Volvió el Frente: Delgado le tiende la mano a Orsi pero será Cabildo la llave de las mayorías

Volvió el Frente Amplio. No le alcanzó al oficialismo con la alta popularidad del presidente Luis Lacalle Pou ni con la apenas correcta campaña de Álvaro Delgado. Volvió el Frente Amplio, esta vez con Yamandú Orsi a la cabeza. Pero resulta arriesgado afirmar que con el triunfo de Orsi ganó la izquierda. Ya las administraciones de Tabaré Vázquez y de José Mujica había confirmado que, lejos de aquel postulado vazquista de que la llegada del FA al poder haría “temblar las raíces de los arboles”, solo se vieron sacudidas algunas hojas. El cambio se reflejó en un mayor esfuerzo por la redistribución de la riqueza pero sin caer en locas pasiones ni tocar eso llamado “macroeconomía”. Si no lo hicieron Vázquez ni Mujica con un crecimiento económico histórico devenido de un panorama global favorable, es seguro que tampoco lo hará Orsi quien recibe un país en orden, pero sin el margen como para andar repartiendo lo que ya no sobra.