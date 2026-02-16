El descargo de Paola Bianco sobre la situación de su amigo Rafa Villanueva: "No seamos morbosos, ¿qué importan los detalles?"

La situación de Rafa Villanueva impactó profundamente al sistema mediático uruguayo , y varios comunicadores y trabajadores de los medios, que coincidieron con él o no, se hicieron eco de los pedidos de ayuda. Villanueva, que a fines de diciembre tuvo que ser internado en el CTI del hospital Mautone de Punta del Este a causa de una infección generalizada, fue intervenido quirúrgicamente la semana pasada, en una operación donde se le amputaron partes de pies y manos.

En ese sentido, una de las que lamentó la situación fue la comunicadora Paola Bianco , que se pronunció sobre el exconductor de Canal 12 en un posteo de Instagram.

"Hace muchos días que estamos esperando señales y noticias de vos Rafa”, escribió Bianco. “Y solo quiero dejar aquí un pedido a todos. No seamos morbosos, ¿qué importan los detalles? ¡Lo que importa ahora es que salga pronto y pueda retomar su vida! ¡La buena noticia es que ya pasó la parte más crítica y eso vale más que los detalles!", agregó en sus redes.

“Rafa es un gran amigo desde mi adolescencia y les aseguro que es un tipazo” , escribió, para luego dejar los números de cuentas bancarias que la familia del comunicador dispuso para colaborar con sus tratamiento y posoperatorio.

Más, tarde, además, Bianco retomó el tema y sumó más comentarios en sus historias en esa misma red.

"Así como cada uno puede decir lo que quiera, yo también. Me duele mucho la gente que resta, que tira odio y veneno. Me molesta. Sean un poquito empáticos y piensen que nadie está libre de que le pase un accidente o tenga un momento tráfico como el que vivió Rafa", dijo la comunicadora, que además contó que la une una amistad de varias décadas con Villanueva.

“A Rafa lo quiero mucho, somos amigos desde que tenemos 14 años, veraneamos muchos años juntos, trabajamos mucho juntos. (...) Yo a Rafa lo quiero mucho, respeto muchísimo a su familia, a Cecilia que es su pareja. A todos los que me dicen ‘ahora no vengas…', ustedes no saben si estuve o no. Tengo la conciencia tranquila porque es mi amigo y voy a estar siempre ahí”, cerró Bianco.

Qué le pasó a Rafa Villanueva

El pasado jueves, Villanueva fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas en el Sanatorio Mautone de Maldonado, donde se encuentra internado desde el pasado 28 de diciembre por una infección generalizada.

Según informó Telemundo, Villanueva se encuentra estable pero los médicos debieron hacerle "amputaciones en pies y manos" debido al avance de la infección y a los problemas circulatorios que acarreó.

El informe de los médicos del Mautone divulgado por el noticieron en acuerdo con la familia del conductor de Canal 12 indica que Villanueva "ingresó al CTI hace 47 días con una infección generalizada severa, y fue requiriendo tratamientos complejos, asistencia respiratoria, circulatoria y también diálisis".

"De a poco superó la fase más grave de la enfermedad y los órganos afectados fueron recuperando parcialmente sus funciones. Neurológicamente, Villanueva está mejorando progresivamente, está despierto y responde a órdenes simples. En estos 47 días contrajo infecciones respiratorias que fueron tratadas. Actualmente está sin fiebre y con una evolución general controlada."

"En este contexto es que se realizó la intervención ayer, en la que se le amputaron tejidos dañados, con el objetivo de favorecer una recuperación general. Esa intervención no tuvo dificultades y es parte del tratamiento indicado en este tipo de casos", continúa el comunicado.

La misiva divulgada por Telemundo asegura que "Rafael Villanueva es un paciente que ha sobrevivido a una situación de extrema gravedad, con una mejoría lenta pero progresiva que continúa requiriendo cuidados intensivos y monitoreo permanente".