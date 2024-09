Condena por lavado: el vínculo de Balcedo con la banda Los Monos de Rosario y "la cuenta trampolín" para lavar millones

Mencionó, entre las conductas del abogado, "la sustitución, esto es el intercambio de fondos ilícitos por otros productos (por ej, droga por armas). La compra cash, como medio de utilización directa del efectivo generado por la actividad ilícita para adquirir bienes valiosos o bienes de uso cotidiano. El dinero eran millones de dólares que estaban en cofre fort, no inmersos en el sistema financiero y sin justificación de su origen".

"También y consecuencia de lo anterior se observó lo que se denomina cuenta trampolín, esto es el proceso de transferencia de fondos ilícitos, de una cuenta que recibe fondos de otra cuenta y que luego son depositados en este caso en los cofre fort, con el fin de ocultar el vincula entre el dinero transferido y su titular original (delincuente)", agregó Islas para explicar la operativa.

Islas citó el testimonio del propio Balcedo quién declaró que a Burgueño, siempre lo tuvo "porque es una persona muy correcta, muy estricta en cuanto a cómo hay que hacer".

Abogado y cliente se conocieron en el año 2007, cuando Marcelo Balcedo que había comprado el “Chalet Sounión”, (lo que da cuenta de que ya estaba iniciando las operaciones jurídicas en nuestro país), conoció al Dr. Damián Burgueño, a quien se lo presentaron amigos en común.

El vínculo que inicialmente fue profesional, se convirtió en uno de dependencia e íntimo. A modo de ejemplo del documento identificado con las letras BA, surge que el Dr. Burgueño contestó a los funcionarios fiscalizadores de la DGI, cuando fue preguntado por si habían viajado con Balcedo; dijo: “viajé a México, me invitó Balcedo, de placer, con el médico, unos amigos de él, viajamos en avión privado … Yo no pagué el viaje, como modo de compensación los invité a cenar, a todos en Miami, y pagué USD 1.000 la cena, en efectivo”.

"Incluso extralimitando cualquier operación de administrador, llegó a comprar a su nombre bienes como las motos acuáticas, el jet ski y los trailers. Así como luego de adquirir sociedades anónimas, participó o participa como su Director, cuando son sociedades pantallas que sirven para tener bienes millonarios a nombre de estas. Incluso el Dr. Burgueño, puso una radio 89.5 Global FM, en la sociedad anónima Mimblon, la cual adquirió y es su director. Para ello Marcelo Balcedo le entregó (como prestamo) US$ 300 mil y US$ 2.000 mensuales de alquiler del lugar dónde estaba colocada la antena para poder transmitir", afirmó Islas.

Otras sociedades anónimas que compró Burgueño "por instrucciones que recibió" de Balcedo y figuraba como director, eran Martok S.A., Rilvek S.A., Ulismar S.A., Dyrnur S.A., EGCH S.A., Pismur S.A. y Crisov S.A., incluso en alguna al menos hasta el año 2018. Esas S.A. adquirieron bienes por valores millonarios en dólares y ninguna tiene ingresos declarados (solo Martok SA, que tiene personal dependiente y registra compra de bienes y servicios). Asimismo compraron entre 2011 y 2016 en Maldonado inmuebles por un valor aproximado de US$ 5 millones y vehículos por casi US$ 2 millones por medio de sociedades anónimas pantallas, el depósito de millones de dólares en cofres fort (se incautaron casi US$ 7 millones en efectivo).

"Se hicieron hipotecas entre el matrimonio, para que el Dr. Burgueño contribuyera al ingreso al sistema financiero. Algunos de los inmuebles eran pagados de forma fraccionada. Nótese que se pagaron cerca de US$ 9 millones, casi en su totalidad al contado, ergo nunca utilizando el sistema financiero y en este último caso siempre en forma fraccionada".

Balcedo y la banda de Los Monos de Rosario

El juez Islas recordó que Balcedo y Fiege terminaron condenados en Uruguay por los delitos de tráfico de armas de fuego y municiones y contrabando y por lavado de activos, "sin perjuicio de los delitos por los que se encuentran investigados en la República Argentina, estando a la espera de ser extraditados".

Sobre la indagatoria en ese país, Islas narró que "se le imputa haber tomado parte de una estructura organizada, en calidad de jefe, integrada por diversas personas con diferenciación de roles, destinada a cometer delitos indeterminados, principalmente de contenido patrimonial. A través de tales maniobras la organización se hacía de fondos de procedencia ilícita que luego eran volcados al mercado por diversos procedimientos, con apariencia de licitud".

Como ejemplos del modus operandi de la organización, mencionó "casos de extorsión afiliaciones compulsivas al sindicato" y "una posible vinculación de miembros de la asociación criminal aludida, en principio en maniobras de lavado de activos procedentes de la comercialización de estupefacientes llevada a cabo por la organización criminal argentina conocida como "La Banda de los Monos".

La indagatoria "ha permitido arribar a la conclusión fundada, aunque provisional dado el estado del proceso, acerca de la procedencia ilícita de los fondos puestos en circulación por los imputados cuya extradición se solicita", agregó el juez.

Sobre el vínculo entre Balcedo y la "Banda de Los Monos", afirmó que "se cuenta en la causa con información de inteligencia financiera, remitida por la Unidad de Información Financiera (U.I.F) del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme a la cual "la posible existencia de vínculos entre el Sindicato Soeme (que Balcedo encabeza) y la denominada banda Los Monos. Tanto Balcedo como (Mauricio) Yebra fueron señalados como supuestos engranajes en las maniobras tendientes a lavar ingresos ilícitos provenientes de la citada banda".

La indagatoria también detectó que 14 autos de alta gama entre ellos BMW, Toyota Hilux, Volkswagen Vento, VW Passat y un Mini Cooper, que estaban en poder de la Banda de los Monos, fueron registrados a nombre de Yebra, el número dos del Soeme.

Esa investigación concluyó que "la inmensa masa de bienes detectada a nombre de Balcedo y terceros vinculados a él (...) no podrían haber sido adquiridos solamente con el producto de lo defraudado al sindicato ni, mucho menos, con el producto de actividades lícitas de los imputados" y "permite inferir que una de esas fuentes podría ser el narcotráfico".

Defensa de Burgueño define si apela la sentencia

Los abogados de Burgueño, Marcelo Domínguez y Gonzalo Fernández, habían pedido la absolución de su cliente. Argumentaron durante el juicio, según había informado El País, que para que se concrete el delito de lavado tiene que haber un conocimiento del origen ilícito de los fondos, lo que en este caso no ocurrió, señalaron que es cada vez más habitual que los abogados excedan los asuntos litigiosos y realicen otras operaciones.

Sin embargo, el juez apuntó que los propios defensores le atribuyeron a Burgueño el rol de "un verdadero administrador de la familia Balcedo- Fiege".

Según supo El Observador, la defensa se sorprendió por la condena aunque destacó que se haya reducido la condena de 5 apos que pedía la Fiscalía a dos y 8 meses. Domínguez y Fernández están evaluando si apelan la sentencia.