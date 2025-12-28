Dólar
Nacional

Ocurrió en Uruguay y casi nadie se dio cuenta: el dato que desconcierta a los expertos

Un episodio inesperado sacude al país a pocos días de acabar el año y recuerda la importancia de estar bien informados

28 de diciembre 2025 - 12:47hs
La calidad de las pocas imágenes no logra desentrañar el misterio

Qué la inocencia le valga. El escritor estadounidense Mark Twain decía que el 28 de diciembre “nos recuerda lo que somos durante los otros 364 días del año: inocentes”. En Uruguay, como en otros países —sobre todo de Hispanoamérica—, cada trasantepenúltimo día del año se da rienda suelta al “engaño sin maldad”, a despertar la curiosidad y a reflexionar que, en épocas de superabundancia de información, la verdad, el chequeo de los datos, y los hechos son clave para la vida en una sociedad democrática.

En El Observador intentamos —a veces con más acierto y a veces con más error— explicar en español este mundo convulsionado, que cambia al ritmo frenético de algoritmos, de teorías conspirativas o títulos engañosos. Tratamos de volver al verbo, a la acción, sobre los adjetivos calificativos.

Y para que este no sea un simple clickbait —cebo de clics como le dicen los españoles—, a continuación le explicamos con un antiguo artículo de este medio cuál es el origen de la fecha y por qué el Día de los Inocentes se celebra el 28 de diciembre.

La matanza infantil de Herodes fue, según la Biblia, un 28 de diciembre
DÍA DE LOA INOCENTES

Día de los Inocentes: ¿Cuál es el origen de la fecha y por qué se celebra el 28 de diciembre?

TikTok tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos.
REDES SOCIALES

"Es inocente pensar que prohíben TikTok solo por los datos"

Hay que caminar con cuidado. Cada 28 de diciembre, las bromas están a la orden del día y las redes se tapizan de noticias falsas. No son pocos los que caen en ellas, y más son, todavía, los que deciden impulsarlas. No hay intencionalidad maliciosa detrás, o ganas de apuntalar el auge de las fake news, sino una tradición que se remonta a varios siglos y, aunque pocos lo sepan, tiene un origen cristiano: el Día de los Inocentes.

La razón por la que las bromas se asocian con este día ha cambiado a lo largo de los años, pero lo que sí hay es un hecho bíblico puntual que impulsó la celebración: el decreto Herodes, rey de Judea, de asesinar a todos los niños menores de dos años para, así, asegurarse que en la masacre infantil también caería Jesús, a quién ya le habían adelantado que sería el nuevo "rey de los judíos". La Iglesia Católica impulsó este día como el de los Santos Inocentes para recordar a todos los niños que murieron bajo el impulso del rey.

Y aunque, como se dijo, el origen de la tradición de hacer bromas o chistes en este día es más difusa, también puede que exista un posible vínculo con ese día fatal para los bebés de la región que vio nacer a Jesús tres días antes.

Antes de bajar el pulgar, incluso antes de conocer que Jesús había nacido, Herodes fue visitado por los reyes magos de Oriente, que llegaban a la región a visitar al hijo de Dios recién nacido. Cuando le explicaron al rey quién era ese niño y en qué se convertiría, Herodes lo juzgó como una amenaza para su trono, y les pidió a los magos que volvieran luego a su palacio y le dijeran dónde podía encontrar a Jesús. Ellos le dijeron que sí, que lo harían, pero jamás volvieron. Por ese engaño es que Herodes toma su terrible decisión, y también por eso es que hoy, al parecer, las bromas están a la orden del día.

De todas formas, el Día de los Inocentes del 28 de diciembre es una celebración Hispanoamericana; se celebra en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y Ecuador, El Salvador, España, Filipinas, México, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y en Venezuela, entre otros.

En otras partes del mundo, en tanto, el día elegido es el 1 de abril y se conoce April Fool's Day (EEUU y Reino Unido), Pesce d´aprile (Italia), Poisson d´avril (Canadá) o Día de mentira (Brasil y Portugal).

* El título, imagen y bajada de esta nota fue elaborada por un niño de 10 años y una niña de 13 años, quienes, con esa inocencia de los más pequeños, se prestaron para pensar más allá de la inmediatez.

Temas:

Uruguay expertos inesperado inocencia

