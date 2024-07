Video: por esta acción acusan a José María Giménez de racismo ante Colombia por la Copa América 2024

"Dejame decirte una cosa porque sé que te quieren cortar, que por favor tengan cuidado porque las familias están en las tribunas. Nos hicieron una avalancha a todas nuestras familias. Fue un cierto sector de Colombia y no nos dejan hablar en el micrófono, lo puedo decir porque si no te cortan. Esto es un desastre, tuvimos que ir a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebito recién nacido. Un desastre. No había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre, nosotros ahí dando la cara por los nuestros. Ojalá que los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con la gente, con la familia, con los alrededores del estadio, porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de dos o tres que se toman unos traguitos de alcohol y no saben tomar, que se comportan como unos niños y no se comportan en forma decente. Es un desastre", dijo Giménez en la entrevista post eliminación, la cual era emitida hacia todo el mundo.