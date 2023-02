Marcelo Balcedo y Paola Fiege pidieron refugio en Uruguay para evitar extradición a Argentina

El sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su pareja hicieron un pedido de refugio con el objetivo de no ser extraditados a Argentina, informó Telenoche y confirmó El Observador en conversación con Paola Fiege.

En 2020, mediante proceso abreviado, Balcedo fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que para Fiege el acuerdo fue por tres años.

La pareja llevaba dos años y ocho meses en prisión preventiva desde que ambos fueron imputados en enero de 2018 luego de que en un allanamiento a su mansión en Playa Verde se encontraran armas, autos de alta gama y una suma superior a los US$ 6 millones, en cofres.

Luego de cumplir la pena en Uruguay, ambos deben comparecer ante el juez Ernesto Kreplak en Argentina que solicitó un pedido de extradición, algo que ya fue habilitado por la jueza uruguaya María Elena Mainard en 2018.

En diálogo con El Observador, Fiege explicó que pidieron el refugio porque Kreplak "no es imparcial" y que tiene "un encono personal con Balcedo".

"Marcelo es un objetivo doble porque es un empresario, que dirige el diario Hoy de La Plata y la radio red 92, además en el último tiempo de entrar al sindicalismo. No le gustaban las investigaciones del diario y por eso inventaron una causa como que éramos narcotraficantes, algo que quedó demostrado que no era así", aseguró.

Según Fiege, el juez Kreplak forma parte de la "Gestapo Antisindical". "La Gestapo Antisindical era una acción coordinada y organizada de persecución judicial penal a dirigentes sindicales con el objetivo de armar causas penales para que vayan a prisión", explicó y señaló que esa acción está integrada por políticos macristas, jueces e integrantes de cámaras empresariales argentinas. A su vez, señaló que ese juez fue declarado como "incompetente" por la Suprema Corte de Justicia cuando quiso intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad, que lideraba Balcedo.

"Todos estos motivos hacen que pidamos el refugio. El juez no es imparcial. A nosotros nos encantaría responder a nuestro país pero no si no hay un Estado de Derecho, si nos inventan una causa. Nosotros no estamos ni siquiera procesados en Argentina", aseguró.

"Yo ya cumplí la pena, firmamos bajo extorsión en un proceso abreviado de una causa que nos inventó. El 2 de febrero se cumplió el plazo y ahora pedimos el refugio para que se vea la situación en lo que estamos porque el juez no quiere reconocer lo que se hizo en Uruguay. No le interesa. Nos quieren juzgar dos veces por lo mismo y eso está prohibido", aseguró Fiege. A Balcedo todavía le quedan dos años por cumplir de pena en Uruguay, ambos con prisión domiciliaria, tal como los cumplió Fiege. Ambos permanecen en su casa de Maldonado.

"Trabajamos todos los días vía remoto. Tratamos de tener una vida normal. Una por los hijos da todo y si tenés que firmar algo diciendo que sos culpable cuando no lo sos, lo hacés. Nunca perdí el contacto con la gente. Piriápolis es de las mejores comunidades y estoy muy orgullosa de estar acá", aseguró.