Azucena Arbeleche: "Hay una enorme responsabilidad del Frente Amplio" si prospera el plebiscito de la seguridad social

En casi una hora de entrevista, la ministra también habló sobre su futuro político , reconoció que aún queda trabajo por hacer para disminuir la pobreza en Uruguay , así como avanzar en tener precios más competitivos . Habló sobre las consecuencias que tendría para el país un eventual triunfo del plebiscito contra la reforma de la seguridad social, responsabilizó al Frente Amplio por haber llegado a esta situación, por no expresar "una postura clara" sobre los efectos de la iniciativa, así como también por no informarle a la ciudadanía las propuestas y cuál va a ser el equipo económico en caso de un eventual gobierno de la oposición.

Aprovechamos la oportunidad para presentar todo lo hecho en estos cuatro años y medio. En este tiempo se aplicó una política económica diferente con resultados que se ven en materia de empleo, el elemento más importante con el cual nos gusta que se mida nuestra actuación, recuperación del salario real, hoy estamos en niveles superiores al nivel pre-pandemia, resultados en materia de inversión, también tenemos niveles mayores a lo que había a nivel pre-pandemia, resultados en materia de inflación, tenemos la inflación más baja desde el 2005 y por lo tanto, esto ayuda en el poder adquisitivo de los trabajadores. Y resultados también respecto al cuidado del dinero de los uruguayos de forma distinta. También llevamos adelante reformas estructurales, entre ellas justamente la de institucionalidad fiscal, la reforma de seguridad social, internalizar la política ambiental en la política económica, incorporar la innovación como un factor fundamental para el crecimiento económico y apertura de nuevos mercados, no hemos tenido resultados en materia de TLC, pero sí de nuevos mercados.

Para 2024 se ha manejado una proyección de crecimiento de 3% promedio, revisada desde 3,5% anterior. ¿Se mantiene esa estimación? ¿En qué se sustenta?

Estamos proyectando un crecimiento de 3% para 2024 que viene a mostrar una economía dinámica luego de un año 2023 que fue muy bajo (+0,4%). El crecimiento se sustenta, por un lado, en las exportaciones, que el año pasado tuvieron un comportamiento poco dinámico producto de la sequía. Y por otro lado, el consumo de los hogares que se sustenta en la recuperación del mercado laboral. Estas dos variables, empleo y salario real, llevan a que el consumo sea un factor muy importante en este 2024. Es muy importante destacar dentro de la política económica lo que ha sido la política laboral. Este equipo de gobierno ha sido muy cuidadoso en el equilibrio del empleo y del salario real. Cuando inicia el gobierno tenemos la pandemia y ahí hubo que sentarse, analizar y pensar para adelante cuál era el camino a seguir. Ahí se firmó conjuntamente con trabajadores y empresarios un acuerdo en donde se prioriza el empleo. Y el resultado hoy es contundente. Es decir, lo que hoy vemos en materia de empleo no es una casualidad, es producto de una política de gobierno pensada y llevada adelante. Hoy tenemos 76.100 puestos de trabajo más que se crearon en 2023 con respecto al 2019. Este número es muy importante porque no solamente se recuperó el empleo que se perdió en la pandemia en el 2020, sino que se recuperaron los puestos de trabajo destruidos en el quinquenio anterior, más de 52.000 puestos. A esa primera etapa le siguió la recuperación del salario real que empieza en diciembre del 2023 y hoy, los últimos datos que tenemos a enero-julio interanual muestran un crecimiento de 3,4% Una variable muy importante que refleja la situación del mercado laboral es la masa salarial. Cuando uno mira lo que ha sucedido en el 2023 la masa salarial en términos del Producto es del 50%. En el 2019 era de 48,5%.

El economista Alfonso Capurro señaló, días atrás, en una nota publicada por Búsqueda que el resultado fiscal de este gobierno terminará “mejor de lo que lo recibió, pero no tan bueno como se planificó”. ¿Comparte esa definición?

Comparto la definición de Capurro, los dos elementos. En primer lugar, el gobierno va a finalizar con un resultado fiscal, ya sea en términos de resultado efectivo como en términos de resultado estructural que va a ser mejor. En el resultado estructural, estamos hablando de una mejora de 1,1 puntos porcentuales en 2024 con respecto al 2019. Y no solamente el número es mejor, sino que como decía al inicio, se implementó una nueva institucionalidad fiscal que pone una cantidad de restricciones y de reglas para la conducción de la política fiscal. Y en definitiva, es lo que le da tranquilidad al contribuyente de qué es lo que se está haciendo con sus impuestos y que no se le van a aumentar como sucedía en el pasado, cuando ante un aumento de gastos se aumentaban los impuestos.

Azucena Arbeleche Azucena Arbeleche Foto: Leonardo Carreño.

Por el contrario, en esta administración lo que hubo fue, dentro de este margen de cuidado del dinero de los uruguayos, una rebaja tributaria que se implementó en el 2023. Es un resultado fiscal que va acompañado en una economía que va a crecer 3%, de los puestos de trabajo que decía anteriormente, de inflación con 15 meses dentro del rango meta. Todo un contexto que hay que visualizar y que quizás el resumen de cómo está esa situación es la confianza que hay en el país, tanto en términos domésticos como externos.

La segunda parte de la frase es que el resultado no será “tan bueno como se planificó”...

El resultado fiscal no será tan bueno como se presentó en febrero porque este año la inflación que vamos a tener felizmente va a ser más baja de lo que se planificó cuando se entregó la rendición de cuentas hace un año atrás. Esto quiere decir que la inflación más baja significa menor recaudación y por lo tanto, se deteriora el resultado fiscal. No es porque se esté gastando más. Y lo digo pausadamente porque estamos en un año electoral, en donde se pueden escuchar algunas voces que digan: ´año electoral, gastaron más´. No se está gastando más. Me parece importante volver a la nueva institucionalidad fiscal porque es dentro de ese marco de transparencia fiscal, de tener dos instancias de rendición de cuentas, de tener esos comités externos, de tener más comunicación sobre lo que se está haciendo, que el equipo económico se presenta frente al Parlamento y se anticipa en que no va a alcanzar dos de las tres metas indicativas que tiene la regla fiscal. En el pasado, la administración anterior ponía metas fiscales, no las cumplía y no explicaba por qué no se cumplían. Por eso recalco que acá nos anticipamos y decimos que como la inflación es menor a la que habíamos previsto hace un año, estamos recaudando menos y hay dos metas indicativas que no vamos a alcanzar.

El economista Javier de Haedo señaló en alguna oportunidad que al Banco Central “se le fue la mano” con la baja de la inflación y ahora eso está teniendo efecto en la recaudación. ¿Qué opinión tiene sobre esas afirmaciones?

Como ministra de Economía, estoy muy contenta de que haya bajado la inflación. Y hago un reconocimiento especial al economista Diego Labat, que desde el primer día fue muy firme con el objetivo de bajar la inflación. Es el objetivo que tiene el Banco Central, a diferencia de la administración anterior en donde los objetivos eran cambiantes, a veces era el tipo de cambio, a veces era la inflación. Aquí fuimos bien claros y los resultados están a la vista. Bienvenida la baja de inflación, eso es algo positivo para todos los uruguayos. ¿Tiene un efecto negativo en lo fiscal? Sí, lo tiene. Sorpresa para el equipo económico, pero también para los propios analistas que en ese momento proyectaban una inflación mayor a la del equipo económico. Acá lo que hubo fue una ganancia de credibilidad con el Banco Central. Y eso, junto a otros factores, como la reversión del precio de los commodities, llevó a que se acelerara la baja en la inflación. Así como digo que en materia fiscal hemos llevado adelante una reforma en la frecuencia de la rendición de cuentas, en la comunicación, en los instrumentos, lo mismo ocurrió en la política monetaria. Se cambió el instrumento de política monetaria, se pasó de los agregados monetarios a la tasa de interés, se cambió la transparencia de las comunicaciones, el diálogo entre el Directorio y los analistas fue muy bueno. Todo eso llevó a que finalmente las expectativas de inflación empezaran lentamente a descender y eso alimentó un resultado mejor en materia de inflación.

Si le seguimos el razonamiento, ¿matiza entonces el incumplimiento en el sentido estricto de la regla fiscal, porque la prioridad del equipo económico del gobierno era la baja de la inflación?

Están siguiendo el razonamiento de forma correcta. Y agregaría que el no alcanzar dos metas indicativas en un año no quiere decir que el compromiso con la conducta fiscal, que es el cuidado del dinero de los uruguayos, no siga intacto. Se mantiene el mismo compromiso. Y recordemos que el impacto inflacionario es en este año, no es algo que se arrastra para adelante. Eso también es sumamente importante.

El coordinador de campaña de Álvaro Delgado, el economista Agustín Iturralde, dijo que el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP es “la llegada del kirchnerismo económico al Uruguay” ¿Comparte esta mirada?

Si prospera el plebiscito, Uruguay pierde las características que tiene como país, en donde se respetan las reglas de juego, en donde no hay cambios bruscos. Sin lugar a dudas que estamos hablando de otro tipo de país. Nos vamos de la A, en donde estamos jugando como país y pasamos a una liga con otros jugadores. Eso está claro. Por otro lado, como ministra de Economía, el análisis es mucho más complicado que cuánto habría que aumentar los impuestos o aumentar las contribuciones al BPS, porque acá lo complicado es que estamos frente a otro escenario, como dije, sería otro país. Estamos hablando de confiscar el ahorro de los uruguayos, de un cambio abrupto de las reglas de juego. Realmente es mucho más profundo que simplemente mencionar los aspectos fiscales. Estamos hablando de otro mundo, con otra tasa de crecimiento, con otro nivel de inversión. No me quedo en el grado inversor que se pierde, estamos hablando de un mundo en donde se va a crecer menos, donde va a haber más problemas con el empleo. Hay que decirle a los uruguayos de lo que estamos hablando. Si yo voy al médico, no solamente me tiene que explicar el tratamiento, me tiene que explicar las consecuencias de no hacer un tratamiento. En este caso está faltando una explicación a los uruguayos de las consecuencias que puede tener de prosperar el plebiscito.

Los inversores, los fondos del exterior, ¿le han transmitido alguna inquietud sobre este tema?

Tenemos preguntas del exterior que abordamos y entendemos. Partimos quizás de un deseo: que no se llegue a ese cambio de escenario. Hace poco tuvimos una emisión y ahí hubo consultas. La posición del Ministerio es que entendemos que no se va a llegar a esa situación de votar el plebiscito. Pero es responsabilidad de parte de todos los actores políticos, que se diga bien claro cuáles son las consecuencias de que se lleve adelante este plebiscito. Aquí la coalición está siendo bien clara con las consecuencias y hay actores políticos, me estoy refiriendo al Frente Amplio, que no están siendo claros con cuáles son las consecuencias para los uruguayos, para el común de la gente.

La última encuesta de Cifra sobre el plebiscito mostró que 43% está a favor, 32% en contra y 25% no sabe qué votará, ¿qué lectura hace de estos números? ¿Falló el gobierno en defender o explicar mejor a la sociedad la reforma implementada?

Mi interpretación de los números es que tenemos que explicar a la ciudadanía las consecuencias de que se lleve adelante este plebiscito. Tenemos que explicar más. Por eso no quisiera perderme con el cálculo de cuántos puntos tiene que aumentar el IVA porque me parece que las consecuencias van más allá del aumento de impuestos. Es un cambio absoluto en las características de nuestro país.

¿Entonces cree que la ciudadanía no ha logrado entender el impacto de la reforma de seguridad social implementada como para defenderla?

Tenemos que explicar. Yo como paciente no tengo por qué saber de cardiología. El ciudadano no tiene por qué saber las consecuencias de este plebiscito, pero los ciudadanos eligen a sus representantes y los representantes sí tienen la obligación de transmitir esas consecuencias. Creo que tenemos que profundizar con los uruguayos sobre cuáles son las consecuencias de que avance el plebiscito.

Queda poco tiempo…

Queda, no soy como el presidente que sabe los días exactos, pero quedan menos de dos meses. Las encuestas que muestran la propensión de los uruguayos con respecto al plebiscito son bastante recientes. Este es un tema crucial en el que tenemos que comunicar claro. Acá hay una enorme responsabilidad de parte del Frente Amplio que lleva a esta situación, que no se expresó cuando tuvo oportunidad de hacerlo durante el proceso de la larguísima discusión de la reforma de seguridad social en la que se consultó a todos los actores. Sí se manifestó que estaba en contra de la reforma. Ahora, la fórmula del Frente Amplio, el candidato a presidente dijo que no lo quería (al plebiscito), la candidata a vicepresidente demoró en pronunciarse, y ahora el propio Frente Amplio, ¿cuál es la postura del Frente Amplio? ¿La de los 112 economistas, la del resto o la del equipo económico? Voy más allá. ¿Quién es el equipo económico del Frente Amplio? No hay un equipo declarado, una persona nombrada o designada para liderar ese equipo.

Azucena Arbeleche Foto: Leonardo Carreño.

¿Cree que debería haber adoptado una postura única y no haberlo dejado librado a la decisión de cada sector del Frente Amplio?

Creo que el Frente Amplio tiene que ser claro con las consecuencias de esto. Primero, creo que tiene que nombrar quiénes son y cuál es el equipo económico del Frente Amplio. Tiene que decir exactamente qué es lo que piensa con respecto a este tema y explicarlo para que lo entiendan los uruguayos. Si nos explican en simple, todos somos capaces de entender.

¿Y por qué cree que Yamandú Orsi no dice quién es el equipo económico?

Yo no soy Orsi. Esa es una pregunta para él.

Es decir, ¿tienen una lectura pero se la guardan para ustedes?

Puede ser. Yo sí creo que como falta poco para las elecciones es momento que se sepa quiénes son los equipos y cuáles son las propuestas. No solamente en materia de seguridad social, en materia fiscal también, ¿cuáles son las propuestas? ¿Se van a subir los impuestos? ¿Cuáles? No está claro. En materia de inflación, ¿qué es lo que se piensa? ¿En materia salarial, desindexación o no? Hay una cantidad de interrogantes y no están claras cuáles son las propuestas.

¿Cuáles cree que son los principales desafíos que va a tener que asumir el próximo equipo económico sea del partido que sea?

Consolidar los resultados obtenidos hasta el momento. Parte de lo que queda por hacer es que los resultados en materia de empleo, en materia de salario real, inflación, inversión, crecimiento, innovación, en materia fiscal, todos estos resultados hay que consolidarlos. Tenemos que seguir dentro de esta institucionalidad fiscal, seguir con una inflación baja y estable, no dar por ganadas estas batallas, hay que seguirlas peleando día a día, el equipo económico siguiente va a tener que seguir trabajando en este frente. Y luego hay algunos frentes en los que sin dudas se avanzó pero que nos dejan con la sensación de que es necesario avanzar más. En materia de nivel de precios, ya no estoy hablando de la inflación, sino del nivel de precios, por ejemplo. Durante esta administración se bajó la tasa del LATU, de importación de alimentos, de 1,5 a 0,5%; se bajó un 10% el arancel externo común; se está reglamentando un artículo del presupuesto nacional que también va en esta dirección; se está trabajando con el Ministerio de Ganadería y el de Salud Pública para simplificar los registros de los productos que se importan y poder tener precios más competitivos. Se hizo, pero queda un camino todavía por avanzar. Uno le entrega la posta de lo avanzado al siguiente gobierno para que se pueda continuar por este camino.

Otro de los temas en los que hay que avanzar es en que siga disminuyendo la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza. En 2020, con la pandemia aumentó la cantidad de personas que viven en situación de pobreza en el mundo, y Uruguay no fue ajeno a esto. Luego disminuyó, pero debemos continuar en esa disminución de las personas en situación de vulnerabilidad. Ahí el camino va por dos lados. Uno es el enfoque más estructural, que tiene que ver con seguir generando más empleo. En 2024 estamos proyectando que se generen unos 25 mil puestos de trabajo. Y el otro camino es a nivel estructural, continuar con el programa de primera infancia al que se le destinaron US$ 50 millones anuales. Pero obviamente que mientras esperamos que lo estructural dé sus frutos, se sigue acompañando con las transferencias monetarias a aquellas familias que más lo necesiten. En ese sentido, en 2023 las transferencias monetarias aumentaron 32% en términos reales con respecto a 2019. Ya no estoy hablando de todo lo que se aumentó en transferencias en 2020 o en 2021, que son los años de Covid-19, pero sí en 2023. Esto es lo que se está haciendo, no estamos conformes con los resultados y hay que seguir avanzando para que disminuyan estos índices de pobreza en nuestro país.

El economista José Antonio Licandro decía que el equilibrio en materia de inflación es muy frágil porque depende del resultado electoral. ¿Usted comparte esa visión?

Yo voy a algo más genérico. Si quien gana es el gobierno de la coalición y si aquí en este lugar se sienta Diego Labat, sabemos cuáles son las propuestas, sabemos cuáles son los lineamientos. Si ganara el Frente Amplio, no sé quién se sienta en este lugar, no sé cuáles son las propuestas. No sé si el comentario del economista Licandro va por ese sentido, pero acá claramente, en, no sé, 50 días, en los días que sea, en menos de dos meses, todos los uruguayos van a tener que elegir entre dos modelos de país. Hay un modelo que es claro con las propuestas y es claro con los equipos. Y hay otro modelo que lo que transmite es incertidumbre y yo agregaría, en mis temas, inconsistencia.

A mí se me cuestionó por qué estaba gastando de más, a raíz del resultado fiscal peor a lo que habíamos proyectado en febrero. Se me cuestionó que estábamos gastando de más. Hace un tiempo, la oposición me interpeló en el Parlamento porque en plena pandemia estábamos gastando de menos. Entonces, al final no se entiende si se quiere que se gaste más o si se quiere que se gaste menos. Ese es el tipo de inconsistencias e incertidumbre que yo veo en la oposición. Es distinto a decir "puedo discrepar", pero acá ni siquiera están claras cuáles son las propuestas, ni cuál es el equipo.

Otro cuestionamiento que recibió vino del economista Gabriel Oddone, respecto de la diferenciación que hizo de usted entre ministra de Hacienda y ministra de Economía. La relación que tiene con él ya lo dijo públicamente, pero el concepto ¿cómo lo tomó?

Lo tomé neutral. Vuelvo a lo que dije, todavía no sabemos cuál es el equipo económico del Frente Amplio ni sus propuestas. Eso es lo que importa, no cómo me tomo yo un comentario de un economista de la oposición. Honestamente y verán que lo estoy diciendo realmente convencida, los uruguayos necesitan información clara para votar. Cada uno tiene el criterio que quiera para votar, pero se les tiene que decir cuáles son las propuestas y cuáles son los equipos, y todavía eso no lo tenemos.

Azucena Arbeleche Foto: Leonardo Carreño.

Diego Labat, posible ministro de Economía dijo en una entrevista con El Observador que si gana el Partido Nacional no habrá aumento de impuestos. Por otro lado, hay economistas que dicen que hay muy poco margen para nuevos gastos. ¿Qué dice al respecto?

Obviamente comparto el comentario de Labat sino estaríamos en un problema, habría un problema de descoordinación, porque soy parte del equipo de Labat y Diego, que hasta hace poco estaba sentado acá, conoce de cerca las cifras fiscales, sabe perfectamente cuál es la situación fiscal. Y vuelvo al comentario que hice anteriormente, de que esta política fiscal es una política neutral al ciclo. Quiere decir que hay espacios para que crezcan los gastos en línea con el producto potencial. Vamos a ponerlo en simple. Acá se deja funcionando una política fiscal que puede aumentar todos los años lo mismo que el producto potencial. Eso es como lo que está de base en la regla fiscal que se ha implementado. Si alguien quiere aumentar impuestos y vuelvo a la incertidumbre que hablaba anteriormente, lo hará, pero sin duda que no es necesario que se aumente impuestos y que se pueden incorporar nuevos programas en esta política fiscal que se deja en funcionamiento. Y lo que yo decía que hicimos en el 2020, habrá que priorizar y elegir gastos que continúan y gastos que cambian por otro gasto. Acá nosotros al inicio insistimos mucho con que no era bueno que en los presupuestos se le siguieran agregando capas y capas sin revisar lo que se estaba haciendo. Yo creo que es bueno en un cambio de administración que se revise el presupuesto nacional y se vuelva a priorizar determinados elementos.

¿Se debería evaluar si cada nuevo gasto debería ser compensado con una reducción similar de otro gasto?

No necesariamente, pero que hay que revisar lo que se está gastando, sin dudas que siempre hay lugar para revisar y para repriorizar, pero no necesariamente habría que desplazar un gasto por otro gasto.

¿El equipo económico va a contar con Azucena Arbeleche en caso de que gane el Partido Nacional el próximo gobierno o no?

Álvaro Delgado ha sido claro que soy parte del equipo, lo que no está claro es en qué lugar va a ser. Yo realmente estoy abocada, no digo las 24 horas, pero estoy totalmente full time con el Ministerio y ese es mi trabajo hasta el último día que me vaya, así que la tranquilidad del ciudadano de que estoy trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas hasta el último día. Realmente me parece que lo relevante no es en qué lugar voy a estar ya sea en el equipo económico o ya sea en algún otro rol.

¿Puede ir al senado, por ejemplo?

Para mí lo relevante es que la ciudadanía vea que hay dos modelos distintos. Uno que está siendo claro con lo que está proponiendo y hay otro que está... bueno, donde es difícil entender cuáles son las propuestas y cuál es el equipo. En esta entrevista he compartido varios datos concretos que veo como logros que se han alcanzado por esta administración y obviamente que la mejor persona en este momento para seguir adelante con estos logros entiendo que es Álvaro Delgado.