En México informan que tras perder con el equipo del Loco Abreu, Martín Varini se quedará sin dirigir a Juárez y hay un técnico de renombre para suplantarlo

El director técnico uruguayo Martín Varini quedó en la cuerda floja tras perder el partido de play in con Xolos de Tijuana dirigido por Sebastián Abreu este jueves en la Liga MX de México, y aunque aún tiene una chance de clasificar a los playoffs, la prensa de ese país informa que su salida es inminente.

Juárez tendrá una última oportunidad de avanzar a cuartos de final de la Liga MX este domingo, cuando juegue la tercera serie del play in ante Pachuca, que este mismo jueves venció 3-1 a los Pumas.

Martín Varini se encuentra en una difícil situación en el fútbol mexicano tras esta derrota.

Según publica el diario deportivo Mediotiempo de ese país, el técnico portugués Pedro Caixinha, regresará a trabajar a la Liga MX y lo hará con Juárez.

"Este medio ha podido confirmar que la negociación entre la directiva que comanda Alejandra De la Vega y el ‘Forcado’ (Caixinha) hay un acuerdo total y solo esperan a la finalización de la participación del equipo juarense en el play In o Liguilla para hacerlo oficial", informa Mediotiempo.

Y agrega: "Con esto se confirmarían las versiones de la posible salida de Varini, el actual entrenador del equipo fronterizo, quien se encuentra en el radar de Necaxa".

Caixinha ganó con Santos Laguna el título de Liga MX y una Copa MX, mientras que al frente de Cruz Azul, consiguió también otro título de Copa.

Sus tres últimos equipos a los que dirigió fueron Talleres de Córdoba en Argentina y Bragantino y Santos en Brasil.