El golero uruguayo que fue citado por Paraguay y sueña con el Mundial 2026: tras ser nacionalizado, se confirmó su primera convocatoria en el equipo de Gustavo Alfaro

Los naturalizados Gastón Olveira y Mauricio Magalhaes, oriundos de Uruguay y Brasil, respectivamente, recibieron este domingo su primer llamado a la selección paraguaya de fútbol, que regresará a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia y en la fecha FIFA de marzo disputará partidos preparatorios ante Grecia y Marruecos.

El llamado de Olveira -que completó su naturalización hace 10 días - era un secreto a voces en Paraguay , donde defiende desde enero de 2021 el arco del Club Olimpia en medio de grandes actuaciones que en los últimos meses se han combinado con la falta de continuidad del que fuera el ciudavallas titular de la albirroja en las eliminatorias, Roberto ‘Gatito’ Fernández.

Por su parte, Magalhaes, que nació hace 24 años en Sao Paulo y es mediocampista del Palmeiras, obtuvo en febrero la nacionalidad de Paraguay, un país con el que ha dicho sentir "un enlace muy fuerte" y del que era natural su abuela paterna.

Ambos jugadores tendrán la oportunidad de estrenarse con la albirroja que comanda el argentino Gustavo Alfaro el 27 y el 31 de marzo, cuando Paraguay se enfrente a Grecia y Marruecos, respectivamente, en partidos amistosos de preparación a la Copa del Mundo.

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Otras novedades en la lista son el central del Lanús José Canale, el lateral del Talleres de Córdoba Alexandro Maidana y el volante del Portsmouth inglés Gustavo Caballero.

Paraguay national football team coach Argentine Gustavo Alfaro (2nd L) gestures during a practice session in Ypane, Paraguay on September 2, 2024. Paraguay will visit Uruguay for the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers on September 6. DANIEL DUA Gustavo Alfaro, DT de Paraguay AFP

En la convocatoria de 26 futbolistas también destacan los llamados de Julio Enciso, Antonio Sanabria y Diego Gómez, la base ofensiva de la selección Guaraní, que ganó uno de los seis billetes directos de la Conmebol a la Copa del Mundo.

El pasado de Olveira en la selección uruguaya:

Gastón Olveira llegó a estar en distintas convocatorias de la selección uruguaya mayor, aunque no llegó a debutar en partidos oficiales y por lo tanto Paraguay puede convocarlo.

El futbolista nacido en Montevideo en 1993, con pasado en River Plate, fue parte del plantel sub 23 de Uruguay que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015.

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Luego, en 2019, el golero fue convocado por Óscar Tabárez para reemplazar a Fernando Muslera antes de un amistoso contra Perú, debido a que Muslera tuvo que viajar a Turquía por el nacimiento de su hija. El partido terminó 1-1, y Olveira fue el suplente de Martín Campaña.

Un año después, en noviembre de 2020, el futbolista también fue citado para integrar el plantel celeste que enfrentó a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En aquella derrota por 2-0 en el Estadio Centenario Olveira integró el banco de suplentes junto a Yonatan Irrazabal, con Martín Campaña otra vez como el arquero titular.

Olveira fue citado a la selección por tercera y última vez en marzo de 2023, para dos amistosos contra Japón y Corea del Sur que dirigió de forma interina Marcelo Broli, luego de la salida de Diego Alonso y antes de la llegada de Marcelo Bielsa.

La celeste empató 1-1 con Japón, con Santiago Mele en el arco. Luego Sergio Rochet fue el titular en la victoria por 2-1 contra Corea, y Olveira fue el único de los tres arqueros celestes que no tuvo minutos en esa fecha FIFA.

La lista de convocados:

Arqueros: Roberto ‘Gatito’ Fernández (Cerro Porteño-Paraguay), Orlando Gill (San Lorenzo-Argentina), Gastón Olveira (Olimpia-Paraguay).

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras-Brasil), Omar Alderete (Sunderland-Inglaterra), Junior Alonso (Mineiro-Brasil), Fabián Balbuena (Gremio-Brasil), Gustavo Velásquez (Cerro Porteño-Paraguay), José Canale (Lanús-Argentina), Juan Cáceres (Dínamo Moscú-Rusia), Alan Benítez (Libertad-Paraguay), Alexandro Maidana (Talleres-Argentina).

Mediocampistas: Matías Galarza (Atlanta-MLS), Andrés Cubas (Vancouver-MLS), Braian Ojeda (Orlando-MLS), Damián Bobadilla (Sao Paulo-Brasil), Diego Gómez (Brighton-Inglaterra), Alejandro Gamarra (Al Ain-EAU), Mauricio Magalhaes (Palmeiras-Brasil), Miguel Almirón (Atlanta-MLS), Gustavo Caballero (Portsmouth-Inglaterra).

Delanteros: Ramón Sosa (Palmeiras-Brasil), Gabriel Ávalos (Independiente-Argentina), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo-Francia), Antonio Sanabria (Cremonese-Italia), Álex Arce (Rivadavia-Argentina).

EFE