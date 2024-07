Rodrigo Romano se enojó con Marcelo Bielsa y se fue de la conferencia de prensa; mirá cómo reaccionó el entrenador

"¡¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?!. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. ¡Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque no se cuidaron bien a las familias! Los único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano. Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado o una reacción violenta, lo primero que tiene que ver, es a qué responde la reacción. Lo único que me importa es que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a su esposa a un bebé, que haya un procedimiento para que no suceda. ¡¿Tengo que hablar yo de este tema?!".

Entonces, se explayó contra el periodismo hablando de que normalmente, actúa en corporativismo y depende del poder.

Rodrigo Romano se retiró molesto de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa

Ante esto, Rodrigo Romano se retiró de la conferencia de prensa visiblemente molesto y dijo "me voy porque yo no creo que esto sea así" porque el DT hablaba de toda la prensa y no señalaba a quienes según él, no habían apoyado a los futbolistas, y Bielsa dijo que fue "una actuación, mise en scene", por lo que siguió hablando en contra del periodismo.

"El periodismo responde a intereses y responde a lo que le conviene, al poder. Hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción, comprada, que responde a los intereses de lo que el poder provoca, ¿qué provoca?, dinero. Como no soy estúpido, lo primero que yo dije, es que no sé en qué proporción, pero sí que hay un porcentaje del periodismo que no dice lo que debe decir y otra que dice lo que no debe decir", continuó.