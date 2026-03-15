Melinor S.A.: experiencia, compromiso y cercanía al servicio de la industria uruguaya

En un mercado que exige eficiencia, calidad y confiabilidad, Melinor S.A. ha sabido construir una identidad basada en la experiencia, el compromiso y la seriedad. Con sus jóvenes 15 años de trayectoria, junto a un equipo que suma más de 40 años de experiencia de trabajo en la importación y distribución de materias primas industriales, tanto técnicas como alimentarias, en todo el país. Esta combinación de energía emprendedora y conocimiento profundo del sector se traduce en relaciones duraderas con empresas de gran porte —nacionales y multinacionales— que confían en Melinor como su proveedor de referencia.

Desde sus inicios, la firma se propuso un objetivo claro: ofrecer soluciones integrales a la industria, garantizando disponibilidad permanente, asesoramiento especializado y productos de alta calidad. Hoy, su presencia se extiende a prácticamente todos los sectores industriales, abasteciendo a fabricantes de pinturas, curtiembres, adhesivos, textiles, calzados, alimentos y plásticos, entre otros. Esta diversidad refleja no solo la amplitud de su catálogo, sino también la flexibilidad y la capacidad de respuesta que caracterizan a su equipo.

La confianza que Melinor inspira en sus clientes se sustenta en pilares sólidos: una operación eficiente, un servicio ágil y personalizado, y la representación de los principales productores regionales. A lo largo de los años, la empresa se ha convertido en un socio estratégico para compañías internacionales que eligen a Melinor como su distribuidor oficial en Uruguay, confiando en su capacidad técnica y su compromiso con la calidad.

Parte de ese éxito se explica por la infraestructura con la que la compañía respalda su operación. A solo 36 kilómetros de Montevideo, en Totoral del Sauce, se encuentra su Polo Logístico: un moderno complejo que incluye un depósito cerrado de 2.200 metros cuadrados y amplias zonas de almacenamiento exterior. Allí, un equipo operativo con amplia experiencia trabaja en la recepción, almacenamiento y expedición de productos sólidos y líquidos, bajo estrictos estándares de calidad y seguridad.

Cada proceso —desde la descarga de un contenedor hasta la entrega final— se gestiona con procedimientos que priorizan la trazabilidad y el cuidado de los materiales, asegurando que cada cliente reciba lo que necesita, cuando lo necesita.

En Montevideo, las oficinas centrales se ubican en el corazón de la ciudad, a pasos del centro aduanero y bancario. Esa localización estratégica permite una gestión documental ágil, optimizando los tiempos de importación y despacho. Allí, un equipo profesional altamente capacitado coordina las áreas administrativas y comerciales, manteniendo el contacto directo con clientes y proveedores, y ofreciendo un servicio que se distingue por su cercanía y eficiencia.

Compromiso con la seguridad y el medio ambiente

Melinor S.A. ha hecho del cuidado del entorno una parte esencial de su gestión. La empresa promueve una cultura de seguridad, salud ocupacional y respeto ambiental, tanto en sus instalaciones como en su cadena de suministro.

Con planes de mejora continua, asignación de recursos específicos y cumplimiento estricto de la normativa vigente, Melinor busca garantizar un manejo responsable de los productos durante todo su ciclo de vida. Este compromiso se extiende a la comunidad y a su entorno, fomentando relaciones de confianza y cooperación con clientes, proveedores y organismos de control.

El enfoque preventivo y el cumplimiento de las regulaciones son la base de una política que entiende la sustentabilidad no como un requisito, sino como un valor. En cada decisión, la empresa busca equilibrar desarrollo, seguridad y bienestar, convencida de que el crecimiento sostenible solo es posible cuando se cuida a las personas y al medio ambiente.

Celebrando 45 años de alianza

Melinor SA saluda a Droguería Industrial (Emilio Benzo) “por sus jóvenes 90 años” y celebra una alianza que lleva 45 años. “Hemos crecido juntos, enfrentando desafíos, celebrando logros y construyendo una alianza sólida que valoramos profundamente. Gracias por elegirnos como parte de este recorrido” destacaron desde la empresa.