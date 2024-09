Juan Izquierdo: madre del futbolista reveló que se le alojó un virus en el corazón que desencadenó en la arritmia

“Lo único que decía es que tenía los ganglios inflamados. Eso fue lo único que él se quejó en estos días, pero como no tenía fiebre y no tenía nada…”, agregó Viana.

Los médicos le dieron su explicación. “Nos dijeron que había agarrado un virus que le había inflamado el corazón, que se le había alojado en el corazón y se le inflamó. Y con el alto impacto de jugar un partido, la tensión y todo eso, eso fue el desencadenante de la arritmia”.

“Eso me lo dijo un cardiólogo, cuando habló con nosotros, y había dos neurólogos”, contó Viana. “Que se había alojado un virus en el corazón de él y que por eso había sido la arritmia”.

“Y cuando llegó al hospital llegó clínicamente muerto, estaba muerto cuando llegó. Y ahí le hicieron reanimación y no volvió ese día, estuvieron de 19 a 20 minutos reanimándolo”, agregó. “Eso fue lo que le produjo la inflamación el cerebro porque estuvo mucho tiempo el cerebro sin recibir sangre”.

La madre del futbolista señaló que luego, con Izquierdo en CTI sin reacción a nivel cerebral, los médicos le indicaron que “el corazón estaba bien”.

“No es muy normal que pase eso”, dijo sobre el virus que se le alojó en el corazón. “No hemos recibido ningún papel de nada, no sé cómo se maneja esto, si ellos mandan la historia, pero seguramente ahí esté escrito lo que ellos nos dijeron”, indicó.

“Nunca había sentido que podía alojarse un virus en el corazón, pero le tocó a él”, agregó.

Viana dijo que no sabe cómo fue el tratamiento que recibió el futbolista en la ambulancia que lo trasladó desde Morumbí al hospital Albert Einstein.

“Lo único que pregunté, porque viste todo lo que pasó en la tele, y ese nerviosismo de estar tan lejos y no saber qué pasa, vi lo que se vio en la tele… Lo único que pregunté es si en algún momento él había reconocido a alguien. Me dijeron que había querido abrir los ojos y había querido hablar, y ahí se volvió a dormir. Cuando hablé con Marcos, el neurólogo que lo atendió allá, él no supo de cuántos minutos había venido, si había venido en paro de la ambulancia. Porque cuando llegó ahí ya llegó sin vida, él me dijo así: “Llegó muerto acá”.

La madre del futbolista señaló que de eso se enteraron cuando llegaron a San Pablo tras viajar el viernes, al otro día del partido.

20240822 Nacional's defender Juan Manuel Izquierdo (not seen) is taken away in an ambulance after fainting during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Brazil's Sao Paulo and Uruguay's Nacional at the MorumBIS stadium in Sao

Juan Izquierdo se fue en ambulancia de la cancha

Foto: Nelson Almeida / AFP