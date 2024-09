Incertidumbre por plebiscito genera salida de capitales e impulsa al dólar en Uruguay

Según explicó, si bien las encuestas recientes muestran niveles de adhesión más bajos que mediciones anteriores, hay inversores que no quieren asumir el riesgo de una eventual aprobación del plebiscito que tendría “alto impacto”, por ejemplo, en las cuentas públicas y la situación fiscal del país.

“Estamos empezando a ver efectos en los instrumentos en pesos donde los inversores enfrentan dos riesgos: de precio y de tipo de cambio. (…) Si se aprobara el plebiscito, probablemente uno de los efectos primarios que habría es una corrección al alza de las tasas y una corrección a la baja de los precios de la deuda”, dijo Capurro en una charla organizada por Banco Itaú de la que participó El Observador.

1213.png A corto plazo, inversores reducen exposición al riesgo plebiscito, presionando el UYU y tasas en $U. Fuente: CPA Ferrere - Charla Itaú Personal Bank

El economista mencionó que el bono global en pesos nominales 2031 ha tenido operaciones por unos US$ 100 millones en las últimas semanas. También se han registrado operaciones en bonos en UI de corto y mediano plazo (10 años).

Asimismo, la salida de capitales ha jugado a favor para el aumento del dólar. “Estamos viendo también en el mercado de cambios un nivel de demanda de dólares relativamente alto, porque son estos inversores que vendieron sus bonos en pesos y compran dólares para salir de su posición en pesos”, señaló.

En setiembre el mercado de cambios tuvo jornadas en las que hubo operaciones por montos de entre US$ 50 millones y US$ 60 millones, cantidades mayores a la operativa normal que suelen promediar entre US$ 20 millones y US$ 25 millones diarios aproximadamente.

“Obviamente es un efecto de corto plazo que durará mientras los inversores perciban de que hay riesgo de que se materialice este cambio normativo, y que cambiará bastante el lunes 28 de octubre dependiendo del escenario final”, añadió Capurro.

Desde la firma Puente se indicó a El Observador que la suba del dólar en Uruguay está vinculado, en parte, con que el mercado percibe que al peso uruguayo aún le quedaba margen para depreciarse al ser comparado con las monedas latinoamericanas y, también a la incertidumbre que puede generar la elección de octubre junto con el plebiscito de la seguridad social.

Sin embargo, apuntaron que si esto último se considerara como un riesgo, también se vería reflejado en la curva uruguaya en dólares, lo que aún no ha sucedido. “Por lo tanto, entendemos que una vez esa incertidumbre se despeje, el dólar en Uruguay se podría acoplar a lo que sucede internacionalmente”, señalaron.

Un informe de Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, da cuenta que lo sucedido con el dólar en las últimas semanas “claramente se debe a factores domésticos de cara al plebiscito de la seguridad social, ya que de aprobarse, es probable que aumente el riesgo país y esto, entre otras cosas, depreciaría la moneda local y apreciaría el dólar”.

Una emisión exitosa, pero con inversores inquietos

El martes 3 de setiembre, el gobierno volvió a los mercados internacionales de deuda con la emisión de un bono global en dólares con vencimiento a 2060, una operación que involucró casi US$ 1.300 millones, y en la que se pagó la prima de riesgo más baja en la historia de Uruguay para ese plazo.

Como habitualmente sucede en las colocaciones que hace Uruguay, participaron inversores y fondos de varias partes del mundo. Incluso hubo cuentas que acompañaron por primera vez, de países como Irlanda, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Singapur, Taiwán y Luxemburgo.

En los contactos que el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo durante esos días hubo consultas por el tema plebiscito, y allí las autoridades trasmitieron su posición. Se entiende “que no se va a llegar a votar el plebiscito”, según dijo la semana pasada en entrevista con El Observador, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

La inquietud entre los inversores viene de meses atrás. Ya desde principio de año las preguntas giraban sobre qué chances había de llegar a las firmas para concretar el plebiscito, y en segundo lugar cuáles eran las chances de que la ciudadanía aprobara los cambios que se proponen. A medida que pasó el tiempo, se conocieron encuestas y la fecha está más cerca, la preocupación volvió a estar latente.

Lo que además el gobierno reafirma en las charlas con los tenedores de deuda es que con la reforma de la Seguridad Social aprobada en esta administración se pone a las finanzas públicas en un “sendero sostenible”, especialmente mirando las tendencias demográficas que tiene Uruguay.

Por otro lado, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, afirmó la semana pasada que los grandes inversores, que toman un altísimo porcentaje de deuda son los que están "nerviosos y preocupados". “Si ese plebiscito sale afirmativo puede ser devastador y lo captan con ese grado de gravedad”, afirmó en declaraciones a Ámbito Financiero de Uruguay.

Tasas, carry trade e incertidumbre electoral

La Fed anunció esta semana una baja de su tasa interés en 50 puntos básicos, la primera, tras un ciclo de 11 subas que comenzó en marzo de 2022, cuando la inflación estaba alta por la pandemia y la guerra de Ucrania.

Ahora, la tasa de referencia se sitúa en un rango de entre 4,75% y 5%. En tanto, para las dos reuniones que restan de noviembre y diciembre se esperan bajas adicionales de por lo menos 50 puntos básicos más (equivalente a un rango de 4,25% a 4,5%).

¿En qué medida la brecha de tasas de interés entre la Fed y el Banco Central podría incentivar operaciones de carry trade en Uruguay?

El country manager de la firma Balanz Uruguay, Juan José Varela, dijo a El Observador que los factores locales han generado una presión alcista en el tipo de cambio en Uruguay en las últimas ruedas, principalmente por los “temores” relacionados al plebiscito de seguridad social.

En ese sentido, añadió que los riesgos domésticos asociados al ciclo electoral y al plebiscito serán más relevantes que las decisiones de tasa por parte de la Reserva Federal en las próximas semanas.

“Por ello, no creemos que los inversores globales incrementen las operaciones de carry trade hasta tener mayor claridad en el plano electoral”, afirmó.

Desde la firma Puente, explicaron que considerando las tasas en moneda local (incluso comparando con tasas en moneda local que ofrecen otros emergentes) así como el bajo riesgo soberano que presenta Uruguay, podría volverse atractivo el posicionamiento en estos instrumentos para inversores internacionales, lo que también podría contribuir a la apreciación del peso uruguayo. Sin embargo, destacaron que en la región hay algunas oportunidades de carry trade que a primera vista podrían ser más interesantes.

BCU-DB_01.webp Banco Central. Foto: Diego Battiste

¿Qué pasará con la tasa de interés en Uruguay?

Este mes el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), indicó que con la inflación dentro del rango meta (5,6% interanual a agosto) y tomando en cuenta el diferencial de tasas con EEUU, el BCU podría enfrentarse de nuevo a “un dilema”.

Esto es, bajar su tasa de referencia para evitar una brecha significativa y el consiguiente incentivo al carry trade o bien mantenerla en fase contractiva para compensar eventuales presiones inflacionarias.

Según Cinve, el BCU podría optar por el camino del medio, con la posibilidad de descensos de la tasa de interés de referencia del BCU de entre 1% y 1,5% en lo que resta de año.

Para Varela de Balanz, el BCU mantendría la tasa de política monetaria en 8,5% durante el resto del año. Explicó que si bien las expectativas de inflación han caído, aún se mantienen cercanas al techo del rango. Por su parte, la inflación podría ser moderadamente mayor a la prevista si se mantiene la trayectoria alcista en el tipo de cambio. “En este contexto, lo más razonable sería mantener estable la tasa de referencia en las próximas reuniones de Copom”, dijo Varela.

En una línea similar desde la firma Puente afirmaron que su escenario base hoy no contempla recortes de la tasa de interés para lo que queda del año. Se entiende que la política monetaria actual está en terreno neutral, que la proyección hoy de inflación es que cierre el año dentro del rango meta y que un potencial debilitamiento del dólar contribuiría a que el aumento de precios sea aún menor.

“Además, hay señales de crecimiento de la actividad económica y el mercado de trabajo se ha mantenido estable. Por lo tanto, entendemos el BCU no tendría tal dilema”, expresaron.