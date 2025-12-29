Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
algo de nubes
Martes:
Mín  23°
Máx  32°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Dos homicidios en las primeras horas de este lunes en Montevideo: las víctimas tenían 19 y 35 años

Uno de los asesinatos se registró en las calles Camino La Paloma y Vizcaya y el otro sobre Camino Las Palmeras y Pasaje Maracaná

29 de diciembre 2025 - 9:42hs
Dos homicidios este lunes en Montevideo

Dos homicidios este lunes en Montevideo

Foto: Gastón Britos/FocoUy

En las primeras horas de este lunes ocurrieron dos homicidios en diferentes barrios de Montevideo, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de la capital a El Observador. Las víctimas tenían 19 y 35 años.

El primer homicidio se registró en torno a las calles Camino La Paloma y Vizcaya (barrio Cerro Norte), según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

De acuerdo con el consignado medio, la situación fue detectada mediante una alerta del sistema ShotSpotter, que informó a la Policía sobre unas detonaciones que tuvieron lugar en la zona.

Más noticias
Dos homicidios en Uruguay
POLICIALES

Tres homicidios este fin de semana en Uruguay: las víctimas murieron tras sufrir disparos de arma de fuego

asesinato de mujer de 84 anos en shangrila: imputaron a la nieta y a su pareja por el homicidio
CRIMEN DE SHANGRILÁ

Asesinato de mujer de 84 años en Shangrilá: imputaron a la nieta y a su pareja por el homicidio

Personal policial se dirigió al lugar y allí encontró a un joven de 19 años tirado sobre la vía pública y sin signos vitales. En la escena del crimen Policía Científica localizó varios casquillos de bala.

El otro asesinato tuvo lugar en el barrio Maracaná, entre las calles Camino Las Palmeras y Pasaje Maracaná.

Allí, un hombre de 35 años fue interceptado por una persona en moto que le disparó varias veces, para luego escapar del lugar.

Alertados de la situación, personal policial se dirigió a la escena y desde ahí trasladó a la víctima a un centro médico donde posteriormente falleció.

Los asesinatos están siendo investigados por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios de Turno.

Temas:

homicidios Montevideo victimas cerro norte barrio Maracaná

Seguí leyendo

Las más leídas

La calidad de las pocas imágenes no logra desentrañar el misterio
URGENTE

Ocurrió en Uruguay y casi nadie se dio cuenta: el dato que desconcierta a los expertos

El comunicador Rafael Villanueva
GRAVE

Rafa Villanueva está internado en estado grave en un sanatorio de Maldonado por una infección generalizada

Leonardo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, le pidió una foto a Lionel Messi en el cumpleaños de Delfina Suárez, la hija de Luis Suárez
FÚTBOL

El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Baltasar Barcia defendió a Boston River en 2025
FÚTBOL

Cuando parecía que estaba hecho lo de Barcia a Peñarol, apareció Perchman y dijo a Referí: "Es hincha de Nacional y nosotros lo queremos", y hubo acuerdo con Tomás Verón Lupi

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos