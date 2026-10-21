Cardona a los empresarios forestales: "Realmente hay una decisión política de ayudarlos"

"Estamos acá diciéndoles a ustedes, que trabajan en esta cadena de la industria, que realmente hay una decisión política de ayudarlos" , expresó Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM) , en el acto inaugural de la Uruforest 2026 , dirigiéndose a un auditorio conformado mayormente por empresarios del sector de la agroindustria forestal .

Explicó que la presencia suya y de varios jerarcas más , que anunció será una constante en cada jornada de la exposición que se estrenó este miércoles 21 de octubre en Juan Lacaze, "es un mensaje que el gobierno quiere dar de primera mano", para "comprometernos a que el trabajo y el crecimiento de esta área sea una realidad, no por una opinión, a pesar que nos gusta, yo soy un fan de la madera en general, pero ahora tenemos evidencias".

La Uruforest 2026 , que se desarrollará hasta el sábado 24 en un predio ubicado en el km 5 de la ruta 54, en esa localidad de Colonia, tuvo en su acto inaugural una oratoria de la ministra, palabras de Gastón Martínez (director forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y también habló Ignacio Acuña, director de la Uruforest.

Cardona remarcó que ese acompañamiento de autoridades del gobierno nacional a la exposición fue expresamente indicado desde Presidencia de la República, "como un mensaje político claro de apoyo a esta industria".

En otro momento, citó la importancia del "plan industrial" diseñado por el MIEM, consecuencia de "un trabajo de muchos meses", en cuyo marco realizó junto a su equipo visitas a emprendimientos industriales en el norte de Uruguay, por ejemplo en Rivera, donde quedó sorprendida por "el trabajo que tienen con ese material tan noble y la tecnología que tienen aplicada a esta cadena de valor".

Empleos de calidad y arraigo

Dada esa realidad, "lo que le cabe (al ministerio) es apoyar con sus diferentes herramientas", no solo por los desarrollos en la producción e industria, "también porque se generan empleos de calidad, con perfiles específicos, hay empresas que están acá que contratan estudiantes uruguayos que pueden aplicar lo que aprendieron en la UTEC (Universidad Tecnológica), por ejemplo".

Eso, además, "representa arraigo, que la gente pueda quedarse donde nació, trabajando de lo que conoce y de lo que quiere y eso también es uno de nuestros compromisos en lo que tiene que ver con equidad territorial, con descentralización, que no todo sea del sector metropolitano, que no todo tenga que ir a la capital".

Tras elogiar la trayectoria recorrida por el sector, que permite disponer de un diferencial en los mercados internacionales, Cardona destacó al sector por ser "uno de los tomadores más rápidamente de tecnología en el Uruguay", valoró la diversificación de productos para llegar a más países y volvió a señalar al norte del país, concretamente a Rivera -donde hay "un caldo de cultivo precioso", dijo-, con base en el Parque Tecnológico y en la necesidad de generar conocimientos y formación, aludiendo a la carrera de tecnólogo forestal, lo que establece una oportunidad para los jóvenes que pueden, en un tiempo menor, prepararse e ingresar al mercado laboral.

Sobre el plan industrial y el foco puesto en 2050, dijo estar convencida de que "las políticas públicas de largo plazo son las exitosas, las que se pueden planificar, las que se pueden medir, las que se pueden recalcular y ustedes son evidencia también de eso".

Tenemos tareas de infraestructura, de formación, de innovación, de ser más competitivos y darles herramientas a ustedes para que sean más competitivos Tenemos tareas de infraestructura, de formación, de innovación, de ser más competitivos y darles herramientas a ustedes para que sean más competitivos

"Más oportunidades para nuestra gente"

Cardona, en el cierre de su exposición al inaugurar la Uruforest 2026, enfatizó: "Queremos que cada metro cúbico de madera que produce Uruguay genere cada vez más valor, más industria, más empleo y más oportunidades para nuestra gente y este encuentro, estoy segura que es así, nos invita a pensar en los próximos 40 años".

"Les deseo un excelente encuentro, que haga realidad la transformación de la potencia forestal que existe en el Uruguay, una potencia industrial acompañando eso, productiva, con mayor valor agregado, con mayor tecnología, con mayor distribución territorial de los beneficios", concluyó.