Marcelo Bielsa en llamas: todo lo que pasó en la conferencia en la que disparó contra todos y que se viralizó

La sala de prensa del Bank of America Stadium este viernes no tuvo la misma concurrencia que en la conferencia anterior al partido Uruguay vs Colombia, en ese mismo lugar. Esta vez unos 15 periodistas uruguayos y muy pocos extranjeros estuvieron presentes.

La primera pregunta fue del periodista Carlos Bardakian, de radio Oriental, sobre aspectos deportivos del partido ante Colombia, específicamente sobre lo que dijo el entrenador de que habría preferido que los cafeteros no quedaran con 10, y por la rotación del plantel y si debía utilizar más a Rodrigo Bentancur y Luis Suárez.

Bielsa comenzó tirando datos. "Hubiera preferido jugar 11 contra 11 para que de esa manera hubiéramos evitados la consumición de 22 minutos de interrupción, todo dentro de las reglas, y se descontaron 7”. Además, agregó que la selección de Uruguay fue la que más corrió en toda la competencia.

El DT hizo una autocrítica “feroz” al decir que su selección tenía mejores jugadores que Colombia y pese a eso no le pudo ganar. También destacó que Suárez hizo un aporte “realmente importante” ante Colombia y dijo que debería haber tenido más minutos en ese partido.

Tras terminar su respuesta, hubo otro detalle que llamó la atención y que el rosarino nunca había mencionado en este torneo. “Si es posible, les pido que no se reiteren preguntas contenidas en la respuestas que acabo de dar”.

Luego, llegó la pregunta de Rodrigo Vázquez, de radio Sport 890. Ya iban 12 minutos de conferencia. “¿Le preocupa lo que pueda recaer lo que puedan ser las sanciones pensando en lo que puedan ser las Eliminatorias?”, consultó, en una interrogante que seguramente varios tenían en mente pensando en la próxima actividad importante que tendrá la selección en pocos meses.

Bielsa comenzó su respuesta. "El otro día hacía una referencia que los medios de comunicación no deben interrogar a nadie cuando tienen elementos de juicio evidentes como para sacar conclusiones por sí mismo. El motivo que provoca una reacción, es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando”.

Luego, continuó y comenzó su cruce con los periodistas. “¡¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?!. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. ¡Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque, si usted ve que los responsable de un aspecto del espectáculo que se monta…”, dijo, antes de cortar su pensamiento. “Mire, lo único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano”.

Mirando a la cara, el DT señaló que “las preguntas actúan de manera cómplice”. “Todo esto es lo que tienen que decir ustedes, no lo que tengo que decir yo a riesgo de abrir la boca”, comentó, de cara a los periodistas

“Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado o una reacción violenta, lo primero que tiene que ver, es a qué responde la reacción (…) Lo único que me importa es que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a su esposa a un bebé, que haya un procedimiento para que no suceda. ¡¿Tengo que hablar yo de este tema?!", dijo.

El entrenador siguió con sus declaraciones. “Todo esto ustedes no lo ignoran, los aben perfectamente, pero siempre viene a que algunos de estos infelices que estamos de este lado abramos la boca, para que no vaya a ser ustedes los que señalen y después se vean afectados de alguna manera”.

Desde la bancada de prensa se le señaló que eso “no es así”.

“¡Ah, perfecto! Qué suerte, discúlpeme, qué suerte que así sea”, dijo Bielsa, ya hablando directamente a los presentes.

“Usted sabe también, y los sabe perfectamente –yo no sé quién es usted ni sé quién es nadie de los que están aquí- pero usted sabe perfectamente que hay porcentajes del periodismo que no agrede a determinado sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o es mentira? Lo que pasa que usted no lo quiere decir por corporativismo, pero a mí no me importa nada”, sostuvo.

Bielsa siguió y señaló: “¿Yo tengo que contestar esta pregunta?”, dándole dos golpes con su mano a la mesa. Además, destacó que hay periodistas “que se callan la boca” según a que parte del poder quieren “favorecer o perjudicar”.

En ese momento hubo reacciones desde los periodistas, se armó barrullo y el encargado de Conmebol intentó calmar. Bielsa también hizo el gesto con la mano pidiendo que se tranquilizaran.

“¡Basta, basta, basta!”, dijo el rosarino, pidiendo disculpas.

“No es justo”, respondió el periodista Rodrigo Romano. “Nosotros defendimos desde nuestro lugar a todo el grupo de la selección. Es injusto lo que está diciendo”, dijo el relator de AUF TV, antes de anunciar que se iba de la conferencia.

Tras retirarse, Bielsa consideró una “actuación” lo que había hecho Romano. “¿Yo dije o no dije que me refería a un porcentaje del periodismo? Por lo cual este señor interpreta que yo hablé de todo el periodismo”.

Luego, el DT reiteró lo que había dicho de los porcentajes. “¿Me entiende no?”, comentó. Desde la bancada le dijeron que si no sabía quiénes eran los periodistas, como ha señalado, cómo podía saber qué pensaba cada uno.

“Espere un poquito para que haya lógica”, dijo Bielsa. “Yo gracias a Dios no sé quiénes son”, agregó.

Además, dijo que no estaba “acusando a todos” y solo “al porcentaje que se calla”.

Bielsa cargó contra Estados Unidos y la Copa América

El entrenador siguió con su exposición y dijo que no había que preguntar si le tenía miedo a las posibles sanciones. “La pregunta correspondiente es ¿les pidieron disculpas a los jugadores? ¿Entendieron que la justificación de la respuesta es proporcional a la gravedad de lo que sucedió?”.

Luego se metió en las críticas ante Estados Unidos y la organización del torneo de Conembol, y las fallas de seguridad que hubo en el partido, lo que llevó a que pasara lo que pasó.

En ese momento, Diego Muñoz, de ESPN, le recordó que eso se había dicho. “No digo que no se haya dicho”, señaló Bielsa. “Yo lo que digo es que en una reunión de este tipo, el tipo de interrogación condiciona la agenda. No sé si me entiende”.

Luego, el DT elogió a Muñoz. “Es un gusto hablar con una persona equilibrada. Imagino que usted es una persona equilibrada por el trato que me permite llevar el diálogo”, comentó.

Bielsa siguió con su línea y dijo que “fijar la agenda quiere decir que las preguntas condicionan el abordaje del tema” y que “el tema se aborda por las posibles sanciones”.

“Y no es casual, porque lo único que se difunde desde las autoridades es que esto es plausible de sanción. ¿Por qué hacen ustedes esa pregunta?”, dijo, golpeando nuevamente la mesa.

El entrenador continuó con su exposición. “En vez de decir no se dan cuenta que estos jóvenes si no hacían eso hubieran sido condenados por todos nosotros. ¡Cómo no vas a defender a a tu mamá, hermano, a tu mujer, a un bebé, cuando los argumentos para que eso no suceda fallaron, prevención y puerta de escape!”, agregó, ya acalorado, cuando ya habían pasado 23 minutos.

“¿De qué sanción me hablan? Lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”, señaló. “¡Y decirle mirá lo que le pasó a la salud de tu hermana de tu bebé y de tu esposa, viejo!”.

Luego, Roberto Moar, periodista de Canal 10 y Sport 890, dijo que cambió su pregunta y manifestó: “Todos habíamos reaccionado de la misma manera”, señaló. “Creo que acá todos estamos con los jugadores porque somos uruguayos, y antes de que usted dirigiera a la selección estábamos con la selección y conocemos a estos muchachos. Si tenemos que defenderlo, lo vamos a defender”.

Bielsa le respondió: “Todo lo que usted dice, no contiene lo más importante. Disculpeme. Si son uruguayos, si los conoce de toda la vida, si la justificación vale todo eso no tiene valor, no justifica el cobijo. El cobijo es porque la organización”, dijo, siendo interrumpido. "La prevención falló y falló la puerta de escape. Entonces el eje de la cuestión no es si los chicos actuaron justificadamente, lo que los libera es que no tenían otra opción que reaccionar así”.

Bielsa, el desborde y lo que "uno va acumulando"

El DT siguió con su oratoria y fue aumentando su bronca. “La pregunta que fija la agenda, y por eso yo me reveló, porque no me quiero prestar más… Porque uno actúa con miedo porque está constantemente amenazado. ¡Ya me cansé! Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando, de cosas y cosas injustas”, mientras golpeaba con su mano el escritorio.

“Y señalar a los árbitros, y decir que las canchas están perfectas, y todas las mentiras que han dicho acá. Y hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están perfectas, y vos ves que Bolivia no entrenó y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. ¡Esto es una plaga de mentirosos!”, agregó.

“Ya dije todo lo que me prometí no decir”, dijo, ya totalmente acalorado. “Los norteamericanos hicieron un desastre con los campos de entrenamiento. Y Bolivia no entrenó. Claro, es Bolivia. Y después el penal que no le cobraron a Brasil. Ya saben todo lo que es esto viejo..."

A todo esto, Sebastián Cáceres miraba todo lo que ocurría, sin que nadie le hiciera preguntas y siendo testigo de un momento que quedará para el recuerdo.

Luego, Eduardo Rivas, de Canal 4, con un tono más calmo, le preguntó al técnico si ese era el momento más complejo de su carrera por todo lo que se estaba generando.

“Pero de ninguna manera”, respondió, "Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAgate, con el FBI. Pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria a estadios llenos… No hay nada de lo que quejarse, pero no se puede seguir engañando que las canchas están perfectas. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien”.

El rosarino siguió con sus críticas a la organización.

“Como eso afecta a los organizadores no hay que decir una palabra”, comentó. “Y la amenaza. A Scaloni le dijeron ya hablaste una vez, no hables más porque si n o vamos a pagar las consecuencias. Los jugadores no pueden hablar, todos amenazados. ¿Los van a suspender¡ ¡Pero pídanles disculpás, viejo! ¿Qué van a suspender? Si lo único que tiene es decir cometimos tales errores, somos los responsables y nos hacemos cargo. ¡Se terminó!”.

Bielsa siguió disparando manteniendo su tono elevado. “¿Dónde se ha visto que haya una reacción para decir que los futbolistas fueron obligados a hacer esto? ¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas”, comentó. “Todo una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que no han mentido. Ellos dijeron que las canchas iban a ser lo que son. En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarles la culpa a los jugadores. Pero dónde se ha visto".

Notoriamente enfadado y tras decir “viejo” en varias ocasiones, dijo que la situación era “bebé de pecho” comparado a los 6 años que trabajó en Argentina, respondiendo la pregunta

“Y sé una cosa”, dijo mirando a los periodistas. “¿Vio esta exaltación? Me quita la razón, es un energúmeno, un loco”.

Luego, el responsable de Conmebol saludó a todos agradeciendo la presencia.

Pero Bielsa le preguntó: “¿Por qué la suspende?”. “Felipe me dijo”, respondió, en referencia al encargado de prensa de AUF, Felipe Cotelo, quien luego explicó que no fue una suspensión, sino que se habían pasado los 30 minutos establecidos.

Y el entrenador siguió. “Yo estoy a disposición”. Además, pidió a los periodistas si podían justificar la presencia de Cáceres. “Otra cosa que yo dije”, comentó, a lo que Máximo Goñi le dijo que iba a preguntarle a él.

“Pero escúcheme”, le pidió Bielsa. “Pedimos a los organizadores, no pongan al entrenador con un jugador, vamos a hacerlo separado, el entrenador asume el protagonismo por el interés masivo y el jugador es un invitado de lujo. Eviten eso. No, en la Eurocopa se hace así”, señaló, indicando la respuesta que le habían dado.

Goñi, de radio Oriental, por su parte, dijo estar “alterado” y que no le gustaba que un colega se retirara en el acierto o el error. “No es un acierto o un error, o es un acierto o es un error”, le dijo Bielsa.

Además, el relator le dijo al entrenador que “sabe bien quien organiza este campeonato” y que “no es un extraterrestre”.

“¿Usted escuchó lo que dije? Yo no habló por temor a las amenazas”, la replicó el DT, elevando su voz, al relator, quien luego señaló que escuchó “verdades descarnadas” en boca del entrenador.

Luego, Goñi le hizo una pregunta a Cáceres sobre lo que habían vivido tras el partido y el episodio ocurrido, además de señalarle que un 90% o más del periodismo estaba junto al equipo.

Bielsa aprovechó para refrescarse con una bebida de hidratación, mientras que el zaguero dijo que los jugadores estaban “dolidos” por la situación que debieron pasar y que era “evitable”.

Y luego de la respuesta de Cáceres, el DT tomó la palabra nuevamente hizo un cuestionamiento. “Permítame una salvedad para situar esto donde corresponde, desde mi punto de vista. Una cosa es estar a favor de los damnificados, que si uste me dice el 90% es un muy mal porcentaje, debería ser el 100% unánime. Es muy mal porcentaje ”.

“Pero hay otra cosa que señalar a los responsables, ahí me gustaría que me diga los porcentajes”, dijo, a los que Goñi le respondió “muy elevado”.

Bielsa, que se había puesto los lentes, volvió a sacárselos. “Ese es el problema, acá no está en discusión la verdad: falló la prevención y falló la puerta de escape”.

“Lo que corresponde es señalar a los responsables, para que no sigan elaborando el procedimiento que elaboran hasta ahora. El que habla, si los pone en evidencia, aunque sea con la verdad, castigo, castigo deportivo, disciplinamiento, temor a lo que vamos a hacer desde Asunción (donde está la sede de Conmebol). ¡Eh viejo””, cerró el entrenador, antes de pararse, ponerse los lentes y retirarse, tras 41 minutos de una conferencia que luego siguió con repercusiones en las redes y la prensa.