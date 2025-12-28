Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
cielo claro
Lunes:
Mín  22°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / GRAVE

Rafa Villanueva está internado en estado grave en un sanatorio de Maldonado por una infección generalizada

Villanueva sufrió una "infección a nivel gástrico" y un "shock séptico", informó su abogado Juan Fagúndez a El Observador

28 de diciembre 2025 - 16:22hs
El comunicador&nbsp;Rafael Villanueva

El comunicador Rafael Villanueva

Foto: Instagram

El comunicador Rafael Villanueva está internando en estado grave en el sanatorio Mautone tras sufrir una infección a nivel gástrico, confirmó su abogado Juan Fagúndez a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), Villanueva había sido ingresado en las pasadas horas en un centro médico de Rocha tras que comenzara a sentirse mal.

De ahí fue derivado al sanatorio Mautone, en Maldonado, donde por estas horas se encuentra grave tras sufrir una "infección a nivel gástrico" y un "shock séptico".

Más noticias
El comunicador Rafael Villanueva
ACCIDENTE

"Fue el momento más difícil de mi vida": Rafael Villanueva habló por primera vez tras ser imputado por el accidente en Rocha

El comunicador Rafael Villanueva
GRAVE

Rafa Villanueva está internado en estado grave en un sanatorio de Maldonado por una infección generalizada

El reconocido conductor de televisión mantiene problemas judiciales tras el accidente que tuvo febrero, donde en horas de la noche embistió a una moto con dos ocupantes en la Ruta 9 (Rocha).

El conductor del birrodado, un hombre de 31 años, murió en el lugar, mientras que la otra pasajera, una mujer de 39 años, sobrevivió.

Por este caso, Villanueva fue imputado por la Justicia ante un delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves.

Tras que se hiciera pública esta decisión, el comunicador habló la semana pasada por primera vez con los medios y manifestó que el momento en el que se enteró de la muerte del conductor de la moto fue el "más difícil" de su vida.

"Yo estoy ahí con la madre en el momento en el que sale el médico y le dice que hay que desconectarlo. Fue el momento más difícil de mi vida, supera al del accidente", aseguró en entrevista con el programa La Pecera, conducido por el periodista Ignacio Álvarez.

Villanueva además aseguró que previo al accidente él iba "sumamente despierto" y "muy bien". "A mí el accidente me entra por los oídos, no por la vista", afirmó.

"Lo primero que pensé es que me había llevado una vaca puesta. Pero, miro y veo la moto, sentí pánico, un pánico absoluto, una sensación muy difícil de describir", manifestó hace varios días.

Temas:

Rafael Villanueva Maldonado Rocha

Seguí leyendo

Las más leídas

Luana Persíncula lanzó su primer disco, Icónica
ICÓNICA

Luana: "Me aterra que las pibas de Uruguay, sobre todo las soñadoras, no tengan una referencia nacional. Las hay, pero somos muy pocas"

La calidad de las pocas imágenes no logra desentrañar el misterio
URGENTE

Ocurrió en Uruguay y casi nadie se dio cuenta: el dato que desconcierta a los expertos

MEF aclaró información que había dado Orsi sobre Fonasa y anunció dos cambios metodológicos para el cálculo del Costo Promedio Equivalente
FONASA

MEF aclaró información que había dado Orsi sobre Fonasa y anunció dos "cambios metodológicos" para el cálculo del Costo Promedio Equivalente

Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV
PODER EJECUTIVO

Patrullas oceánicas OPV: Defensa notificó el viernes a Cardama de sus "incumplimientos" y la carta de crédito en febrero está comprometida

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos