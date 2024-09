Encuesta de Equipos sobre plebiscitos: mayoría votaría allanamientos nocturnos y seguridad social mantiene resultado "incierto"

La última medición de Equipos señala que para agosto 64% votaría a favor de esta iniciativa impulsada por el oficialismo, 31% votaría en contra y 5% no sabe o no contestó .

"Estas variaciones no cambian el juicio global, que muestra un clima de opinión favorable a la iniciativa", afirma el informe de Equipos. Sin embargo, la consultora advirtió que la iniciativa no tiene garantizada su aprobación y recordó que otros plebiscitos con niveles de apoyo similares no prosperaron. Por primera vez, según la medición de agosto, los votantes del Frente Amplio se vuelcan mayoritariamente en contra y no al revés.