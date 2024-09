Walter Olivera: "Los médicos les habían dicho a mi mujer y a mis hijas que era inminente que falleciera, pero logré quedarme acá"

Tiene la misma estampa de siempre. Los años, no le jugaron en contra. Y conserva la sonrisa franca a la hora de hablar, de expresarse. No solo fue siete veces campeón uruguayo con Peñarol, fue el capitán que ganó y levantó la Copa Libertadores de América de 1982 y la Copa Intercontinental del mismo año. Pero recibe a Referí para hablar no solo de fútbol, sino de varios temas.

¿Qué diferencia encuentra con relación a la época en que usted jugaba?

Diferencias hay muchas. Porque en aquella época se trajo a (Fernando) Morena, que fue algo que hizo Peñarol, increíble, porque traerlo de vuelta para acá, con lo que valía la plata, era tremendo. Y vino Jair y después éramos todos los que estábamos acá y se logró hacer un plantel interesante, y enfrentamos también a Flamengo que tenía un muy buen equipo. Pero el fútbol era otra cosa, otro mundo. Los jugadores en esa época ni pensábamos en irnos para jugar a otro lado, estábamos bien acá, estábamos cómodos, estabas jugando en Peñarol. Eso fue bueno porque se juntó a un plantel muy bueno que se acercaron dos o tres jugadores y nada más. Pero el fútbol cambió mucho, de todas maneras… Con el VAR… Ya no te hacés respetar en tu casa, ni te hacés respetar afuera. Tenés que acatar las órdenes. Los jugadores juegan más rápido, no velocidad, porque antes había veloces, pero sí el toqueteo de pelota es otro. Y como es tanta plata la que se juega ahora, todos los equipos se preparan bien, y antes, tal vez algunos se preparaban o no, para ganar realmente o competir nada más. Éramos parejos con todos los demás, con los brasileños, con los argentinos. Pero ahora, con el dinero en la mano, me parece que se saca diferencia.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo es Diego Aguirre?

Diego es un tipo tranquilo, es laburador, es trabajador. Él formó en estos años un equipo de trabajo muy bueno, que los compañeros están siempre ahí trabajando, y creo que la directiva de Peñarol también le dio potestades para que se arme un equipo para pelear algo importante, que habrá que ver en la cancha lo que sucede.

Hace dos años usted dijo: “Mi familia me veía mal y Peñarol como que me devolvió la vida”.

Claro. Tal vez se puede entender mal como que mi familia no me ayudaba. No. A mí me faltaba estar ahí, dentro del fútbol, porque dejé de jugar, después comencé como entrenador, lo fui llevando, pero tampoco crecí mucho como entrenador, no fue lo que yo quería y quedé sin eso, sin el fútbol, solo mirándolo por televisión o escucharlo por la radio. Eso me fue llevando para atrás. Mi familia me acompañaba siempre, estaba conmigo, pero yo sentía que me faltaba eso del fútbol y que Peñarol en este caso, me devolvió la vida. Yo me sentía muy mal, por esa falta de fútbol.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

Como que no se sentía completo.

Claro, como que me faltaba algo. Me había quedado acá adentro, encerrado, no salía mucho y ahí aparecieron los dirigentes de Peñarol, me invitaron para que fuera todos los días al club, y eso me fue llevando a que yo mejorara, que yo estuviera para acá, para allá. En estos tres años he conocido a jugadores que han venido, se han ido y nunca tuve problemas con nadie y fue todo bueno para mí, para mi cabeza. Aparte, yo comencé un par de negocios, no me fue bien, y eso, cómo te puedo decir, no acerté en lo que hice, y Peñarol, no porque me diera dinero ni nada, me dio la chance de volver a resurgir otra vez. Ahora estoy bien de bien, cómodo ahí, con los técnicos que han venido y que han pasado me he llevado muy bien siempre y ellos me alentaban a que siguiera. Esto no es que me haya salvado la vida porque mi familia no me daba bolilla, sino que me dio libertad en mi cabeza y volví al fútbol otra vez, que yo lo tenía cerrado.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

¿Qué es el éxito para usted?

Y el éxito... (Piensa). Tener la suerte y hacer bien las cosas. En mi caso, me parece que fui un tipo exitoso dentro de Peñarol, dentro de la selección uruguaya, pero después se termina eso y el éxito como que se va. Y hay muchos muchachos que no logramos mantener la tranquilidad para cuando eras exitoso. Te mantenés bien, pero cuando no tenés ese éxito cerca de vos, sentís como que quedás en un segundo plano. Y ha pasado con muchos muchachos que se han enfermado totalmente y hasta se han quitado la vida. Pero te digo algo más, ahora con esto de Peñarol, yo no estoy haciendo nada especial para que tenga éxito, pero con mi enfermedad que tuve hasta hace pocos días y todo eso, volvió una cosa increíble que hasta me parece mentira que con 70 años que tengo, la gente esté así, de esa manera, escribiendo en el teléfono, llamando por teléfono. Volvió el éxito otra vez a pesar de haber estado enfermo, muy embromado. Eso lo voy dejando de lado porque la gente me quiere por otras cosas. No es que yo tome esa enfermedad como un éxito. Lo tomo como un reconocimiento a lo que fui nomás. Es bueno que todos los equipos, y principalmente los grandes, acompañen a sus figuras hasta el final, porque las pueden salvar de muchas cosas que vienen, porque el ser humano es así. Cuando vivís un éxito y después se te corta, es difícil continuar la vida y ya ha pasado, como dije anteriormente, ha pasado con muchos muchachos que no han podido soportar el hecho de parar de estar en una institución. Así es esto. Otra cosa que a mí me complicó mucho fue que yo dejé de trabajar en lo que estaba haciendo y me jubilé, y pasé a estar acá sentado, como un jubilado más, sin hacer nada, y eso también me tiró para atrás, como que no tenía nada para hacer, ya me sentía el jubilado aquel que ya estaba terminando sus años y esta gente de Peñarol me dio la chance de que me tengo que levantar más temprano, que voy hasta allá, que vengo. Porque yo lo único que hago es acompañar a los muchachos, converso con alguno, tomo un mate, pero después, no hago otra cosa. Pero sí yo conmigo mismo tengo la obligación de ir a todos los entrenamientos, y Peñarol no me pone esa obligación, pero yo me lo tomo como siempre fui cuando jugaba, de no llegar tarde. Lo hago ahora porque me hace bien también.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo ve a las nuevas generaciones de hinchas?

Eso es otra cosa que es complicada, porque me di cuenta hace pocos días con el caso de este muchacho (Juan) Izquierdo que, si un hincha de Peñarol llega a ir con la camiseta al Parque Central o a la sede de Nacional, si no hubiera sido por este caso, el lío que se arma. No tenemos tolerancia. Antes había tolerancia en eso. Cuando yo jugaba, las hinchadas de Peñarol y de Nacional iban juntas a la misma tribuna. De aquella época que yo paré de jugar al fútbol que fue en 1985, han pasado como 40 años y en ese tiempo, la gente se fue descontrolando y ya es una pelea continua que hay. Con este caso que le pasó a este muchacho, creo que puede unir otra vez al hincha. No que vayan mezclados al estadio, pero sí que no tengan que poner un vacío ahí para separar a las hinchadas. Las hinchadas tienen realmente que hacer lo que hicieron el otro día, que se tuvo que morir un muchacho, para ver que Peñarol y Nacional son rivales pero no enemigos de estar peleándose y de repente no medir lo que hacen. Tal vez, que esto pueda ser un comienzo. Ni que hablar, las hinchadas de antes eran más tranquilas que las de ahora. Y los muchachos jóvenes están un poco desnorteados, porque si un veterano les puede dar un consejo, no lo aceptan. O sea, es mucho más difícil. Antes, si un padre o un abuelo hablaba, los chicos acataban, o escuchaban, cosa que ahora no. Todo cambió. Cambió el fútbol, cambió la gente, cambiamos todo. Dios quiera que este caso, que quiero que vos lo pongas en tu nota, pueda ser algo, un comienzo de algo bueno “que Peñarol es bueno por acá, Nacional es bueno por acá”, jueguen en contra…Pero no que vayan en un ómnibus y lo rompan todo a pedradas porque va una camiseta de uno o de otro. En eso no estoy en nada de acuerdo, pero es la hinchada de hoy. O ir a Brasil y andar peleando, quedar preso allá. Cosas que no tendrían que ser, pero bueno, es el mundo de hoy.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

Incluso usted pasó un momento difícil hace dos años en el Parque Viera, cuando un hincha de Peñarol lo salivó después de un partido.

Sí, pero eso fue un chiquilín que estaba metido en la hinchada también, pero ni me conocía, ni sabía quién era yo. A lo mejor sí sabía, pero son cosas que suceden. La verdad que conmigo la gente de Peñarol, ni que hablar, pero la hinchada de Nacional me respeta mucho, porque yo los respeto a ellos también y nunca tuve un inconveniente. Este chico, que creo que era Peñarol, hizo algo así por ser un chiquilín.

Recién habló de la muerte de Juan Izquierdo. ¿Qué sintió cuando vio lo que pasó?

Yo estaba mirando el partido y el momento en que enfocaron cuando él se iba cayendo fue feo, porque eso no sucede todos los días. O sea, una caída así o que le pasara lo que le pasó a él. Mirando el partido, no pensé que era para tanto. Pensé que iba a solucionarse el tema. Por lo que veo de todos los jugadores los fines de semana, profesionales, para que caiga uno, o para que le pase lo que pasó a Juan, es algo increíble y no pasa todos los días por suerte. Le tocó a este muchacho y yo lo sentí como que lo hubiese conocido. Lo conocía solo de escuchar su nombre en la televisión o cuando estuvo ahí en Peñarol, pero no tuve chance de ser amigo de él. Pero sí, lógicamente, me dolió mucho y creo que la gente se portó muy bien con él, o sea, el hincha en general.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

Cambiando de tema, ¿piensa que se perdieron los códigos en el fútbol?

También está en la política. Acá hay dos equipos que llevan a pelearse y a hablar mal y todas esas cosas, que antes no pasaban. Y te digo la política porque ahora por las redes, por lo que sea, por la televisión, están dándose uno con otro y peleando. Y bueno, en el fútbol pasa eso, pasa que la gente se pone una camiseta de Peñarol o de Nacional y quiere ser mejor y hace cosas que no corresponden. Acompañar al equipo, hay que acompañarlo, pero no llegar a tener una guerra contra el otro porque sea feo o porque sea como sea. La gente ha cambiado mucho esas cosas y no tiene algo que sea tranquilo, que vayan a una fiesta deportiva. Ya van desde su casa pensando en que van a tirar una piedra para allá. Porque el problema te lo podés encontrar a la vuelta de la esquina, pero no vas a salir a la esquina para pelear. No. Y en el fútbol, la gente cambió mucho en eso, no lo toma como un clásico, sino que “tenemos que matar a este para seguir nosotros arriba” y así no debe ser.

¿Y se perdió de alguna forma el valor de la palabra?

En mi caso no. Si doy la palabra, la doy. Tal vez que de repente no pueda hacerlo, pero echar para atrás, no. Creo que sí, que en muchos casos se ha perdido, y en muchos casos, la mentira está primero, para salvarse de cualquier manera. Porque a veces nos equivocamos y tenemos que decir “me equivoqué”.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo define la palabra amigo? ¿Qué es un amigo para usted?

No tengo muchos amigos. Porque uno dice “soy amigo de fulano”. No. Somos compañeros y conocidos, pero el amigo es aquel que siempre está preocupado por si le pasó algo, te preocupás, y si no le pasó nada, te alegrás. Porque es el amigo, el que siempre está cerca. Y yo realmente de los amigos que tengo, siempre estamos ahí, cerca, comunicados. Pero no son muchos, no son 100.

Por eso, ¿y cómo lo define? ¿Qué es un amigo?

Fah… (Piensa) No es fácil. Amigas, por ejemplo, son mis hijas y mi mujer. Porque fueron las que me salvaron entre mi mujer y mis hijas y los doctores. Me salvaron de que me hubiese muerto. Mi mujer y mis hijas estando ahí y dándome para adelante. Yo no las veía, pero siempre estaban ahí. Y después, tengo un par de amigos más que siempre andamos juntos. Pero no amigos de andar tomando, son amigos de “¿qué te pasó?”, “¿qué es esto?” Definir lo que es un amigo no es fácil para uno. Tal vez que habría que hablar con un psiquiatra o un psicólogo que me dijera qué es amigo, que significa amigo.

Fernando Morena sí es su amigo. ¿Cómo vive el proceso de la enfermedad?

Ah, claro. Fernando, (piensa), pobre. Después de esta enfermedad que le ha tocado vivir, si yo voy allí a verlo, no me conoce. Entonces lo vivo con amargura por la familia y por él ni que hablar, por lo que era Fernando con todos nosotros y las familias que siempre andábamos juntas. Tocarle esta que le tocó… que no puede salir el hombre. Estoy amargado. Es una amargura que tengo arriba. Porque a veces pensás, “¿por qué le toca vivir esto?” Y la vida es así, siempre te aparece alguna cosita.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo se dio su quebranto de salud que tuvo hace poco tiempo?

Yo corto el pasto ese que ves y era un viernes. Terminé, vine para adentro de mi casa y le dije a mi mujer, que estaba cansado y me dijo. “¿Por qué cortaste el pasto si estás cansado?”. Y le contesté: “Pero después que terminé, quedé cansado y flojo en el cuerpo”. Eso fue lo último que me acuerdo. Sé que me senté adentro de mi casa y mi mujer me tomó la fiebre –según me cuenta–, yo no me acuerdo y tenía como 40 de fiebre y ahí llamaron al doctor. Resulta que yo esos días anteriores había ido con Peñarol a Rosario y allí había mucho dengue. Llamaron al doctor a casa y mi mujer le comentó que estuve en Rosario y él pensó que me contagié de dengue. Me trataron por dengue y resulta que no era eso. La infección se generalizó en todo el cuerpo. Estuve 34 días durmiendo en el CTI y ahí me dieron otros medicamentos, me bombardearon con los medicamentos, y me sacaron. Por eso digo que mi familia que estuvo ahí todo el tiempo, también me ayudó. Eso es algo bueno y en ese caso, como hablábamos recién, mi familia se comportó también como si fueran amigos míos, más allá del parentesco. Ellos no me abandonaron y los doctores, lógicamente que tampoco. Pero estuve 34 días durmiendo, que yo no sé lo que pasó.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

En ese lapso estuvo en coma. ¿No recuerda nada?

Por esos treinta y pico de días, yo no recuerdo nada. Lo único que recuerdo es lo que yo le dije a mi mujer que estaba cansado, que estaba flojo el cuerpo, y después no supe más nada. Sé que vinieron los médicos acá (a su casa), después, el fin de semana en principio quedé acá, no me llevaron para La Española a internarme, mi yerno me llevó a La Española de acá (cerca de Salinas) para que me atendieran (que tampoco lo recuerdo cuando fui) y ahí me llevaron para Montevideo. Dicen que me hablaban y que tenían que hablarme, pero yo no recuerdo nada.

¿Cómo califica la experiencia, entre comillas? ¿Volvió a la vida? ¿Vio una luz, como sucede con algunos que experimentan algo similar?

No vi luz. No sé si estuve ahí arriba (señala al cielo) o en el camino. Lo único que recuerdo, fue que yo estaba como en una camilla alta y miré para el costado si era una habitación como esta así, y había dos ventiladores en el techo y había tres o cuatro ataúdes o sea, cajones de muertos. Y los ventiladores empezaron a demoler toda la habitación y caían arriba de los cajones, y ahí yo escuché algo como que mi hija decía “¿por qué le hacen esto?”. Eso fue lo único que vi después que entré en coma y no sé si fue antes o fue sobre el final. Eso lo recuerdo y no se me borró más. Y la otra cosa que recuerdo es que morirse es muy fácil, no pasa nada, es estar ahí, te morís y chau. Yo tuve la suerte de volver para atrás, pero si me hubiese muerto por lo menos de esa manera, no sufrí nada.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

Pero sí iba a dejar a gente que iba a sufrir mucho, su esposa, sus tres hijas y sus nueve nietos.

Eso sí. Lo hablamos con mi mujer más bien riéndonos de contentos, porque volví. Esos 34 días fueron fatales para ellas, para las gurisas y para ella. Porque tampoco se podían quedar de noche allá porque yo estaba planchado y aquella incógnita, los médicos les habían dicho que era inminente que falleciera y bueno, logré quedarme acá (se ríe nervioso).

¿Cree en Dios?

Alguien superior me ayudó, pero yo no creía en Dios. No te voy a decir que ahora voy a salir a rezar o lo que sea, pero algo me ayudó para estar acá. No sé si fue toda la fuerza que hizo la familia, la gente o alguien superior ahí, que me dejó acá, no me llevó para allá arriba o para allá abajo (se ríe).

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

Saliendo de lo que es Peñarol en su vida, ¿qué lo hace feliz?

Pah… (piensa). Siempre lo decimos todos, que esté bien la familia, eso es lo más importante. Que no te precisen, que te necesiten. Que vivan felices. Ahora, saliendo de esto que salí, estoy viviendo mucho mejor que antes. Mucho mejor. Porque la gente me para en la calle, me habla, mi familia está conmigo siempre cerca después de haberse preocupado tanto por mí. Eso me da felicidad.

¿Qué le gusta hacer cuando está solo?

(Piensa). Estoy poco solo. A veces camino, a veces me quedo en mi casa y según como esté el día, miro televisión. Tengo una barra que nos juntamos los viernes y comemos un asado. Pero cuando estoy solo, miro fútbol, que siempre me gustó.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

¿Le da más valor a la vida después de lo que le pasó?

Sí. Porque me pongo a pensar y digo… Más después de las cosas que me han contado, que estaba desahuciado, que eran minutos para morirme, y volver otra vez a la vida, acá, a este lugar que es tranquilo, es muy bueno.

¿Y quién es Walter Olivera?

¿Quién soy yo? (Piensa mucho). De niño, nací en una chacra con mis padres. Mis padres me tuvieron ahí, único hijo y yo pensaba que iba a ser chacarero toda la vida. Lo único que tenía en mi cabeza era jugar al fútbol, porque yo escuchaba todos los partidos por la radio porque no teníamos televisor. “No creo que pueda jugar al fútbol, así que voy a seguir lo que hace mi padre”, pensaba. Y salió esto del fútbol y a veces me pongo a pensar, “pero no puede ser. Es increíble que Peñarol me haya dado tanto, me hizo conocer el mundo”, que yo en una chacra no iba a conocerlo, porque iba a seguir ahí. Me acuerdo dónde anduve y me pongo a pensar. Después, ¿quién soy o quién me puedo creer que soy? Mucha gente me lo pasa diciendo: “El capitán”, y yo digo, “¿¡pero el capitán de Peñarol…!?”. Yo tenía al Tito Goncalves que era el capitán que teníamos ahí. Y ahora toda la gente, por edad, dejó un poco al Tito para atrás, que siempre los veteranos lo recuerdan, y me pusieron a mí y digo “tengo que comportarme bien porque soy el referente del capitanato de Peñarol”. Esa es una de las cosas que pienso, que tengo que portarme bien, que tengo que intentar recibir a toda la gente que quiera venir a mi casa, porque tengo algo más que es haber jugado en Peñarol y haber sido el capitán de aquellas cosas que se ganaron. A veces lo pienso. No me lo creo tampoco, no es que yo salga por la calle hablando de esto, pero lo pienso: “¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué a ser esto cuando yo pensé que iba a seguir laburando la tierra?”.

20240903 Entrevista a Walter "Indio" Olivera, ex jugador de fútbol. IG Foto: Inés Guimaraens

Si tuviera la oportunidad de ver a sus padres, Gumersinda y a Demetrio otra vez, ¿qué les diría hoy?

Fah… Eso lo pienso a veces. Porque ellos, la carrera de futbolista la vivieron toda. Pero todas las cosas que sucedieron después, desde el año 2000 para acá, si los encontrara, les contaría todo lo que me está volviendo a pasar. Porque esto me pasaba, no tanto, pero me pasaba cuando era jugador, y ahora con esto de estar ahí en Peñarol, dando una mano o estando ahí haciendo acto de presencia, volvió la gente a quererme otra vez como cuando jugaba. Le contaría todas esas cosas a mi vieja y a mi viejo, que siempre se preocuparon por eso. Y siempre se preocuparon porque decían que yo tenía que ser una buena persona. Y ellos fueron lo que me enseñaron a ser así.