha gente que tiene muchísima plata y no es feliz. Y al revés: muchísima gente que no tiene nada y sin embargo, es feliz. Había una definición de (el extenista Guillermo) Vilas muy buena que decía que a él no le gustaba el dinero, pero el dinero le daba las cosas que le gustaban. A mí no me cambia absolutamente nada el tener. Obviamente que el tener, ayuda a solucionar algunas cosas, pero si vos no tenés claro qué es tu vida y qué es lo que querés hacer, es irrelevante. En la vida, la clave es tener ganas y como decía el Flaco Menotti, “tener proyectos y sueños, no sueño”. Dicen que los grandes escritores, al final de su vida igual le quedan 50 libros para hacer. Y yo siempre quiero hacer cosas y es lo que me mantiene a mí, tener proyectos, hacer cosas diferentes. La vida me llevó a hacer cosas bastante disruptivas que me dejan tranquilo conmigo mismo. He hecho un puente para la comunidad, barrios, un estadio para la religión de la que es uno, o sea que es la cosa más linda que puede hacer una persona. Liderar. Porque vos podés hacer un shopping, podés hacer miles de metros cuadrados, pero cuando hacés algo que es la religión, tiene un valor supremo. Por eso a mí el partido con Flamengo me emocionó enormemente, porque hacer ese estadio, convencer a Alejandro Ruibal y a Walter Pereyra, y a un grupo de gente, al contador (Juan) Fernández Methol, a (Rodolfo) Catino, a toda la gente que me ayudó, era una locura, y dejar eso me parece que es fantástico.

Porque mucha gente piensa en lo material.

Un argentino talentosísimo que hacía las vidrieras de Harrods y de las galerías Lafayette, una vez me dijo una frase que me encantó, que la repito mucho, que es qué importante cuando vos te das cuenta que las cosas que más te gustan, son las que menos te cuestan. Y mucha gente se llena de cosas materiales, y vos, yo, cada uno en su universo. A mí, ¿qué es lo que me gusta? A mí me gusta comer asado con mis amigos, ver una película de Netflix con mi mujer, tomar un vinito, ir al cine, salir con mis nietos, viajar y trabajar con mis hijos, y eso no cuesta. Las cosas que más te gustan, son las que menos te cuestan (golpea la mesa con su dedo como afirmando), y hay mucha gente que piensa que es al revés, que se tienen que llenar de cosas para ser felices y de repente ahí hay un tema de adormecer los sentimientos. Mucha gente adormece con cosas materiales para no pensar. Por eso yo me llevo tan bien con la soledad. Cuando viajo solo me siento fenómeno, puedo estar solo y ir a comer a un restorán solo, pensar, leer, yo soy apasionado de leer. Es una de las cosas que más me da paz.

¿Qué tiene pendiente?

Como el tipo que le gusta el vino, la próxima copa es la mejor. Tengo un montón de proyectos, sigo en lo mío toda la parte financiera que siempre me apasiona, tengo la transición en uno de mis hijos como abogado y escribano en toda la parte del estudio y tengo otro hijo más, Juan Antonio, que está al frente de DDC Desarrollos. Y es lindo, es una satisfacción que tengo en la vida poder trabajar con ellos. Tengo a María Lucía también emprendiendo con su tema de ropa y que espera mellizos. Y bueno, entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Tengo al más chico, Franco, que ahí veo la diferencia que hay de épocas. Así que yo no le puedo pedir más nada. Estoy en el mejor momento de mi vida, haciendo cosas, siendo reconocido, ¿Qué me queda pendiente? Seguir haciendo cosas, tener salud, ver a mis hijos bien, a mis nietos. Estoy hecho en ese sentido.

¿Qué le hace emocionar?

Me hizo emocionar el otro día cuando Peñarol salió a la cancha en Río contra Flamengo. Me emocioné enormemente, no sé por qué. Una cosa rarísima. Me emocionó mucho, seguramente porque solté un montón de cosas. Porque esta situación es la mejor de todas, el reconocimiento del club, ser un consejero pero no tener en el día a día los problemas de la gestión del club. La verdad que me hizo muy bien acompañar al equipo en estos dos partidos. Me gustó mucho.

¿Y en la vida qué le hace emocionar?

Transformar cosas. En el año 2007, compré como tierra un lugar en el que no había nada y hoy veo eso transformado. Todas las cosas que uno transforma. Y me emociona ver a mis hijos y a mis nietos bien. También pasé por momentos difíciles desde ese punto de vista, que me hicieron dar cuenta lo que verdaderamente era importante.

Recién hablaba del viaje a Río. ¿Le parece que estuvo bien el presidente Ignacio Ruglio en invitarlo?

Fue una buena cosa para la institución invitar a los expresidentes vivos, también a Walter Pereyra, que es una gran decisión para él, que se lo haya convocado, y al doctor (Julio María) Sanguinetti. Hay gente que es muy importante, no yo. Tuve oportunidad de decirle al presidente: “Yo te doy una sugerencia. Siempre admiro a dos instituciones que son la Iglesia y el Ejército, que son las que más han perdurado en el tiempo y mantienen sus rituales”. A los curas y a los soldados los ves siempre vestidos de una forma. Y yo le decía, “no debés estar siempre en la trinchera. En el Ejército nunca se está en la trinchera siempre, porque si estás todo el tiempo en la trinchera, te embocan”, que no se debía exponer tanto él, estar en todos los golpes. No puede estar siempre en la trinchera, pero eso es una visión. Yo tengo una visión distinta de la conducción, y él está aprendiendo con el paso del tiempo, aprendiendo con todo respeto digo, como yo también aprendí. El presidente tiene que estar en los grandes temas, en los grandes lineamientos. Pero son dos escuelas distintas. Yo delegaba mucho en personas que confiaba plenamente, pero estaba en los grandes temas. No podía estar en el tema de la hinchada, de esto, de lo otro. Pero son maneras de ver la institución o la conducción.

¿Qué es la felicidad?

Lo más parecido a la tranquilidad. Yo creo que son primas hermanas o hermanas. Me llevo muy bien con la soledad, no sé si es porque he viajado mucho. El tomar café con uno mismo es extraordinario. Pero no tengo duda que la felicidad es lo más parecido a la tranquilidad.

¿Gastó mucha plata en terapia a lo largo de su vida?

No, creo que la invertí. Yo no creía en la terapia, pero la terapia es un ámbito en el cual hay un espacio para poder escucharse y preguntarse cosas. Porque vos le podés prestar el oído a un amigo o tus amigos te prestan el oído, pero es distinto que lo haga un profesional que no se contamina. Creo mucho en la terapia, a mí me ha hecho muy bien. Te digo más: seguramente si hubiera hecho terapia antes, hubiera sido mucho más feliz porque hay creencias que uno tiene, producto quizás del modelo de educación que ha tenido. Yo tuve un modelo de educación excepcionalmente de mucho amor de mi vieja y de mi viejo, pero extremadamente exigente, en el cual aparecían la excelencia, el trabajo, el compromiso con todo. Yo sigo siendo el paterfamilias, que estoy para los grandes temas de mis hermanas, de todo, siempre. Pero es un modelo demandante de otra época. Porque seguramente uno trata de proyectar en los hijos la vida de uno. Aprendí, y esto te va a servir, que el niño es el padre del hombre, lo que vos viviste de niño es lo que te va a marcar. Y bueno, mi viejo, que él se había hecho por las de él, a pesar de que tenía un tío que era dueño de un banco, o sea que tampoco... Todos lo hacen épico, todos empiezan a decir que empezaron en un garaje, porque lo hace más épico. Pero recuerdo que mi viejo me había comentado, cuando yo era chico, que él se quedó sin padre muy joven, y que un tío, un 5 de enero le había dicho que los Reyes no existían. Entonces él, rebelde como era, se fue a una juguetería a cuidar juguetes para ganarse un juguete. Eso me lo trasladó a mí, pero mi vida era distinta, porque yo cuando nací tenía a mi padre. Entonces, todas esas cuestiones son un modelo muy fuerte de la excelencia, del compromiso, de siempre dar. Es muy bueno ese modelo para los que laburan con uno y para los que uno provee, pero no es tan bueno para uno, porque es muy demandante.

¿Cuál fue el momento más difícil de su vida?

El año pasado con una situación personal y familiar que viví. También en su momento, cuando tuve toda una cuestión mediática, para mí fue muy duro, porque no tenía absolutamente nada que ver en nada. Es muy difícil a veces tener que desmentir algo que no existió. Pero por suerte, estoy muy tranquilo con todo y, como dicen, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar.

En la salud, tuvo un momento complicado.

Sí, tuve un problema de cáncer de piel, que me operaron. Esos golpes a veces que te ayudan a ver de otra manera. El fútbol me mataba. Porque mi laburo depende de mí, me puedo equivocar, pero en el fútbol dependés de otro y para mí no era fácil. Aparte yo tenía que reposicionar al club sin poder decir nada para atrás. También me cuido mucho. Me decía una deportóloga que es la que me entrena, que me da toda la rutina de ejercicios, que si ella pudiera poner en una pastillita lo que es el deporte, sería el laboratorio más exitoso del mundo, por los beneficios que tiene. Yo hago prácticamente todos los días dos horas de deporte. Me cuido con la comida, tengo 66 años. Los lunes disfruto con mis amigos, y hace 25 años que nos reunimos y hacemos asados. Esas son de las cosas más lindas. También tuve un viaje fantástico que invité a todos mis hijos, mis nietos mi actual mujer, mi exmujer, y la verdad que pasamos increíble. Siempre les digo, una me hacía la tostada y la otra me hacía el café, y la verdad que fue uno de los viajes más lindos de mi vida, que lo quiero repetir. Son esas cosas que son las más lindas: la familia. Tengo una familia increíble. Por mi profesión veo cada quilombos familiares y seguramente debe ser lo que ellos vieron de sus padres, de sus abuelos. También hay gente que tiene esas cosas y a veces la familia no les sale bien. Yo estoy orgulloso de mi familia, muy orgulloso.

¿Cuál es el sentido de la vida?

Levantarse, tener ganas de hacer cosas y ayudar a la gente. Yo soy muy de ayudar. Soy muy solidario. A pesar de que tenía un aspecto que no me ayudaba. Mucha gente ahora que no me ve en el fútbol se sorprende de cómo soy. Soy muy solidario, me gusta ayudar, que la gente no sufra. Levantarse y siempre tener algo por hacer, algo por soñar. Como te decía hace un rato, que a diferencia de otros, tengo sueños con “s” y no sueño. El día que tenés sueño, se acabó la vida. Pero no hablo empresarialmente, de lo que sea. Siempre tener un incentivo, una adrenalina para hacer. Yo creo que me voy a morir haciendo y no me gustaría durar, me gustaría vivir siempre bien. Le tengo mucho miedo a la decrepitud, pero eso no se puede elegir. Me gustaría estar siempre activo. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la decadencia o a la decrepitud, pero falta mucho para eso, porque me cuido, hago dos horas de deporte por día, como bien, duermo bien. A veces la gente que quiere llegar para descansar, no entendió nada. Lo lindo, y no son frases, es el recorrido, porque si vos llegaste, ya se agotó. Lo lindo es el camino, seguir haciendo, mirando. Me lo decía un amigo argentino hace mucho tiempo, un crack, que cuando estaba en el fútbol, yo andaba como en una lancha a motor, mirando solo para adelante, y me perdía todo lo que pasaba alrededor. Empecé a ser más generoso conmigo mismo, a darme permisos conmigo mismo. En mi trabajo cambié, creo que estoy para grandes decisiones, soy un gran canciller, pero en el día a día están otros. Yo estoy en las grandes decisiones, trabajo seis, siete horas, pero estoy en otra posición en la cancha que me costó mucho. Empezar a soltar y delegar en mis hijos, en mi gente, que eso es muy importante, y eso me permite poder darme algunos gustitos. A mí me gusta mucho la pintura. Y antes era impensado ir a ver alguna galería. Son placeres que me estoy permitiendo

Cuando llegan los nietos, ¿los demás somos actores de reparto?

Ah, no. El viejo decía que era lo más grande: los nietos. Es lo mejor porque tenés lo mejor de los chiquitos, porque no tenés que educarlos ni ponerles límites. Los nietos son una etapa increíble. El único problema, como decía papá, es dormir con una abuela (sonríe). Ahí en la heladera, tengo chocolates y galletitas porque ellos vienen a visitarme. Y me acuerdo cuando se inauguró esta oficina, había chocolates que me habían mandado, entonces cada vez que venían y no había, un día dije no, tengo que tener acá. Aparte es una manera de que empiecen a trabajar de chiquitos, como mi viejo que me llevaba a trabajar en vacaciones, me hacía repartir cartas en vacaciones cuando estaba en quinto de colegio. Y mis hijos vinieron a laburar de chiquitos y me gustaría que mis nietos también. Por eso me parece que los estoy premiando de doble manera. Primero, que siempre se van a acordar, “cuando iba a ver al viejo, al abuelo, en la oficina tenía chocolates”. Pero aparte también para que les guste venir acá. Soy muy italiano.

¿Quién es Juan Pedro Damiani?

Un tipo al que la vida premió en un montón de cosas, de poder hacer siempre lo que quise. Me costó. Sufrí cosas. Apropiarse de las cosas de uno, porque tener un padre como tuve yo, a veces te puede costar. Me refiero a apropiarse de los logros. Pero eso ya lo tengo, yo soy yo, sé lo que soy y sé lo que no soy. Soy un buen tipo, tengo muchos amigos y soy amigo de mis amigos. Soy un buen padre, un buen abuelo. Para Peñarol fui un muy buen dirigente. El paso del tiempo seguramente va a valorar muchas cosas.

¿Y cómo le gustaría que lo recordaran?

(Piensa). Es todo un tema. ¿Sabes cuál es el problema? Es todo tan rápido… El otro día me subí a un taxi en un aeropuerto en Buenos Aires con otras personas y les dije: ‘¿Vieron que hay un aeropuerto que se llama Pistarini? Está Jorge Newbery que es Aeroparque y el otro Pistarini que es el de Ezeiza. ¿Ustedes saben quién es Pistarini?’. Y todos me contestaron que no. Es tan dinámico que la gente pasa rápidamente. Vos pasás y te das cuenta que somos algo insignificante. ¿Qué es lo que te quiero decir? No me fijé quién es el ministro Pistarini, debe haber sido alguien muy relevante en Argentina. O llegás acá al aeropuerto Cesareo Berisso. ¡Yo que sé quién era Cesareo Berisso!, Debe haber sido un prohombre y así un montón de calles que vos no sabés quiénes eran. Todo pasa muy rápido, la gente se olvida, es todo muy dinámico, y más ahora.

¿Qué pregunta que nunca le hicieron en una entrevista le hubiera gustado que le hicieran para contestarla?

(Piensa mucho). ¿Por qué tenías esa caparazón si vos sos un tipo re amiguero? O por qué mucha gente antes de criticar cosas, por qué no pregunta. Pero yo me llevé bastante bien y mal con los periodistas.

¿Qué piensa que le va a decir Dios cuando llegue allá?

Me gustaría tener más fe. Fui a colegio católico, soy tan pragmático, pero creo que debe haber algo. Me encantaría reencontrarme con amigos y los seres queridos. La ciencia le está jugando un mal rol a las religiones. ¿Por qué? Porque hace 100 años había covid y la gente se ponía a rezar para que pasara la pandemia. Y en la última pandemia la gente quería que vinieran rápidamente las vacunas. Realmente me gustaría tener más fe, es una de las cosas que tengo que laburar. Como la película Coco que me conmovió. El otro día leí una frase muy buena, que decía que nuestros seres queridos que se fueron, no se fueron, sino que se adelantaron y están escondidos detrás de una canción, de un buen paisaje. O sea, como que siguen estando. Me acuerdo que en la final de (la Copa Libertadores de) 2011, mi hijo chico, tenía tres años, y había ido al sanatorio por una cuestión en la pierna, y mi vieja se había muerto ese años. Y mi hijo me dijo: ‘Yo vi a la abuela’. Parece joda, ¿viste? Con mi mujer nos sorprendimos.

Entonces, ¿qué le dirá Dios a usted?

Cuando llegue, Dios me dirá: ‘Tenés que pagar algunas cuentas’, porque todos tenemos cuentas, pero cuentas muy sencillas. Hay otro tema. Quizás los que fuimos a colegios de curas, nos crearon mucho el tema de la culpa. Era todo culposo. Me parece que la Iglesia se tendría que aggiornar un poquito. Creo que se está aggiornando. Porque todos teníamos culpa. Si tenías sexo era culpa, el tener era culpa. Es un tema filosófico y de fondo. Existe la religión. ¿Por qué los animales no tienen religión? Porque los seres humanos somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir. Mi viejo al final se hizo muy creyente. No sé si ves el final o te vas acercando al final. El cura Gonzalo Estévez, le llevaba casi comunión diaria y se confesaba. Claro, empezás a ver el disco…