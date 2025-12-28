El comunicador Rafael Villanueva está internando en estado grave en el sanatorio Mautone tras sufrir una infección a nivel gástrico , confirmó su abogado Juan Fagúndez a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), Villanueva había sido ingresado en las pasadas horas en un centro médico de Rocha tras que comenzara a sentirse mal.

De ahí fue derivado al sanatorio Mautone, en Maldonado, donde por estas horas se encuentra grave tras sufrir una "infección a nivel gástrico" y un "shock séptico".

GRAVE Rafa Villanueva está internado en estado grave en un sanatorio de Maldonado por una infección generalizada

ACCIDENTE "Fue el momento más difícil de mi vida": Rafael Villanueva habló por primera vez tras ser imputado por el accidente en Rocha

El reconocido conductor de televisión mantiene problemas judiciales tras el accidente que tuvo febrero, donde en horas de la noche embistió a una moto con dos ocupantes en la Ruta 9 (Rocha).

El conductor del birrodado, un hombre de 31 años, murió en el lugar, mientras que la otra pasajera, una mujer de 39 años, sobrevivió.

Por este caso, Villanueva fue imputado por la Justicia ante un delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves.

Tras que se hiciera pública esta decisión, el comunicador habló la semana pasada por primera vez con los medios y manifestó que el momento en el que se enteró de la muerte del conductor de la moto fue el "más difícil" de su vida.

"Yo estoy ahí con la madre en el momento en el que sale el médico y le dice que hay que desconectarlo. Fue el momento más difícil de mi vida, supera al del accidente", aseguró en entrevista con el programa La Pecera, conducido por el periodista Ignacio Álvarez.

Villanueva además aseguró que previo al accidente él iba "sumamente despierto" y "muy bien". "A mí el accidente me entra por los oídos, no por la vista", afirmó.

"Lo primero que pensé es que me había llevado una vaca puesta. Pero, miro y veo la moto, sentí pánico, un pánico absoluto, una sensación muy difícil de describir", manifestó hace varios días.