Dos homicidios en las primeras horas de este lunes en Montevideo: las víctimas tenían 19 y 35 años

En las primeras horas de este lunes ocurrieron dos homicidios en diferentes barrios de Montevideo , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de la capital a El Observador. Las víctimas tenían 19 y 35 años .

El primer homicidio se registró en torno a las calles Camino La Paloma y Vizcaya (barrio Cerro Norte) , según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

De acuerdo con el consignado medio, la situación fue detectada mediante una alerta del sistema ShotSpotter , que informó a la Policía sobre unas detonaciones que tuvieron lugar en la zona.

Personal policial se dirigió al lugar y allí encontró a un joven de 19 años tirado sobre la vía pública y sin signos vitales. En la escena del crimen Policía Científica localizó varios casquillos de bala .

El otro asesinato tuvo lugar en el barrio Maracaná, entre las calles Camino Las Palmeras y Pasaje Maracaná.

Allí, un hombre de 35 años fue interceptado por una persona en moto que le disparó varias veces, para luego escapar del lugar.

Alertados de la situación, personal policial se dirigió a la escena y desde ahí trasladó a la víctima a un centro médico donde posteriormente falleció.

Los asesinatos están siendo investigados por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios de Turno.