Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Martes:
Mín  21°
Máx  32°

Siguenos en:

/ Ediciones especiales / 90 años de Droguería Industrial Uruguaya

Una tarde para celebrar la historia compartida

Colaboradores, clientes y proveedores se reunieron en un encuentro cargado de emociones, reconocimientos y música, en el que se puso en valor el camino recorrido y los vínculos construidos a lo largo de los años

15 de marzo 2026 - 21:00hs
EVENTO DIU NO USAR8
Foto: DIU
EVENTO DIU NO USAR6
Foto: DIU
EVENTO DIU NO USAR7
Foto: DIU
EVENTO DIU NO USAR1
Foto: DIU
EVENTO DIU NO USAR2
Foto: DIU
EVENTO DIU NO USAR3
Foto: DIU
EVENTO DIU NO USAR4
Foto: DIU
EVENTO DIU NO USAR5
Foto: DIU

La Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre fue el escenario elegido para una celebración que tuvo mucho más que un carácter festivo. Fue, sobre todo, un espacio para mirar hacia atrás con gratitud, reconocer a quienes hicieron posible el camino recorrido y reafirmar los valores que han guiado a la organización a lo largo de su historia.

El encuentro reunió a colaboradores, clientes, proveedores y amigos de la empresa en una tarde marcada por la emoción y el reconocimiento mutuo. Desde el inicio, el clima fue el de una comunidad que se reúne para recordar su propia historia, hecha de trabajo compartido, confianza y vínculos que se han construido a lo largo de décadas.

La jornada comenzó con un recorrido por los hitos que marcaron la trayectoria de la compañía. A través de un video institucional y de un racconto histórico se evocaron los momentos que fueron definiendo su crecimiento, desde sus primeros pasos hasta su consolidación como un actor relevante dentro de su sector.

Más noticias
Marcelo Doldán y Alberto González Rocca, directores de DIU
90 años de Droguería Industrial Uruguaya

DIU a los 90 años: solidez, cultura y transformación para seguir creciendo

Equipo en el centro logístico de Droguería Industrial Uruguaya
90 años de Droguería Industrial Uruguaya

El corazón de DIU: 90 años construidos desde adentro

En ese marco, Alberto González Rocca dirigió unas palabras a los presentes, en las que destacó la importancia de quienes acompañaron ese camino: colaboradores, clientes, proveedores, familiares y amigos. El mensaje puso en valor el aporte de cada uno de ellos y subrayó que la historia de la empresa es, en realidad, la historia de todas las personas que la hicieron posible.

Uno de los momentos más significativos de la tarde fue el homenaje a Raúl González Rocca. Con 95 años, su presencia en el escenario despertó una profunda emoción entre los asistentes. Reconocido por su trayectoria y compromiso, su figura representa un puente entre distintas generaciones dentro de la organización.

En su intervención, Raúl González Rocca invitó a valorar el recorrido realizado y a mantener viva la vocación de servicio que ha caracterizado a la compañía desde sus orígenes. Sus palabras, cargadas de experiencia y serenidad, resonaron como un recordatorio del sentido que adquiere el trabajo cuando está guiado por valores.

La celebración incluyó también la participación de Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, quien ofreció una conferencia profundamente inspiradora. Su reflexión giró en torno a la resiliencia, la gratitud y la importancia del trabajo en equipo, conceptos que dialogaron naturalmente con la cultura de la organización.

Durante su exposición, Zerbino invitó a detenerse a valorar aquello que muchas veces se da por sentado: las personas, las oportunidades y los vínculos que sostienen los proyectos colectivos. Ese mensaje encontró eco en las palabras de los directores de la empresa, quienes coincidieron en la necesidad de reconocer y agradecer lo construido.

Otro instante especialmente emotivo fue el protagonizado por los propios colaboradores, quienes entregaron un obsequio como reconocimiento a la trayectoria de la compañía. El gesto simbolizó el orgullo de formar parte de una historia común y la voluntad de seguir construyéndola juntos.

El cierre de la jornada llegó de la mano de la Orquesta Juvenil del Sodre, que ofreció una presentación llena de energía y sensibilidad. La música terminó de coronar una tarde cargada de emociones, en la que cada momento pareció reforzar la idea de que los logros más importantes no se construyen en soledad.

Entre recuerdos, aplausos y encuentros, el evento dejó la sensación de haber celebrado algo más profundo que un aniversario: una historia colectiva, sostenida por el compromiso de quienes, desde distintos lugares, han sido parte de ella.

Temas:

Droguería Industrial Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Una mujer murió en un accidente
ACCIDENTE

Una mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caer por las barrancas de Arazatí en un auto

Tras la captura de Marset, el presidente boliviano Rodrigo Paz destacó el respaldo de Yamandú Orsi

Tras la captura de Marset, el presidente boliviano Rodrigo Paz destacó el respaldo de Yamandú Orsi

Ministerio de Justicia: entre la independencia del Poder Judicial, el recuerdo de la dictadura y el engorde del Estado por nueva burocracia
PROYECTO

Ministerio de Justicia: entre la independencia del Poder Judicial, el recuerdo de la dictadura y el "engorde" del Estado por nueva burocracia

Letras gigantes en Minas
TURISMO

De locación para el cine a una app para turistas: las nuevas apuestas de Lavalleja para impulsar el turismo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos