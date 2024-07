Explotó Marcelo Bielsa y defendió a los jugadores: "Hubo madres de familia con bebés en brazos agredidas"

"Hubiera preferido jugar 11 contra 11 para que no se consumieran 22 minutos de interrupción y se añadieron 7. Se consumieron y no se jugaron. Más protagonismo que el que asumió Uruguay, quizás de manera ineficaz, no veo. Las rotaciones sinceramente tienen dos tipos de justificaciones. Una, sacar a un jugador para que juegue otro para que supuestamente mejore y la otra, la dosificación respecto del cansancio. El equipo que más corrió en toda la competencia fue Uruguay, Ninguno corrió más que Uruguay y fue el equipo que menos jugadores utilizó para eso. Una crítica clara hacia mí, es la responsabilidad clara es que Uruguay tiene mejores jugadores que Colombia y no merecimos ganar. No merecimos perder, pero tampoco ganar. Bentancur compitió en su posición con De la Cruz, con De Arrascaeta, con Ugarte y con Valverde. Lo hizo con una lucidez y sencillez que solamente él tiene, porque encontré el momento que él jugara cuando las circunstancias que ameritaban. No prioricé su nombre por los demás. Si hubiera hecho lo contrario, la pregunta hubiera sido, por qué saqué a Valverde campeón de la Champions o a Ugarte, que es el que más marca. Los minutos de Suárez contra Colombia fueron de mucha utilidad y de un aporte realmente importante. Si usted considera que debería haber entrado antes, creo que sí, pero no por Darwin, porque fue quien tuvo más contacto y más situaciones de gol provocadas. Sí creo que Suárez debería haber tenido más minutos y la justificación de su necesidad, la encontré contra Colombia".

Consultado acerca de las posibles sanciones a los jugadores uruguayos por los hechos acontecidos luego del partido ante Colombia en la que varios futbolistas saltaron a la tribuna para defender a sus familias, para la continuación de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el técnico explotó: "El otro día hacía una referencia que los medios de comunicación no deben interrogar a nadie cuando tienen elementos de juicio evidentes como para sacar conclusiones por sí mismo. El motivo que provoca una reacción, es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. ¡¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?!. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. ¡Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque no se cuidaron bien a las familias! Los único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano. Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado o una reacción violenta, lo primero que tiene que ver, es a qué responde la reacción. Lo único que me importa es que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a su esposa a un bebé, que haya un procedimiento para que no suceda. ¡¿Tengo que hablar yo de este tema?!"

Ante esto, Rodrigo Romano se retiró de la conferencia de prensa visiblemente molesto y dijo "me voy porque yo no creo que esto sea así" porque el DT hablaba de toda la prensa y no señalaba a quienes según él, no habían apoyado a los futbolistas, y Bielsa dijo que fue "una actuación", por lo que siguió hablando en contra del periodismo".

"El periodismo responde a intereses y responde a lo que le conviene, al poder. Hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción, comprada, que responde a los intereses de lo que el poder provoca, ¿qué provoca?, dinero. Como no soy estúpido, lo primero que yo dije, es que no sé en qué proporción, pero sí que hay un porcentaje del periodismo que no dice lo que debe decir y otra que dice lo que no debe decir", continuó.

"Le tengo mucho miedo a las venganzas deportivas. Siempre te amenazan deportivamente. Los mensajes que nos dieron: no pudimos defender a sus familias y no podemos permitirle huir, entonces, ¿de qué sanción me hablan? Lo que hay que decir, es cuánto tardarán en pedirles disculpas. ¿Cómo voy a abordar este tema según la pregunta? Quiero que se pongan en mi lugar. Uno está amenazado. Entonces ya me cansé. Hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están perfectas y no lo están. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y le dijeron, no hables más. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados. Y las uniones no cierran. Son todos errores. Los norteamericanos hicieron un desastre con los campos de entrenamiento. Y Bolivia no entrenó. Claro, es Bolivia. Y después el penal que no le cobraron a Brasil. Ya saben todo lo que es esto viejo..."

"Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAgate. Acá no pasó nada, fue una fiesta extraordinaria a estadios llenos. No hay nada de lo que quejarse. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien. ¿Dónde se ha visto que haya una reacción para decir que los futbolistas fueron obligados a hacer esto? ¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto. Todo una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido".

Marcelo Bielsa pidió que continuara la conferencia de prensa

Se había terminado la conferencia de prensa, pero el propio Marcelo Bielsa pidió que la misma continuara, por lo que se extendió más aún.

Habló Sebsatián Cáceres y dijo que "fue un golpe duro porque teníamos la ilusión de llegar a la final. Ahora queda jugar por el tercer puesto y no es algo menor, todos estamos con las ganas de conseguir ese logro.