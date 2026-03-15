El centro logístico de DIU, una inversión clave que acompaña nueve décadas de crecimiento

Pensado para acompañar el crecimiento sostenido de Droguería Industrial Uruguaya (DIU), el centro logístico de la empresa se ha transformado, a lo largo de la última década, en uno de los pilares centrales de su operativa. Inaugurado hace diez años, en el marco de una etapa de fuerte expansión del negocio, el proyecto implicó un desafío particular: desarrollarse sobre una planta ya existente, originalmente concebida para una actividad textil, y reconvertirla en una infraestructura moderna, eficiente y preparada para el futuro.

“La gran incógnita era si las decisiones que estábamos tomando iban a ser las correctas a mediano y largo plazo”, recuerda Marco Bonavita, gerente de Logística de DIU, quien estuvo involucrado desde el inicio del proyecto. El paso del tiempo dio su veredicto: hoy el circuito interno fluye de forma ordenada, sin cuellos de botella, y la estructura permite absorber un volumen de actividad muy superior al original. La evolución más notoria estuvo vinculada al aumento sostenido de la mercadería almacenada y de la cantidad de artículos, lo que obligó a optimizar permanentemente el uso del espacio disponible. Más pedidos, llevaron a mejorar y crecer en la preparación de órdenes y en el sistema de distribución de la mercadería.

Desde su concepción, el centro logístico fue pensado no solo para responder a las necesidades del momento, sino para anticiparse a las que vendrían. En ese sentido, Bonavita subraya que el área operativa debe ir siempre un paso adelante del negocio. “Para que la empresa crezca, la logística no puede convertirse en un límite. Tiene que acompañar, absorber y facilitar ese crecimiento de manera natural y rápida”, explica. La inversión resultó determinante para el desarrollo que DIU experimentó en los últimos años y fue clave para sostener la operativa incluso en contextos extraordinarios.

Uno de esos momentos críticos fue, sin dudas, la pandemia de Covid-19. Mientras buena parte del país se detenía, el centro logístico continuó funcionando a pleno, enfrentando una explosión en la demanda que impactó en la producción, el almacenamiento y la distribución. A las dificultades propias del contexto sanitario se sumaron ausentismos, restricciones operativas y la necesidad de reorganizar rápidamente los equipos de trabajo. “Fue durísimo, pero también un enorme motivo de orgullo. Todos, sin importar el rol, colaboraron donde hacía falta para sostener el servicio”, destaca Bonavita.

A lo largo de estos diez años, la operativa del centro se fue ajustando de manera paulatina, incorporando mejoras constantes en infraestructura, iluminación, pisos, equipamiento y condiciones de trabajo. El objetivo es claro: mantener la eficiencia y no retroceder en el aprovechamiento del espacio, una variable crítica en cualquier centro logístico. En ese sentido, DIU cuenta con una ventaja estratégica: la disponibilidad de un padrón de terreno contiguo sin edificar, que permite proyectar futuras ampliaciones cuando ya no sea posible seguir optimizando la superficie actual.

El impacto del centro logístico también se reflejó en la expansión territorial de la empresa. La capacidad de centralizar operaciones, mejorar los tiempos de respuesta y asegurar un flujo constante de productos fue un factor habilitante para la apertura de nuevas sucursales y para fortalecer la presencia de DIU en distintos puntos del país.

A 90 años de su fundación, Droguería Industrial Uruguaya celebra su trayectoria apoyada en una infraestructura logística que sintetiza su forma de crecer: planificación, inversión, foco en la eficiencia y, sobre todo, en las personas que hacen posible que el sistema funcione todos los días.

30 años de trayectoria destacada

Bonavita empezó a trabajar en DIU en 1995. Para Alberto Gonzalez Rocca y Marcelo Doldan, Bonavita ha sido y es “mano derecha y protagonista fundamental en los principales cambios del último tercio de vida de Emilio Benzo SA” siempre desde una dedicación constante y un profundo compromiso.

_LCM4625 Marcelo Doldán, Marco Bonavita y Alberto González Rocca Foto: Leonardo Carreño, FocoUy

Para Bonavita, este aniversario tiene un valor especial. A lo largo de su trayectoria fue testigo de hitos que marcaron la historia reciente de DIU, como el incendio de 1997 y la rápida capacidad de recuperación que mostró la organización. La creación del centro logístico ocupa un lugar destacado en ese recorrido, al igual que el complejo proceso de mudanzas que implicó trasladar la planta de producción y la operativa de Casa Central al nuevo predio. “No había margen para errores. Era cerrar una puerta y abrir la otra, y el lunes a primera hora todo tenía que estar funcionando. Y funcionó”, recuerda.

En el marco de los 90 años de Droguería Industrial Uruguaya, para los directores es importante poner en valor a quienes han acompañado de cerca la historia cotidiana de la empresa, sosteniendo su crecimiento con compromiso y sentido de pertenencia.